La lectura infantil... ventana soleada

Todos estamos viendo como todo tipo de aparatos electrónicos están dominando la mente y la voluntad de la infancia, de la niñez y de la juventud. Grave problema social, complicado posteriormente por todo tipo de redes sociales.

La sociedad debe tomar decisiones y el sector educativo mucho más. Decisiones acordadas según estrategias a seguir, en un mundo de evolución constante.

Mi granito de arena es una la reflexión sobre la importancia de la AFICIÓN A LA LECTURA.

Vienen a mi retina las famosas galerías acristaladas de A Coruña. El sol, la intimidad de su calor, su luminosidad panorámica... Todas se alimentan y alimentan... La vida fluye. Eso es la lectura infantil para el desarrollo equilibrado de un niño, más tarde joven con proyección... Luz, calor, curiosidad.

Abrir la mente de los niños a la curiosidad, implica entregarles, primero, las herramientas apropiadas e imprescindibles, NO BASTAN LAS NORMAS.

La herramienta inicial es saber seleccionar las PRIMERAS LECTURAS; no leer para aprender, sino para divertirse, para disfrutar y para querer repetir. Esta herramienta lleva consigo unos aprendizajes previos:

1. Conocer y comprender los signos básicos: el punto-la pregunta-la admiración. 2. La frase, como resumen de algo. 3. La vocalización

La natural timidez de los niños, la “duración del tiempo presente infantil”, saber retener el vuelo dela imaginación... Esos conceptos son imprescindibles; hay saber observar, aprender a reflexionar y saber entender para poder ayudar.

El educador infantil, como ave migratoria, debe adaptarse a cada circunstancia: laTIMIDEZ, la RETENCION y la DURACION, realidades básicas de la infancia... introducido en ellas, será capaz de conquistar la atención infantiltan difuminada.

Ejemplos básicos mejorables: ¡EH!... ¡EH!, ADMIRACIÓN ¡EH!... ¡Una serpiente!, ¡EH!...¡Un león!, ATENCIÓN. ¡OH!... ¡OH!, IMAGINACIÓN

Ahora llega el relato breve y claro: - "El águila vio una serpiente en el suelo" - "La serpiente tomaba el sol y dormía" - "El águila, fijo su mirada desde el cielo y.." - "El águila se lanzó sobre la serpiente"

A los niños les es fácil aprender a escribir pequeños relatos o cartas, indicándoles ciertas esquemas muy simples: *Los relatos deben trabajar la imaginación: Temas: el árbol, el banco, el viento... *Frases de no más de 10 palabras. El tiempo no descubrirá las capacidades que todo niño lleva dentro. Los maestros serán los analistas. Sólo se sancionarán las faltas de ortografía.

Los siguientes pasos: Buscar los primeros libros que contemplen todas las normas que ellos han aplicado. Después, aquellos que relaten de forma breve historias imaginarias o reales (siempre de forma sencilla y con frases cortas)

Paso a Paso: La curiosidad, si se han cumplido las normas, será la siguiente profesora: LOS NIÑOS BUSCARÁN “SU LIBRO” y seguirán buscando hasta que se cansen, no de leer, sino de historietas.

¡Ojalá nos olvidáramos un poco de tanta política y aprendiéramos a caminar sin tantas influencias!