Elisava Madrid, la primera universidad de España enfocada en formar emprendedores en el ámbito de las industrias creativas

Elisava inaugura su sede en la capital con el inicio de tres másters en branding, diseño, creatividad e innovación el pasado 30 de septiembre. En respuesta a la creciente demanda de profesionales en el sector de la economía creativa por parte de empresas y consultoras, surge este nuevo modelo pedagógico que será pionero en ofrecer formación en un área aún no explorada en el país, que interrelaciona el diseño, la creatividad y los negocios Nace Elisava Madrid, la primera universidad que ofrecerá programas en la intersección entre el diseño, la creatividad y los negocios. El 30 de septiembre empezaron las clases de tres programas de máster (Máster Beyond Branding, Máster en Investigación para el Diseño y la Innovación y Máster en Creatividad y Design Leadership), enfocados en ofrecer competencias para profesionales especializados en economía creativa.

La sede dela nueva universidadse encuentra en un nuevo centro creativo situado en el barrio de Legazpi, a unos metros del Centro de Creación Contemporánea Matadero. Un espacio de 300 m2 promovido por la agencia creativa Folch en colaboración con Elisava, y diseñado por Arquitectura-G, Premio Mies Van Der Rohe 2015 y Premio FAD 2022.

Con esta iniciativa, Elisava no solo expande su propuesta educativa, sino que también presenta una perspectiva actualizada y moderna de las profesiones creativas, impulsando un modelo formativo que integra la experimentación, la interdisciplinariedad y un enfoque práctico adaptado a las demandas de las nuevas generaciones.

El Máster Beyond Branding se adentrará en las dinámicas actuales del branding contemporáneo, explorando tanto la evolución conceptual y visual de las marcas. Este programa va más allá de la simple creación de identidades, investigando su capacidad para innovar y ajustarse a un entorno en constante transformación.

Por otro lado, el Máster en Investigación para el Diseño y la Innovación explora el diseño desde una perspectiva analítica e investigativa. Este programa subraya la relevancia de la investigación cualitativa y cuantitativa como un recurso clave para desarrollar soluciones innovadoras frente a los grandes desafíos sociales y tecnológicos actuales. Se trata de un Máster de Diseño en Madrid sin precedentes, orientado a brindar una visión amplia y disruptiva.

Finalmente, el Máster en Creatividad y Design Leadership proporciona las herramientas necesarias para gestionar y liderar equipos creativos y procesos complejos, promoviendo una visión estratégica de la creatividad aplicada a proyectos culturales y empresariales. Mediante una metodología colaborativa y orientada a la acción, este programa formará líderes capaces de dirigir equipos en un entorno globalizado.

Sobre Elisava

Elisava, Facultad de Diseño e Ingeniería de la UVic-UCC, promueve la educación, el conocimiento y la investigación en los campos del diseño, la comunicación y la ingeniería. Elisava ha formado a más de 25.000 estudiantes en sus 60 años de trayectoria. Junto a Elisava Research, la escuela desarrolla proyectos con empresas, instituciones y ONG para generar y transferir conocimiento, abordar los retos de presente y de futuro y promover el cambio. Elisava forma profesionales con capacidad para diseñar productos, servicios y entornos para crear una sociedad responsable con el medio ambiente, inclusiva y con impacto social. Más información www.elisava.net