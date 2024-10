DS 3, DS 4 y DS 7, la colección Antoine de Saint Exupéry presenta una firma común exclusiva, ligada a la historia del aventurero

Cada modelo, inspirado en una de las obras de Antoine de Saint Exupéry, está disponible con un nuevo tono específico "Night Flight". Esta pintura nacarada compuesta de pigmentos aporta sutiles reflejos dorados como un cielo estrellado al amanecer.





La atmósfera interior se hace eco de los códigos de los aviadores de la primera mitad del siglo XX con un cálido cuero nappa marrón criollo, generoso al tacto y resistente, que ilustra un saber hacer único y el uso de hermosos materiales queridos por DS Automobiles. Las pieles se acompañan de una innovadora técnica de bordado en las decoraciones del salpicadero, que evoca la estela de un avión.

Varias insignias interiores y exteriores, así como placas colocadas en los umbrales de las puertas, completan la firma exclusiva de la colección. Estas placas presentan citas y dibujos tomados de sus obras, y la firma de ANTOINE DE SAINT EXUPÉRY completada por un logotipo "speedform". Su boceto evoca el fuselaje de un avión. La hélice colocada en el centro recuerda a una estrella que podría usarse como guía para los aviadores y, en general, para los viajeros.

DS 3 ANTOINE DE SAINT EXUPÉRY: “EL PRINCIPITO” DE LA GAMA DS AUTOMOBILES

Compacto, pero con la fuerza de una obra maestra: el DS 3 ANTOINE DE SAINT EXUPÉRY rinde homenaje a un libro breve pero considerado, desde hace más de ocho décadas, todo un clásico de la literatura universal: “El Principito”. Esta edición limitada del DS 3 comparte con esta novela, su reivindicación del placer de viajar, de descubrir lugares, personas, a uno mismo… Publicada por primera vez en 1943, esta novela corta se ha convertido en el libro francés más difundido en todo el mundo, con 140 millones de ejemplares impresos en 250 idiomas.

“Sólo se ve bien con el corazón, lo esencial es invisible a los ojos”.



El DS 3 ANTOINE DE SAINT EXUPERY salta a la vista como un automóvil elegante con una línea exterior que expresa deportividad y cuidado por los detalles. El interior destaca por ofrecer un confort de 360º, gracias a la tecnología y un ambiente acogedor reforzado por materiales refinados. Sin embargo, lo más importante, es lo que no se ve, como el trabajo meticuloso de los artesanos y la búsqueda de elementos y detalles que permitan evocar tanto a la obra de Antoine de Saint-Exupéry como el modo de vida intrépido y aventurero de los pioneros de la aviación. Este trabajo de investigación se traduce en uno de los elementos exclusivos de esta edición limitada del DS 3: la tapicería de cuero nappa Criollo, con doble costura en las tonalidades Criollo y Terre de Cassel. Esta combinación única y llamativa rinde homenaje a los asientos de los aviones de principios del siglo XX, la gran pasión, además de la literatura, del escritor francés. Este revestimiento está presente tanto en los asientos como en los paneles de las puertas.

“Para los que viajan, las estrellas son guías”.

La figura y la obra del autor de “El Principito” está muy presente en muchos elementos, como su firma en el salpicadero o el dibujo del joven protagonista de su novela y la frase “para los que viajan las estrellas son guías”, que constituye uno de los puntos de partida de su obra más famosa y un homenaje a los tiempos en el que los pilotos debían fiarse de los astros para orientarse en sus trayectos. Precisamente, el color “Night Flight”, presente en la oferta de tonos de carrocería y en la tapa del buje de las ruedas, calzadas con las llantas diamantadas Nice de 18”, es un guiño a “Vuelo Nocturno” (Vol de Nuit), uno de sus trabajos más reconocidos.

“Haz de tu vida un sueño y de tu sueño una realidad”.

La tecnología es protagonista a bordo del DS 3 ANTOINE DE SAINT EXUPÉRY. Este automóvil cuenta con los últimos avances en materia de funciones de ayuda a la conducción, equipamientos de confort, conectividad e, incluso, inteligencia artificial. Incorpora, de serie, apertura y arranque ADML Proximity además de asientos calefactados y navegación conectada con DS Iris System y el respaldo de la inteligencia artificial generativa ChatGPT.

En el apartado de motorizaciones, el DS 3 ANTOINE DE SAINT EXUPÉRY hace realidad el sueño de una movilidad sostenible y de altas prestaciones gracias a su versión 100% eléctrica E-TENSE, a la reducción de emisiones que representa la versión HYBRID 136 autorrecargable y a la eficiencia probada de las mecánicas gasolina PureTECH 130 y BlueHDI 130.

DS 4 ANTOINE DE SAINT EXUPÉRY, ELEGANCIA Y TECNOLOGÍA PARA LOS NÓMADAS DE NUESTRO TIEMPO

Inspirado en la novela “Correo Sur”, el DS 4 ANTOINE DE SAINT EXUPÉRY está lleno de referencias a su faceta de piloto de avión con espíritu nómada, como su exclusiva tapicería de cuero Nappa marrón Criollo, que parece surgida de los aviones de los años 20 y 30 en los que el escritor voló en los cinco continentes.

“Somos dueños de las cosas cuando las emociones nos responden”.



La emoción y las sensaciones son las grandes protagonistas en el diseño del DS 4 ANTOINE DE SAINT EXUPÉRY. Esta serie especial incorpora detalles y acabados exclusivos que la convierten en objeto de deseo para los coleccionistas. El interior llama la atención por la tapicería, con el aspecto y el tacto inconfundible del cuero marrón nappa Criollo, rematado con el detalle de una doble costura en tonalidades Criollo y Terre de Cassel. Este revestimiento también está presente en elementos como los paneles de las puertas. De este modo, su espíritu nómada y aventurero se traslada a los automovilistas de hoy.

La figura y la obra del autor de “El Principito” está muy presente en múltiples elementos como su firma en el salpicadero o el dibujo de un avión y la frase “las estrellas miden las verdaderas distancias”, que dejó plasmada en su primera novela, “Correo Sur” (Courrier Sud). Todo ello en un automóvil como el DS 4, que no pasa inadvertido en el segmento C Premium por su diseño innovador que conjuga rasgos estilísticos tan diferentes como la elegancia de las berlinas, el aire aventurero de los SUV o el espíritu deportivo de fastbacks y coupés. Con una anchura de 1,83 metros y grandes llantas de 720 milímetros, con una longitud compacta de 4,40 metros y una altura de techo de 1,47 metros, las dimensiones del DS 4 son un excelente punto de partida para lograr una presencia imponente. Su silueta es única en el segmento. Combina proporciones compactas, aerodinámica, fuerza, y eficiencia.

“La luna es la mejor de las luces”.

En el frontal del DS 4 ANTOINE DE SAINT EXUPÉRY, una innovadora firma luminosa brilla con luz propia. Los faros cuentan con el sistema DS MATRIX LED VISION que combina iluminación matricial y direccional. Se complementan con luces de día formadas por dos líneas de LED a cada lado. Los DS WINGS unen los faros a la rejilla central. En la zaga, los pilotos traseros son la culminación de un diseño espectacular, gracias a un novedoso efecto progresivo en forma de escamas grabadas con láser. El complemento perfecto para la luneta trasera, que llama la atención por estar muy inclinada y por incorporar la serigrafia “Reflective Design”, una demostración exterior del reconocido “savoir faire” de la marca. En el interior, la iluminación ambiental indirecta personalizable hace destacar los elementos más singulares del habitáculo, además de crear una atmósfera única.

“El azul del cielo llena todos los vacíos”.

Fiel al compromiso de DS Automobiles con el medio ambiente, el DS 4 ANTOINE DE SAINT EXUPÉRY ofrece una gama de motores que destacan por su eficiencia y sostenibilidad. Estrena la nueva motorización HYBRID 136 autorrecargable, que toma como base el propulsor gasolina PureTech 1.2 de tres cilindros, reconocido por su fiabilidad y bajo consumo.

Esta tecnología permite arrancar silenciosamente utilizando solo energía eléctrica, conducir sin emisiones de CO2 y recurrir al motor de gasolina si se requiere más potencia. El modo “cero emisiones” permite un funcionamiento más silencioso, así como una comodidad inigualable y una conducción suave. En recorridos urbanos puede utilizarse durante más del 50% del trayecto. Estos avances se traducen en una reducción de casi el 15% en materia de consumo (1,2 litros menos de combustible necesarios para recorrer 100 kilómetros) y un descenso de 27 gramos por kilómetro de CO2 a 112 gramos por kilómetro. En ciudad, la reducción del consumo es de hasta el 38%.

DS 7 ANTOINE DE SAINT EXUPÉRY, UNA CIUDADELA DE PAZ Y CONFORT

Inspirado en su libro póstumo “Ciudadela”, que reflexiona sobre la condición humana en un mundo en constante cambio en forma de citas y reflexiones de un príncipe del desierto, el DS 7 ANTOINE DE SAINT EXUPÉRY es todo un homenaje al humanismo y la serenidad que trasciende en todos los libros del escritor galo, con un interior cuidado que evoca estelas celestiales y que crea un ambiente encantador.

“Gustar es contemplar”.

En el exterior, esta serie especial se distingue por detalles sutiles como el distintivo "ANTOINE de SAINT EXUPÉRY" en las puertas y el nuevo color “Night Flight”, que está disponible como tono de carrocería y está presente en el centro de las ruedas. Su combinación armónica de gris y púrpura con toques dorados recuerdan la belleza del cielo de medianoche. Además, la paleta de esta colección incluye, en el DS 7, el Lacquered Grey, el Azul Zafiro, el Titan Grey, el Negro Perla y el Crystal Pearl.

“La verdadera enseñanza no es hablarte, sino conducirte”.

El placer al volante y la sostenibilidad han sido aspectos muy cuidados para elegir los motores de esta colección. El DS 7 ANTOINE DE SAINT EXUPÉRY cuenta con las motorizaciones más eficientes y sostenibles de la gama, además de ser las que ofrecen mayores prestaciones. Aprovecha plenamente la triple oferta de cadenas de tracción híbridas enchufables del DS 7 incorporando a su gama de motores tanto los PLUG-IN HYBRID AWD de 360 CV y 300 CV con tracción total como el PLUG-IN HYBRID 225 de tracción delantera, a los que hay que sumar la mecánica diésel BlueHDi 130, de fiabilidad probada.

“El sentido de las cosas no está en las cosas mismas, sino en nuestra actitud hacia ellas”.

El interior del DS 7 ANTOINE DE SAINT EXUPÉRY está diseñado para ser un espacio de serenidad y paz en un mundo que no deja de transformarse. El cuero Nappa marrón Criollo de tipo está rematado con bordados Tramontane, que sugieren estelas celestes, y pespuntes perlados Terre de Cassel, que imitan los remaches de los aviones en un claro guiño a la profesión de piloto del autor que inspira esta serie especial. Una insignia "ANTOINE DE SAINT EXUPÉRY" firma el salpicadero junto a la cita "Él es el camino de intercambio entre las estrellas y nosotros", de “Ciudadela” y un motivo de estrellas en los umbrales de las puertas delanteras.

Otros bordados y el reposabrazos marrón Criollo le dan un toque extra de elegancia. El volante está completamente tapizado en cuero negro basalto, incluida la cubierta del airbag. Los asientos delanteros están calefactados, masajeados y ventilados, y el equipamiento se mejora con ventanas acústicas para optimizar el confort.

