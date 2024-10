La Fundación Sandra Ibarra presenta la guía ‘Decide tú, que no decida el cáncer’

Este recurso informativo, desarrollado por profesionales de Oncología, Ginecología y Psicología, se convierte en una herramienta hasta ahora inexistente para informar y empoderar a las mujeres que afrontan un cáncer. La guía está disponible en la aplicación móvil ‘Escuela de Vida’ de la Fundación, que se puede descargar de forma gratuita en Google Play y Apple Store La Fundación Sandra Ibarrapresenta la primera guía sobre los efectos del tratamiento del cáncer en la fertilidad y las opciones que existen para preservarla en el marco de su campaña 'Decide tú, que no decida el cáncer', un proyecto de sensibilización en torno a la salud sexual y reproductiva de las pacientes oncológicas, que puso en marcha hace unos meses en colaboración con la compañía de salud global Organon.

Esta guía, en la que han participado profesionales de Oncología, Ginecología y Psicología es un recurso hasta ahora inexistenteque pretende convertirse en una herramienta clave para las más de 10.300 mujeres en edad reproductiva (menores de 45 años) que cada año son diagnosticadas de cáncer en nuestro país. Muchos de los tratamientos que reciben afectan a su fertilidad de manera temporal o permanente, una cuestión que crea en muchas ocasiones ansiedad a las pacientes, al encontrarse sin suficiente información por parte de los profesionales de la salud, ni fuentes de información fiables.

La guía ‘Decide tú, que no decida el cáncer’ ofrece a las pacientes oncológicas información, apoyo y recursos esenciales para que puedan tomar decisiones informadas sobre la preservación de su fertilidad. Su objetivo es empoderarlas para que afronten esta importante elección con todas las dudas resueltas y puedan acudir a la consulta médica con preguntas claras.

Además, también está dirigida a los profesionales de la salud, ofreciéndoles un instrumento clave para saber qué información debe recibir la paciente en el momento del diagnóstico y cómo comunicárselo de manera cercana y empática.

"Con esta guía se cumple el deseo personal de que otras mujeres sí puedan ser madres y lo que yo he vivido sirva, al menos, para impactar positivamente en la vida de otras mujeres. Somos más que un marcador tumoral y en muchos casos la infertilidad se previene con información", afirma la presidenta de la Fundación Sandra Ibarra.

La versión online está disponible en la aplicación móvil ‘Escuela de Vida’ de la Fundación, que se puede descargar de forma gratuita en Google Play y Apple Store.

En la elaboración de este material han participado la Dra. Raquel Bratos, oncóloga médica del Centro Integral Oncológico Clara Campal – HM CIOCC; Fátima Castaño, psicóloga general sanitaria, psicooncóloga y sexóloga del MD Anderson Cancer Center Madrid; la Dra. Laura de la Fuente, jefa de sección de la Unidad de Reproducción Humana del Hospital Universitario 12 de Octubre; y la Dra. María Consuelo Sanz, co- coordinadora de la Unidad Multidisciplinar de Patología Mamaria y médico adjunto del Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Universitario 12 de Octubre.

Por su parte, Organon ha colaborado en la financiación de esta Guía a través de su iniciativa de ESG "Her Promise", un programa de donaciones a proyectos de organizaciones locales dirigidos a dar información y recursos a las mujeres, con el objetivo de que tomen el control de su salud sexual y reproductiva y puedan decidir cuándo ser madres.

La campaña ‘Decide tú, que no decida el cáncer’ es un paso más hacía uno de los principales objetivos de la Fundación Sandra Ibarra, que es promover la creación de protocolos asistenciales en los centros sanitarios que, en este caso, faciliten a las mujeres información para conocer de primera mano los riesgos relacionados con el cáncer y su fertilidad y las opciones para preservarla. De esta forma, serán ellas las que tengan la oportunidad de decidir, y no el cáncer.