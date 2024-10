Praxis presenta sus proteoglicanos, el potente activo antiedad que retiene mil veces su peso en agua, aporta firmeza y reduce las arrugas

Retinol, ácido glicólico, bakuchiol, ácido hialurónico, etc. Cada vez hay más ‘imprescindibles’ en una rutina cosmética, pero cuesta saber qué es apropiado para cada tipo de piel y en qué momento de la jornada. Si lo que se busca es un ingrediente que sea eficaz y fácil de usar sin complicaciones, la solución está en los proteoglicanos ¿Qué son los proteoglicanos? Son macromoléculas naturales que restauran las células epidérmicas e intensifican el metabolismo de los componentes del tejido conjuntivo, restableciendo las funciones mecánicas de la piel, manteniendo su nivel de hidratación por su gran capacidad para retener agua. Laboratorios Praxis es un referente desde 1996, tanto a nivel nacional como internacional, de su uso en cosmética.

"Son capaces de absorber hasta mil veces su peso en agua, por lo que suponen excelentes hidratantes para la piel", afirma Marga Lorente, Directora General de Laboratorios Praxis. "Además, reconstruyen los tejidos dañados por la radiación UVA/B, mantienen la hidratación y favorecen la elasticidad y la luminosidad"

Entre los beneficios de los proteoglicanos para la piel destacan:

Incremento del metabolismo celular

Acción antiinflamatoria

Aceleración del proceso de cicatrización

Activación de la producción de colágeno

Regulación del contenido acuoso del tejido conjuntivo y su capacidad de retención hídrica

Hidratan el espacio extracelular con su capacidad de retener las moléculas Se complementan con un rico contenido en vitaminas. La vitamina C tiene acción antioxidante y neutralizadora de los radicales libres, reduciendo la hiperpigmentación de la piel y mejorando la apariencia envejecida. Estimula la síntesis de colágeno, proteoglicanos y otros constituyentes orgánicos de la matriz intercelular. Además, trabaja junto a la vitamina E para proteger las células. Esta es un potente antioxidante que actúa paliar los efectos de los radicales libres y los procesos oxidativos que envejecen la piel. Por último, la Vitamina F, un conjunto de ácidos grasos esenciales que no pueden ser sintetizados por el organismo (incluye la serie Omega-3 y Omega-6) actúa nutriendo y regulando el estado de hidratación.

Los proteoglicanos de Laboratorios Praxis pueden emplearse como ampolla de efecto flash, ya que aportan firmeza y luminosidad inmediata, o como tratamiento a largo plazo, ya que su uso continuado reafirma, hidrata y repara la piel.

Proteoglicanos Classics para piel normal o seca

Estas ampollas de proteoglicanos solubles al 3% están indicadas para el tratamiento de las arrugas de cara, cuello y escote; procesos descamativos, sequedad cutánea, flacidez y en todas las manifestaciones del fotoenvejecimiento cutáneo. Reducen y previenen el daño causado por el paso del tiempo y por la acción de la radiación solar. La piel mejora su nivel de hidratación y recupera su tersura, elasticidad y firmeza. De acción cicatrizante, antiedad y antiinflamatoria. Se puede utilizar junto a otros tratamientos específicos como los retinoides o los alfahidroxiácidos, ya que mejora su eficacia y alivian sus efectos secundarios. Además, cuentan con SPF 15.

Modo de empleo: Agitar la ampolla antes de abrir, y aplicar mañana y/o noche sobre la piel limpia de cara, cuello y escote mediante un ligero masaje para facilitar su absorción. Pasados unos minutos puede aplicarse la crema o maquillaje habitual. Se recomienda su uso durante las 24 horas siguientes a su apertura.

Proteoglicanos Classics se presenta en ampollas monodosis para preservar la eficacia de sus ingredientes. Está disponible en cajas de 6 unidades (11,90 euros) y 24 (39,15 euros). Se comercializan en farmacias, clínicas de medicina estética y centros.