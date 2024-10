La excelencia como instrumento de gestión, a debate en el primer Faro de la Economía Social de otoño

Celebrado en esta ocasión en el inmejorable foro para el debate que ofrece el Ateneo de Madrid. Los modelos, que tienden hacia la excelencia, son una oportunidad para las empresas de Economía Social que deberían aprovechar El Faro de la Economía Social de FECOMA ha retomado su actividad en otoño, en esta ocasión en el magnífico foro para el debate que ofrece el Ateneo de Madrid.

Cuatro personas compusieron el panel de ponentes que debatieron acerca de la excelencia como instrumento de gestión de la Economía Social, en la Comunidad de Madrid.

José Vidal García, director general de FECOMA y experto en calidad, explicaba que la elección del tema se debe al buen momento por el que atraviesan las empresas de la Comunidad de Madrid, y, en general, del país. "En coyunturas como la actual, es esencial evaluar el crecimiento de las empresas, como fórmula adecuada para reorganizarse. Los diferentes modelos de gestión de la calidad -el modelo EFQM, las normas ISO, y otras, aportan criterios formales, elaborados a partir de la opinión y la experiencia de los expertos, que pueden ayudar a las empresas de la Economía Social, y también a empresas capitalistas, a gestionar mejor sus recursos y a orientarse hacia los resultados y hacia el cliente. Estos modelos, que tienden hacia la excelencia, son una oportunidad para las empresas de Economía Social que deberían aprovechar".

En palabras del director general de FECOMA, la búsqueda de la excelencia "sirve para mejorar los servicios y procesos internos de cooperativas y sociedades laborales, y para gestionar los momentos clave de la organización", pero, sobre todo, "su evaluación constante ayuda a progresar adecuadamente".

El director de FECOMA destacó que los modelos de gestión basados en la calidad no son cortoplacistas, sino que plantean una actitud prolongada en el tiempo, que, además, está basada en principios valores y cercanos a la Economía Social, más allá de lo que ocurre en el mundo de la empresa capitalista, cuya tendencia es ahora la de acercarse a la Economía Social. "El planteamiento SGE y RSC, son principios que la Economía Social integra en su ADN. Por eso, son muy adecuados para el Tercer Sector", afirmó el José Vidal García.

En el Faro, estuvo presente Ignacio Babé, CEO del Club de la Excelencia, una entidad con 33 años de antigüedad, que se caracteriza por su familiaridad. El Club de la Excelencia en Gestión es una asociación empresarial sin ánimo de lucro, fundada en España en 1991, por veintiún primeros ejecutivos de las más importantes empresas españolas. El Club es Primary Partner de la European Foundation for Quality Management (EFQM) desde 1994.

Su objetivo es impulsar la excelencia en España y cuenta como socios con grandes empresas, del IBEX, pero también con PyMES, cooperativas y fundaciones. Todas ellas aportan su experiencia, ofreciendo con ello, a todas las demás, formas de mejorar la gestión para conseguir más resultados. Esta diversidad de sectores y de tamaños de organización le confiere al club una riqueza excepcional. "Que una gran empresa de IBEX escuche a una PyME, indica que se puede bajar uno del pedestal para empatizar con las pequeñas organizaciones y sus problemas. No son los mismos que los de las grandes, aunque ambas se enfrentan a los mismos cambios sociales", señalaba.

Babé explicó en el Faro de manera pormenorizada en qué consiste la implantación del Modelo EFQM, la herramienta de gestión más utilizada mundialmente para mejorar el rendimiento y la competitividad. Dividido en tres bloques, dirección, ejecución y resultados. El modelo responde a preguntas clave sobre las organizaciones, estructurándose en 7 criterios esenciales para centrarse en lo más importante y crear valor sostenible para los grupos de interés.

Según explicó el CEO, los beneficios tangibles para las organizaciones de la implantación del sistema son una mejora de la eficiencia, un aumento de la competitividad, la retención de talento, la preparación para el Futuro y el refuerzo de la confianza para los grupos de interés.

En España hay más de 300 organizaciones con sello EFQM, y se han entregado más de 3.000 de estos sellos, en los últimos 20 años, "que permiten ir marcando hitos a las organizaciones". Sobre la Economía Social, Babé indicó que a ella pertenecen las organizaciones que tienen más sellos, sectorialmente, "porque son las que más recientemente se han incorporado al mundo de la gestión, y necesitan reafirmar que las cosas se están haciendo bien".

El Faro de la Economía Social también aportó dos casos de experiencia en la gestión de la calidad: GSD Educación y Campus FP I + G Cefora, entidades del campo de la educación y de la consultoría.

Para Fructuoso Cea, responsable de Calidad del Grupo GSD, la calidad en la enseñanza es clave. "Nos permite sistematizar lo que hacemos, regularlo y establecer criterios de funcionamiento homogéneos. El volumen de actividad, hoy día, de GSD, de cualquier otra manera, sería inmanejable", señalaba.

La cooperativa GSD fue pionera en la implantación de sistemas de calidad en el ámbito de la enseñanza en España. En el año 2003, cuando solo contaba con tres colegios abiertos en la Comunidad de Madrid, se creó un grupo de trabajo que acudió al mercado para implantar sistemas regulados por las normas UNE e ISO.

El sistema de gestión estructurado de GSD se certificó por primera vez en 2007. En la actualidad, GSD cuenta con diez colegios en España, un crecimiento impensable "sin nuestras políticas de calidad".

GSD tiene un sistema de gestión de la calidad basado en la norma UNE ISO 9001, versión 2015, que afecta al conjunto del sistema de enseñanza. "Pero, además, tenemos certificado el comedor", explicó Fructuoso, puesto que es uno de los factores que más impacta en las familias. "Implica un gran riesgo y, por lo tanto, lo tenemos permanentemente auditado", añadió.

Otro elemento diferencial de GSD es la certificación de las instalaciones deportivas y las instalaciones infantiles. "La seguridad, es lo primero", subrayó. Además, también tienen implantado el sistema de gestión medioambiental con la norma UNE ISO 14001, de 2015, así como otras marcas complementarias, como la de Ecoescuelas. Y, también, cuentan con la marca CBC (Colegios Bilingües Cooperativos), referida al inglés. "La preocupación por la calidad impacta directamente en la reputación de nuestros colegios. Contamos también con un sistema de reclamaciones muy completo. Y todo ello nos aporta valor añadido en el logro de nuestro objetivo principal, formar integralmente a personas, contando para ello con la total confianza de las familias".

Raul Romero, responsable del área de calidad y medio ambiente de Campus FP I + G Cefora aportó su experiencia en consultoría, explicando brevemente la forma en que, bajo su punto de vista, resulta útil la implantación de sistemas de gestión de calidad en las entidades de la Economía Social. Esta división de la empresa surgió como una necesidad, pero, por su utilidad, "pronto percibimos que además de ser muy interesante a nivel interno, también nos permitía ofrecer el servicio a otras organizaciones". Según explicó Romero, aplicar procedimientos de calidad en las empresas las hace más competitivas, porque obligan a sistematizar la metodología de trabajo, unificar criterios, contar con un enfoque de mejora constante, a trabajar con objetivos, a hacer un seguimiento de esos objetivos y a establecer acciones correctivas y un análisis DAFO de las oportunidades y riesgos.

El Faro de la Economía Social, actividad coordinada y convocada por FECOMA, es posible gracias a la colaboración de diferentes entidades, como son la Comunidad de Madrid, la Fundación GSD, la correduría de seguros éticos SERYES y el Ateneo de Madrid.