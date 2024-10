Una solución para dejar de poner cargadores en cada enchufe de casa

Telco Accessories Group (TAG) lanza al mercado un soporte de carga 3 en 1 que permite cargar a la vez móvil, auriculares y reloj de manera rápida, fácil y segura. La firma neerlandesa ha diseñado una solución minimalista y estética con la que es posible dejar de tener que poner diferentes cargadores por toda la casa Son muchas las personas que están cansadas de tener que instalar diferentes cargadores para los diferentes dispositivos móviles, olvidándose incluso de poner a cargar alguno o buscando el mejor enchufe de la casa para poder tener batería. Usuarios que ahora tienen una solución práctica y estética con el soporte LINQ 3 en 1 Qi2 Wireless Charging Stand, pensada y diseñada por Telco Accessories Group (TAG).

En el escritorio, en la sala de estar o en la mesita de noche, el soporte diseñado por TAG es estable y no desentona ni molesta, pudiendo cargar un iPhone, AirPods y un Apple Watch, a la vez. Fabricado con aluminio reciclado y con plásticos reciclados GRS, la firma neerlandesa refuerza su apuesta por una sostenibilidad mayor en todos sus dispositivos. Y además permite continuar una videollamada o ver una película mientras se carga el móvil, que se puede colocar en modo horizontal y vertical.

Luis Miguel Manjón, máximo responsable en España de Telco Accessories Group (TAG), asegura que este soporte es la solución perfecta "para dejar de ir por la casa de enchufe en enchufe, teniendo la sensación de que siempre se empieza el día con algún dispositivo sin cargar".

Manjón insiste en que a cualquier usuario de dispositivos le puede ser útil un soporte "bonito y práctico, con un diseño danés minimalista y que cuida la calidad y sus prestaciones, como el nuevo estándar de carga Qi2 que permite cargar a una mayor potencia de manera inalámbrica". Para el experto en electrónica de consumo, "el usuario comienza a estar harto de los productos de baja calidad o de ir por la calle pensando en dónde habrá una cafetería con un enchufe".

La firma neerlandesa LINQ también ha lanzado al mercado la nueva colección de hubs multipuertos USB-C de aluminio reciclado, esenciales para todo tipo de usuarios. Se trata de una nueva línea de hubs multipuertos que se pueden conectar al portátil, móvil o tablet y disfrutar de 3, 5, 6 o hasta 8 conexiones adicionales de alta calidad. Gracias a estos hubs, por ejemplo, se puede disfrutar de fotos, programas o películas de alta definición hasta 8K a 60 Hz con un visionado de calidad y sin interrupciones, además de permitir conectar toda una variedad de periféricos como discos externos, impresoras, etc.

Con nuevas especificaciones técnicas como 140W de potencia de carga máxima, 2,5 Gbps por el puerto LAN, con lectores de tarjetas SD y micro SD 4.0, y hasta 8K de resolución por el puerto HDMI, se convierten en los hubs multipuertos más competitivos del mercado.

Los modelos mencionados refuerzan la idea de que TAG se reinventa y aumenta su línea de accesorios de carga y conexión de alta calidad. Centrados en hacer más autónoma la experiencia del usuario, TAG ofrece dispositivos tech imprescindibles para no perder prestaciones ni autonomía.

Sobre Telco Accessories Group (TAG)

Telco acumula ya una experiencia más que contrastada en el sector tech y desarrolla desde hace 12 años todo tipo de accesorios para dispositivos móviles sostenibles para trabajar de manera eficiente desde cualquier lugar. Telco no se frena en su afán de crecer y en los últimos años la firma neerlandesa se ha convertido en Telco Accessories Group (TAG). Que, con enseñas como Just in Case, Xtorm, Gecko Covers, LINQ by Elements y Njord by Elements, aportan al grupo innovación, tecnología y diseño.

TAG tiene una prioridad: la sostenibilidad y durabilidad de sus dispositivos. Así, se combate la reposición y la contaminación innecesaria. TAG fabrica con materiales cada vez más sostenibles como los plásticos GRS de calidad o aluminio 100% reciclado.