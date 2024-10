El nuevo Volkswagen ID.7 Pro S recorrió con éxito una distancia total de 794 km con una sola carga de batería

Al volante del nuevo ID.7 Pro S totalmente eléctrico, el equipo de Volkswagen Suiza, dirigido por el jefe de proyecto Felix Egolf, experto en conducción de larga distancia con coches eléctricos, recorrió con éxito una distancia total de 794 kilómetros con una sola carga de batería en un tiempo de conducción de 15 horas y 42 minutos. Esto superó con creces la autonomía máxima WLTP (combinada) del modelo de hasta 709 kilómetros. La confortable berlina circuló por vías públicas y en condiciones normales de tráfico durante todo el trayecto diurno.



El vehículo recorrió un circuito de aproximadamente 81 kilómetros en el área metropolitana de Zug, al sur de Zúrich. El perfil de la ruta se ajustaba a la conducción diaria e incluía carreteras principales, tramos de autopista y carreteras comarcales con transiciones montañosas. Ocho conductores recorrieron un total de 794 kilómetros en dos días consecutivos con una sola carga de batería. Esto equivale aproximadamente a la ruta de Basilea a Emden, en el norte de Alemania, donde se construye el ID.7. El consumo medio fue excepcionalmente bajo: 10,3 kWh/100 km. Como referencia, el valor WLTP más bajo del modelo es de 13,6 kWh/100 km. Convertido a diésel, el consumo medio alcanzado corresponde sólo a unos 1,1 litros a los 100 km.

La autonomía de 794 km se recorrió durante el día en condiciones normales de tráfico a mediados de la semana pasada, con una velocidad media de 51 km/h. La autonomía restante mostrada fue de dos kilómetros. Otro detalle interesante: el modelo conducido no era la variante de equipamiento más favorable para la autonomía del ID.7 Pro S. Según los cálculos del WLTP, el vehículo, que cuenta con equipamiento opcional como el paquete Confort, el paquete de sistemas de asistencia IQ.DRIVE, el paquete exterior Plus y una bomba de calor, habría alcanzado una autonomía WLTP de 700 km.



Conducir lo más lejos posible con el menor consumo posible. La conducción extremadamente eficiente es el campo de especialización de Felix Egolf, el llamado ‘hypermiler’. En 2020 y 2021, el suizo batió dos récords de conducción con el ID.3: en una ocasión, superó con creces la autonomía teórica del ID.3 desde Zwickau en Sajonia (Alemania) hasta Schaffhausen (Suiza) recorriendo 531 km. En el segundo intento de récord con una batería más grande, el ID.3 Pro S logró un total de 602 km con una sola carga, a través de 15 puertos alpinos.

ID.7 Pro S: el campeón en eficiencia de la gama de modelos. Gracias a su nueva propulsión eficiente y a su excelente aerodinámica (coeficiente de resistencia aerodinámica de 0,23 en función del equipamiento), el ID.7 Pro S es económico en carretera. En función del equipamiento opcional, se ha determinado un consumo combinado WLTP de 16,2 a 13,6 kWh/100 km para el ID.7 Pro S. Con el equipamiento más favorable a la autonomía, la autonomía WLTP es de hasta 709 km. Los tiempos de carga son cortos: en 10 minutos -el tiempo necesario para una pausa para el café- la batería recibe energía para recorrer unos 244 km con una potencia de carga de 200 kW; en unos 26 minutos se carga del 10 al 80 por ciento.



También es útil el planificador de rutas para vehículos eléctricos opcional del ID.7, que calcula una ruta óptima teniendo en cuenta la carga actual de la batería y las estaciones de carga disponibles a lo largo de la ruta. Muestra al conductor los mejores puntos de recarga y planifica las paradas necesarias para que el viaje sea eficiente. También tiene en cuenta los datos de tráfico en tiempo real para encontrar la ruta más rápida y cómoda.

