​Agencias de HR Marketing: la nueva clave para atraer talento

En España, cada vez son más las empresas que tienen dificultades para captar talento que cubran sus vacantes y encontrar profesionales que les permitan, por sus características, formación y carácter, crecer dentro de un entorno empresarial competitivo.



De ahí que, cada vez más, los departamentos de recursos humanos busquen atraer a los candidatos/as para conseguir el personal que necesitan a través de la sinergía y ayuda de un departamento de marketing, creando una nueva disciplina que - aunque en España no está aún del todo desarrollada - en países anglosajones ya lleva tiempo demostrando su efectividad: el marketing para recursos humanos.

“Igual que hay empresas que externalizan los servicios a agencias de marketing para campañas de SEO, SEM o redes para la búsqueda de nuevos clientes, nosotros creamos campañas para conseguir atraer candidatos para las empresas, pero no sólo eso, sino que buscamos también las fórmulas para retener ese talento una vez conseguido” explica Javier Mora, (Founder) de Finded, agencia pionera de marketing para RRHH en España.

¿Qué ofrecen las agencias de HR Marketing para las empresas?

Cuatro pilares son los que sirven a las agencias de HR marketing como estrategia para conseguir atraer el talento para sus clientes, pero no son los únicos.

1. La gestión de portales de empleo permite optimizar los costes de captación de candidatos/as y ahorrar tiempo de gestión. En este caso, Finded, se encarga de negociar, publicar y hacer seguimiento de las vacantes de sus clientes hasta en 8 portales de empleo para dar los mejores resultados a sus clientes.

2. Trabajar y mejorar la imagen de marca de la empresa contratante es básico para hacerla más atractiva y llamar la atención de perfiles con talento dispuestos a unirse a sus filas. Este concepto ya se está empezando a escuchar en España y se conoce como Employer Branding.

3. Creación de programas de talento para atraer a nichos de perfiles profesionales como programas Junior para recién salidos de universidades o programas para captación de talento tecnológico.

4. Eventos de reclutamiento, ya sea con la fórmula tradicional de entrevistas en un espacio físico (grandes necesidades de contratación como aerolíneas que vienen a España en busca de talento, festivales, aperturas de hoteles, etc) o través de productos más innovadores como pueden ser los Hackathon.