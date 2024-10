Sarria Funetxea se transforma en Enalta

La compañía inicia un nuevo capítulo para honrar la vida de quienes ya no están Funeraria Sarria-Funetxea anuncia su transformación corporativa en Enalta servicios funerarios conmemorativos, que va de la mano de la evolución y trasformación corporativa, profundizando así con su compromiso de ayudar a cada persona a recordar y honrar de una forma única, íntima y personal la memoria de quienes ya no están.

La implementación de la transformación a Enalta en la zona norte se llevará a cabo en los cuatro centros con los que cuenta Enalta en Bizkaia que se ubican en Bilbao, Mungia, Algorta y las Arenas. Estos mantendrán su misma estructura y funcionamiento bajo la nueva identidad de la compañía, siendo una demostración del empeño por dar un servicio excelente a toda la sociedad vasca.

Esta nueva etapa de Enalta refleja el renovado espíritu por querer ir más allá del servicio funerario convencional, buscando celebrar y rememorar la vida a través de todas las pequeñas historias que la hicieron significativa. Con su nuevo tagline 'cada vida, una historia para honrar', Enalta pone en valor el conjunto de historias que tejen cada vida y que resignifican la despedida como una ocasión para el homenaje y conmemoración de todos esos momentos compartidos que han dejado huella y merecen ser recordados.

Octavio Martínez, director Territorial Zona Norte de Enalta, comparte su visión acerca de esta nueva etapa que va a vivir la compañía: "Llevamos un largo tiempo dedicando esfuerzo a este cambio significativo, que no es únicamente un cambio superficial, sino una transformación estratégica y profunda que refleja nuestra esencia. Profundizamos en nuestro compromiso de ayudar a las familias a despedirse de sus seres queridos, honrar sus vidas, y recordar aquellos momentos que dejan impresiones imborrables en la memoria. Estos momentos nos guían a rendir un homenaje único".

Enalta, que atiende a toda Bizkaia desde hace más de 50 años, está comprometida en ofrecer una gestión integral personalizada para las familias con total transparencia y vocación de servicio, ayudando, solo en Bizkaia, a más de 4.000 familias en sus momentos más difíciles, en consonancia con el objetivo de la compañía de poner a disposición de las familias las mejores instalaciones y herramientas.

Los tanatorios de Bilbao-Basurto (junto al Hospital), Algorta, Mungia y Las Arenas, son una demostración del empeño de Enalta por dar un servicio excelente a toda la sociedad vasca. Enalta Bizkaia, además, trabaja con todas las compañías y particulares y pueden asistir en todos los tanatorios de Bizkaia. La profesionalidad de la prestación ofrecida en ellos dará ayuda y asesoramiento de manera personalizada a cada persona para recordar y honrar la memoria de quienes ya no están.

Descargar el nuevo logotipo y fotografías de la implementación: https://bmemea.egnyte.com/fl/5m15EUQ4lZ