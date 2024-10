Entrevista con Rafael Sánchez Gómez, de Hogar Seco, sobre cómo solucionar los problemas de humedades

Las humedades son un problema común en las viviendas que pueden causar daños graves tanto a la infraestructura como a la salud de los habitantes. A su vez, Hogar Seco es una empresa especializada en ofrecer soluciones efectivas para combatir estos inconvenientes. Por ejemplo, esta firma ofrece diagnósticos gratuitos y tratamientos personalizados.

En la siguiente entrevista, Rafael Sánchez Gómez, director general de Hogar Seco, ofrece información y detalles sobre los tratamientos contra las humedades que ha diseñado esta empresa.

¿Cuáles son los principales tipos de humedades que suelen afectar a las viviendas?

Entre los principales tipos de humedades que suelen afectar a las viviendas se encuentra la humedad por filtración, que se produce cuando el agua penetra en la estructura a través de paredes, techos o suelos, generalmente debido a problemas de impermeabilización o filtraciones externas.

A su vez, la humedad por condensación se produce cuando el exceso de vapor de agua existente en el ambiente de la vivienda se transforma en estado líquido al contacto con superficies frías, como ventanas o paredes. Es muy común en cocinas y baños.

También puede haber humedad por capilaridad. Sucede cuando el agua del suelo asciende a través de los materiales porosos de los materiales de construcción, afectando principalmente a las plantas bajas y sótanos. Por último, la humedad por filtración se produce cuando el agua se acumula en su parte externa. Este exceso de agua se filtra lentamente a través de los poros hacia la parte interior de las paredes, produciendo vías de agua hacia el interior de la vivienda.

Identificar el tipo de humedad es fundamental para aplicar el tratamiento adecuado y prevenir daños mayores en la vivienda.

¿Qué consecuencias pueden tener las humedades si no se tratan a tiempo?

Las humedades en casa pueden causar varios problemas. En lo estructural, debilitan materiales, causan corrosión en metales y deterioro en paredes y techos. En salud, provocan alergias, problemas respiratorios, infecciones y malos olores. También incrementan el consumo energético al afectar el aislamiento térmico. Las humedades desvalorizan la propiedad y dañan la estética del hogar, además de generar altos costes de reparación y pérdidas en muebles. Es esencial controlar y reparar las humedades a tiempo para evitar estos problemas.

¿Tienen alguna estrategia para promover la concienciación sobre la importancia de combatir las humedades en los hogares?

Sí, en Hogar Seco implementamos estrategias de concienciación a través de campañas informativas en nuestras redes sociales y blog, destacando los riesgos de las humedades para la salud y el hogar. Además, ofrecemos diagnósticos gratuitos para ayudar a identificar y prevenir problemas antes de que se agraven.

¿En qué consiste el proceso de diagnóstico gratuito que ofrece Hogar Seco?

El diagnóstico gratuito de Hogar Seco consiste en la realización de una visita al domicilio por parte de un técnico especializado, quien evalúa las áreas afectadas por las humedades utilizando herramientas avanzadas para identificar el origen del problema. Luego, proporcionamos un informe detallado con las posibles soluciones, sin compromiso de contratación.

¿Pueden garantizar la efectividad de los tratamientos a largo plazo?

Sí, en Hogar Seco garantizamos la efectividad de nuestros tratamientos a largo plazo, y están respaldados por una garantía de hasta 30 años, asegurando que las humedades no vuelvan a aparecer si se siguen nuestras recomendaciones.

¿Cuál es la importancia de contar con personal debidamente formado en tecnologías para tratar las humedades?

Contar con personal propio, debidamente formado en tecnologías para tratar las humedades, es crucial para garantizar diagnósticos precisos y soluciones efectivas. Esto permite abordar el problema desde su origen, asegurando resultados duraderos y minimizando el riesgo de futuros daños.

¿Cómo puede un cliente solicitar el servicio de diagnóstico y tratamiento en su hogar?

Un cliente puede solicitar el servicio de diagnóstico y tratamiento de Hogar Seco de manera sencilla a través de nuestra página web, llamando a nuestro número de atención al cliente o enviándonos un correo electrónico. Coordinaremos una visita gratuita para evaluar el problema de humedades y proponer soluciones personalizadas.

¿Qué recomendaciones darían a los propietarios para prevenir la aparición de humedades en sus viviendas?

Para prevenir la aparición de humedades, se recomienda mantener una buena ventilación para prevenir la condensación, reparar filtraciones, asegurar un buen aislamiento y realizar inspecciones periódicas para detectar signos tempranos como manchas o moho.

¿Trabajan exclusivamente en viviendas o también ofrecen servicios para locales comerciales u otros espacios?

En Hogar Seco ofrecemos nuestros servicios tanto para viviendas como para locales comerciales y edificios públicos. Atendemos todo tipo de inmuebles afectados por humedades, brindando soluciones personalizadas para garantizar la eliminación del problema en cualquier espacio.

En conclusión, la lucha contra las humedades es fundamental para mantener la calidad de vida en los hogares. En particular, Hogar Seco, ofrece soluciones eficaces en toda la península. Esta empresa cuenta con equipos técnicos altamente capacitados en las últimas tecnologías para llevar a cabo tratamientos contra las humedades y combatir estos inconvenientes. Por último, la calidad de sus servicios se ve reflejada en su compromiso con la satisfacción de sus clientes.