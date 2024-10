​Concentración antitaurina por la corrida de toros del 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana

Las protestas antitaurinas han vuelto el Día de la Comunidad Valenciana como anteriormente se hacía cada 9 de octubre y por ello, la plataforma antitaurina de la Comunidad Valenciana, Dénia Animal Save y los gatitos de Samuel han realizado una convocatoria en la calle Xàtiva, 23 que, más o menos, queda frente a la plaza de toros de Valencia y el acto tendrá lugar desde las 17:30.





El objetivo de esta protesta es que las autoridades supriman las corridas de toros alegando el maltrato animal que representan, además del dinero público que conlleva para la ciudadanía, a pesar de que muchas personas tienen dificultades para afrontar su día a día.

Álvaro Tarancón, coordinador de Dénia Animal Save señala que "todas las encuestas oficiales dejan claro el rechazo social a la tauromaquia, un evento obsoleto y anacrónico que consiste en desangrar animales haciéndoles agonizar angustiosamente torturados hasta la muerte en presencia incluso de menores a los que hay que educar en el respeto antiespecista a todas las especies y alejarles de la tauromaquia como pide hasta el comité de derechos del niño de la ONU", reclama.

Desde el colectivo seguimos luchando también contra los bous a la mar realizando recientemente una protesta ante el Ayuntamiento de Dénia que ya los ha reducido a la mitad por la angustiosa muerte de un toro el año pasado ocurriendo este año de nuevo en Jávea donde también se hizo manifestación este verano para proteger a los animales.

Durante la protesta, recogeremos firmas de la iniciativa nacional noesmicultura.org para la desprotección de la tauromaquia quitándola de patrimonio cultural y cualquier persona puede firmar en cualquier parte de España en su lugar más cercano presencialmente o de manera online si tienen certificado digital.

PIDEN MÁXIMA ASISTENCIA A LA PROTESTA

"No podemos entender como hoy en día la violencia hacia los animales que la mayoría de la sociedad rechaza sigue siendo legal y amparada por ciertos políticos más preocupados en este arcaico acto que en los problemas de la ciudadanía. La tauromaquia como lógicamente corrobora la ciencia se basa en la tortura y humillación pública de seres indefensos y es vergonzoso que todavía haya gente que necesita divertirse a costa del dolor de los demás y por eso pedimos la abolición inmediata y representando lo que la mayoría de la sociedad reclama hace ya mucho tiempo", he explicado en un comunicado remitido a los medios, pero no saldrá en la mayoría de ellos.



Desde los colectivos, acusamos a los taurinos de parasitar las fiestas, pues centrándose en el caso de Valencia, señalo que las corridas tienen lugar días señalados como las fallas, Día de la Comunidad Valenciana o la feria de julio.

Esta es una simple introducción para que vengáis, pues ya intentaré hacer otro artículo después volviendo a desmontar con detalle el oscuro mundo de la tauromaquia.

Asimismo, la tauromaquia subsiste de un regadero de subvenciones millonarias y reclamamos a la gente que asista a la protesta mañana 9 de octubre a las 17:30 y que firmen en la iniciativa noesmicultura.org lo antes posible.