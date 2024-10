Schaeffler ofrece compensación de cargas extremas, rodamientos aislados eléctricamente y rodamientos de rodillos cilíndricos híbridos

Rodamientos para motores de tracción fiables para mejorar la rentabilidad. Los rodamientos para motores de tracción, aislados eléctricamente, previenen daños y evitan costosas reparaciones. Disponibles como estándar los rodamientos de rodillos cilíndricos de alta capacidad, con jaula de latón maciza de una pieza ¿Cómo se puede aumentar la fiabilidad y la rentabilidad de los vehículos ferroviarios? Schaeffler ha desarrollado una respuesta a esta pregunta, en forma de rodamientos para motores de tracción de una fiabilidad excepcional que previenen daños y evitan costosas reparaciones y paradas no programadas.

Una vía clave para mejorar la fiabilidad consiste en utilizar rodamientos aislados eléctricamente equipados con el recubrimiento cerámico Insutect A. En los vehículos ferroviarios, el funcionamiento de los motores eléctricos puede provocar corrientes eléctricas no deseadas en las cajas de grasa, cajas de cambios y motores de tracción, lo que puede causar daños en las pistas de rodadura y los elementos rodantes y comportar la desintegración del lubricante, provocando, en última instancia, fallos prematuros e inesperados de los componentes. Todo esto se traduce en mayores costes de mantenimiento y reparación, por no mencionar el gasto añadido que suponen las paradas no programadas de la máquina. Con sus rodamientos aislados eléctricamente, Schaeffler ofrece una solución rentable y fiable para este problema. Estos rodamientos con recubrimiento cerámico y rodamientos híbridos con elementos rodantes de cerámica reducen los costes de mantenimiento y aumentan la disponibilidad de la máquina.

Se requieren nuevas soluciones para satisfacer las exigencias y cargas crecientes que soportan los componentes de las máquinas. Es el motivo por el que las innovaciones que Schaeffler presentó en la InnoTrans también incluyen los rodamientos de rodillos cilíndricos de alta capacidad para motores de tracción, junto con una nueva jaula de latón maciza de una pieza "MP". En comparación con la jaula de latón maciza remachada de dos piezas "M1", esta nueva jaula ofrece una mayor resistencia a las solicitaciones dinámicas en forma de vibraciones y choques, incluso a velocidades de rotación más elevadas. Asimismo, la nueva ejecución de la jaula facilita el reacondicionamiento de los rodamientos, ya que se pueden desmontar los rodillos sin dañar la jaula. Las ventajas para los clientes incluyen una fiabilidad de funcionamiento optimizada, una mayor duración de vida útil y una reducción de los costes del ciclo de vida y del coste total de propiedad (TCO). La mayor duración de vida útil también mejora el balance ecológico de los operadores ferroviarios.