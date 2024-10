Tendencias de otoño en cortes, peinados y coloración

Ya está aquí el otoño con las últimas tendencias en cortes, peinados y coloración para esta nueva temporada. Vuelven el corte Morrison, el Power Bob, el Boho Hair, el Boyish, el Bixie y el Wolf Cut, pero también los cobrizos, el rubio Chantilly, el Golden Brunette, las mechas melting o los castaños ahumados. Los flequillos serán largos, y veremos la raya mayormente de lado.



El corte Boyish es uno de los más destacados este próximo otoño, una variación del look francés a lo garçon pero con los contornos más alargados y desfilados, consiguiendo una imagen sin duda más moderna y un estilo versátil y sofisticado: “Lo podemos hacer más o menos informal por los accesorios que usemos, pero siempre queda juvenil y es bastante cómodo. Para que su mantenimiento sea impecable, aconsejo retocarlo de cada seis a ocho semanas” – explica David Lesur, director de formación de los salones David Künzle en Madrid.

Tanto el corte Wolf como el Power Bob regresan este otoño con pocos cambios. El primero es un corte a la altura de los hombros con un contorno muy capeado y las puntas desfiladas, aunque no siempre. El segundo, es un corte clásico y recto a medio cuello y sin capas. Paul Tudor, director del salón David Künzle Fuencarral en Madrid, aconseja el Wolf Cut además por ser un corte que requiere de poco y fácil mantenimiento: “Debe secarse siempre con la cabeza hacia abajo, y utilizar un producto de fijación tipo espuma o cera para aportarle textura. La parte de arriba debe estar muy cortita y la de atrás que llega a la espalda, más larga, que se vea la diferencia de volumen y capas. Cuánto más despeinado lo llevemos, mejor”.

Sobre el Power Bob, Lesur lo define como muy elegante y favorecedor si sabemos sacarle partido, por ejemplo peinándolo con la raya en medio para estilizarlo, o combinándolo con un alisado que aporte un efecto de bien acabado: “Su cuidado requiere de mucha más atención, debe tratarse con champús, acondicionadores y mascarillas, pero también con un protector térmico antes de pasar la plancha, y también utilizar un sérum o producto de styling que nos aporte mucho brillo”.

A tope de 'revival'



Lo vintage y lo hippie regresan de la mano del corte Morrison y el Boho Hair, pero también el Bixie que ha sido uno de los cortes más destacados durante todo lo que llevamos de 2024: “El Morrison es un estilo de pelo rizado que llega a la altura de los hombros y luce un mayor volumen en los laterales, quedando muy bien en rostros afilados y en caras alargadas u ovaladas porque armoniza y suaviza las facciones. Respecto al bixie, entendemos su éxito por lo que aporta de frescura e inconformismo a un look, fusionando a la perfección el corte bob con el pixie. Por su parte, el boho hair siempre estará presente, da igual el año en el que estemos o la estación, es un estilo completamente atemporal en el que reinan las trenzas deshechas y los mechones sueltos con todo tipo de accesorios como pañuelos, lazos o diademas”.

Tonalidades y mechas 'melting'

Un tono tan dulce y delicado como el rubio Chantilly será el contraste perfecto a otros como los castaños ahumados y las mechas Golden Brunette. El look cobrizo en todas sus modalidades y versiones será otro de los must este otoño, junto a las mechas derretidas también conocidas como melting, transición de un tono oscuro a otro más claro a lo largo del cabello, difuminándose de manera sutil: “Lo que se logra es un degradado imperceptible y difícil de detectar, muy apropiado para todo tipo de bases naturales y personas que no quieren un cambio muy radical. Es preferible que se haga con pincel ya que no se buscan tonos muy potentes, pero sí un aclarado más global. El resultado es un reflejo a lo largo de la melena que se pierde en dicha melena” – matiza Paul Tudor, director y primer estilista de David Künzle Fuencarral.