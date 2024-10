Garantizar la movilidad que mejor se adapte a los clientes, la propuesta de Allianz Partners

La innovación, la conectividad y la sostenibilidad han sido los ejes de la mesa redonda ‘Innovación y Movilidad: Camino hacia el futuro sostenible’, de la quinta edición de BNEW, en la que José María Moreno, responsable Comercial de Movilidad de Allianz Partners, ha presentado las soluciones de la compañía para adaptarse a las nuevas formas de movilidad Esta semana se ha celebrado en Barcelona la quinta edición de BNEW (Barcelona New Economy Week), con el objetivo de impulsar la promoción y el desarrollo de la industria ‘4.0’. En el evento han participado expertos del sector de la movilidad, de la sostenibilidad y del ecosistema digital, para dar una visión global de cómo serán la economía y la sociedad del futuro.

José María Moreno, Head Comercial de Movilidad de Allianz Partners, ha participado en la mesa redonda Innovación y Movilidad: Camino hacia el futuro sostenible’, para hablar de la movilidad como eje transversal que une los distintos verticales de la nueva economía. May López, directora de Desarrollo de Empresas por la Movilidad Sostenible (EMS) ha moderado el panel, en el que también han participado Andrea Dall’Oglio, Director Asociado y Responsable Innovación en Transporte Sostenible en Ricardo PLC; Jessica Egea, Responsable de Consultoría en Grandes Cuentas en Webfleet, de Bridgestone Mobility Solutions; y David Henche, Responsable de Comunicación y ESG en Ayvens.

"La innovación juega un papel fundamental en el nuevo ecosistema de la movilidad", ha indicado José María Moreno. "Desde Allianz Partners, como compañía líder en Asistencia en Carretera, nos hemos centrado en desarrollar soluciones para vehículos eléctricos, patinetes y vehículos compartidos". De hecho, según un estudio de la compañía, el 49% de los usuarios ya ha probado servicios de car-sharing, el 47% afirma haber utilizado servicios de alquiler de bicicletas y el 58% compraría un vehículo electrificado si tuviera que cambiar de coche. "Los consumidores lo tienen claro. Desde Allianz Partners hacemos una escucha activa de nuestros clientes, tanto del consumidor final como de nuestros Partners. Sin duda, nos encontramos en un proceso de transformación del concepto asegurador adaptando los nuevos ecosistemas de movilidad, en los que evolucionamos a no asegurar los vehículos, sino a la movilidad de nuestros clientes, independientemente del medio utilizado para sus desplazamientos", ha apuntado.

Por su parte, Jessica Egea ha resaltado la relevancia de la inteligencia artificial: "En Webfleet, de Bridgestone Mobility Solutions, estamos apostando mucho por la IA tanto para el tiempo real, evitando problemas por carretera, como incluso para trabajar después con esos datos. Hoy en día lo importante es el dato, a partir de ahí puedes comparar y decidir dónde te quieres centrar, además de ver si estás consiguiendo el objetivo marcado".

Estos avances del sector del automóvil han obligado a los agentes sociales a movilizarse de forma rápida, aportando soluciones que cumplan los objetivos fijados en la Agenda 2030. "En Allianz Partners trabajamos bajo las premisas de calidad, sostenibilidad y ayudar a nuestros clientes. Nuestras propuestas están completamente adaptadas a la digitalización con el objetivo de ofrecer a los clientes distintas alternativas para que elijan cómo quieren ponerse en contacto con nosotros, ya sea vía Whatsapp o por una llamada de teléfono", ha apuntado José María Moreno.

En este sentido, las soluciones de la compañía se centran en la conectividad y la profesionalización. Una de ellas es el phone fix, que permite dar una respuesta al siniestro en una sola llamada de teléfono gracias al análisis y al manejo de los datos. También destaca la reparación in situ (RIS), que permite solucionar el siniestro en el lugar, sin necesidad de trasladar el vehículo al taller, lo que aporta rapidez y comodidad para el cliente, al mismo tiempo que se reducen los kilómetros recorridos.

José María Moreno también ha señalado la importancia de contar con una flota de vehículos de sustitución que se adapte a las necesidades de los consumidores, es decir, "con opciones de coche híbrido y eléctrico". Sobre este asunto, David Henche, Responsable de Comunicación y ESG en Ayvens, ha defendido que el coche eléctrico será el más común a largo plazo: "Se está implantando, pero hay que estudiarlo previamente, ya que no se puede electrificar todo. Llegará de cara a un futuro, pero no se va a asentar de manera inmediata".

"Además, el año que viene lanzaremos al mercado la solución MaaS (Mobility as a Service), en la que ofreceremos todos los servicios que el cliente pueda necesitar en una única plataforma. De hecho, podrá elegir en tiempo real el tipo de servicio que necesite, desde el alquiler de una bicicleta o un patinete hasta la elección de un coche compartido o tren para completar su trayecto". El objetivo, dice, "es ofrecer las soluciones sostenibles que mejor se adapten a las necesidades de cada cliente, de una forma más sencilla".

Andrea Dall’Oglio, Director Asociado y Responsable Innovación en Transporte Sostenible en Ricardo PLC, ha destacado que la clave es intervenir en toda la cadena de valor "desde el asesoramiento al sector público en el establecimiento de las políticas medioambientales, pasando por el desarrollo de estrategias de descarbonización para empresas del sector privado, hasta llegar al diseño y testeo de motores, pilas de combustible y vehículos".

El reto es mirar a largo plazo para adaptar el sector a la movilidad del futuro. Para ello, como ha indicado José María, es fundamental el desarrollo tecnológico: "En Allianz Partners nos gusta convivir con la innovación. En poco tiempo vamos a ver cambios que ni nos imaginábamos en el sector de la movilidad y por eso es fundamental hacer una labor de sensibilización. Por ello vamos a seguir garantizando la seguridad y la calidad en nuestros servicios, priorizando la sostenibilidad y la atención a las personas, independientemente del medio de movilidad que utilicen".