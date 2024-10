Tebori Brows lanza curso de micropigmentación de cejas con la revolucionaria técnica hairstrokes

En la industria de la belleza, una de las áreas que ha tenido una expansión y consolidación espectacular es el microblading. Esta técnica ha perfeccionado el arte de enmarcar el rostro de forma estética y proporcional mediante el diseño de cejas. La posibilidad de lucir unas cejas elegantes de manera duradera ha generado una gran demanda de estos servicios especializados. Esto representa una excelente oportunidad de carrera para las personas que quieren desempeñarse en el campo de la cosmética.

Por consiguiente, hacer un curso de micropigmentación es una decisión inteligente para capitalizar esta necesidad del mercado y mantenerse actualizado sobre las tendencias más avanzadas. Con este propósito, Tebori Brows ha lanzado su primera formación en hairstrokes, la técnica de micropigmentación que simula el aspecto natural de los cabellos en cejas.

Cejas realistas y suaves El hairstrokes se refiere a la técnica más avanzada de micropigmentación y se caracteriza por potenciar el efecto realista de las cejas, además de que resulta menos invasiva que el microblading convencional. Al respecto, Tebori Brows explica que, en general, lo que distingue al hairstrokes es que busca imitar el nacimiento natural de cada vello, lo que permite rellenar la ceja de una manera más suave, sin que luzcan demasiado rediseñadas.

Además, esta técnica es menos agresiva porque el color se deposita poco a poco sin necesidad de realizar cortes en la piel. Esto evita que la tinta migre en la superficie cutánea, por lo que el color permanece más fiel.

Ventajas de hacer un curso de hairstrokes Ahora bien, en España no existen muchos profesionales que dominen la técnica del hairstrokes. Por consiguiente hacer un curso de micropigmentación hairstrokes ofrece una gran ventaja competitiva. Cabe destacar que para participar en la formación ofrecida por Tebori Brows no es necesario tener experiencia previa, aunque también es ideal para quienes trabajan el microblading, pero quieren probar técnicas más avanzadas.

Para finalizar, es importante precisar que el hairstrokes no solo ayuda a diseñar cejas con una apariencia 100% natural, sino que tiene la ventaja adicional de que es adecuada para personas con alopecia.