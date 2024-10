Worldline reafirma su compromiso con el avance tecnológico de Extremadura

Worldline Euronext: WLN], uno de los líderes mundiales en servicios de pagos, estará presente en los eventos DevOpsDays, días 3 y 4 de octubre, y el Extremadura Digital Day, días 4 y 5 de octubre, ambos en el Complejo Cultural San Francisco en Cáceres El DevOpsDays en un evento de conferencias tecnológicas enfocadas al mundo open source, para una audiencia de estudiantes y profesionales del sector. El EDD también es un evento tecnológico, en el que participan tanto empresas, como profesionales y estudiantes.

Worldline es una compañía tecnológica que apuesta por Extremadura, desde 2018 tiene sede en Cáceres en el Parque Científico y Tecnológico de Extremadura.

En esta ocasión presentará su Digital Competence Centre, que está especializado en el desarrollo de soluciones innovadoras que combinan lo último en tecnología, creatividad y conocimiento del mercado, con un equipo de más de 230 profesionales digitales, con capacidades tecnológicas múltiples, diferentes nacionalidades, con equipos diversos e inclusivos y en diferentes ubicaciones como Barcelona, Madrid y Cáceres. Hay que destacar también su capacidad para definir, diseñar y gestionar el ciclo completo de vida de los proyectos, utilizando metodologías ágiles como SCRUM y aplicando las mejores herramientas de la industria del software.

Worldline tendrá una participación destacada, tanto en el área de comunicaciones y ponencias como en el de exposición, donde estará presente con un stand en ambos eventos.

Santi Ristol, director del Digital Competence Centre de Worldline participará en la bienvenida al evento EDD.

A destacar la ponencia que harán en el EDD Pilar García Native Apps Technical Leader at Worldline Iberia y Hyai Ippolito UX&Design Deputy team manager at Worldline Iberia con título "Venciendo el mito de la accesibilidad: Creando una app sin barreras".

Demostraciones en directo

Worldline mostrará en el stand del EDD alguna de sus últimas novedades en:

Worldline WhatsApp Business Platform con sus nuevas funcionalidades: AI Assistant que es un asistente basado en LLMs con IA generativa, que realiza la función de Soporte, Ventas, y Asesoría según el sector y los casos de uso y que mejora la experiencia automatizada para reducir costes operativos y poder atender a los usuarios en múltiples canales digitales. BotBuilder que es un constructor de chatbots en la nube, muy usable, ya que se crea con funcionalidades drag & drop y permite la medición de resultados en tiempo real. Se integra con Web Services, IA, pagos por enlace seguro, OCR, etc.

con sus nuevas funcionalidades: Worldline Tap on Mobile con una simulación real y original de como funcionaría la solución para pagar en un comercio, en este caso una frutería. Atracción de talento

Los stands incluirán una zona de atracción de talento con goodies y folletos donde se dará información acerca de la compañía y se explicarán las diferentes carreras profesionales de la compañía como best place to work, formada por más de 18.000 profesionales repartidos en más de 40 países.