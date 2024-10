El Kit Digital, solución innovadora y gratuita para el sector deportivo que busca patrocinadores

El programa Kit Digital que se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia está dotado con más de 3.000 millones de euros financiados por la Unión Europea y Fondos Next Generation. El kit digital está diseñado para mejorar la competitividad de pymes y autónomos mediante la subvención de soluciones digitales y mejora de la presencia en internet.

La buena noticia es que deportistas, clubes, equipos, eventos deportivos o las propias federaciones deportivas pueden acogerse a estas subvenciones para mejorar su presencia digital y su visibilidad con el objetivo de atraer el interés de posibles patrocinadores. Contar con una buena presencia en internet y en redes sociales es el primer paso para captar la atención de cualquier patrocinador.

Las cifras no albergan dudas. El Patrocinio Deportivo vive un momento dulce en España. Según el Atlas del Patrocinio 2023 elaborado por 2Playbook Intelligence, el año pasado se invirtieron en nuestro país más 1.700 millones de euros en patrocinio deportivo.

Esta tendencia alcista se corrobora con las cifras que arroja el Barómetro del Patrocinio

Deportivo de España que es elaborado cada año por la consultora SPGS Consulting. Según este barómetro un 32% las marcas patrocinadoras consultadas confirman que en 2024 incrementarán sus inversiones en derechos de patrocinio.

Según Néstor Domínguez director de Kairos Comunicación, agencia especializada en Patrocinio Deportivo: “Desde el pasado año hemos sobrepasado las cifras de inversión pre-pandemia. Esto viene a confirmar que el Patrocinio Deportivo se ha consolidado como una herramienta de marketing muy poderosa que ofrece muchas ventajas y beneficios a las marcas patrocinadoras. La fragmentación de audiencias que se observa en el panorama de los medios tradicionales y la demanda del nuevo consumidor de vivir experiencias exclusivas y memorables son razones que están moviendo a las marcas a considerar el patrocinio como una alternativa a las campañas publicitarias tradicionales".

Esta fiebre nacional por el patrocinio es similar a la que se vive en Estados Unidos que es reconocido como el país que acumula mayores cifras de inversión en marketing y patrocinio deportivo. La consultora SponsorUnited calcula que en 2024 en EEUU la inversión en patrocinio aumentará un 20 % con respecto al 2023, alcanzando ya cifras que rozan los 7.500 millones de euros.

“El sector deportivo nunca antes lo ha tenido tan fácil para acceder a recursos económicos mediante el patrocinio – asegura Néstor Domínguez – internet y la digitalización ha permitido democratizar el patrocinio. Nosotros en nuestra agencia estamos impulsando el Kit Digital para Deportistas. Básicamente, se trata de aprovechar las ventajas del kit digital para autónomos y pymes y lo aplicamos sobre entidades deportivas o deportistas autónomos. Esta herramienta es totalmente gratuita y les garantiza el incrementar la presencia en las redes, contar con una página web o sencillamente ser más visibles porque ese es el primer paso para ser patrocinable por una empresa. Un deportista puede tener grandes logros deportivos, pero lo que es imprescindible es tener visibilidad”.

La consultora Nielsen que elabora diferentes análisis y estudios para conocer el alcance y el impacto de las actividades de mecenazgo asegura que el patrocinio de deportistas es, después de las recomendaciones de personas conocidas, la mejor manera de llegar a los consumidores. En este sentido, para el 67% la población, las marcas son más atractivas y preferidas cuando desarrollan acciones de patrocinio.

"Estamos inmersos en una revolución del Patrocinio Deportivo" – asegura José Manuel Rivero, autor del libro 'Cómo Conseguir Patrocinador Para Tu Programa Deportivo' - "si bien es cierto que estamos observando un crecimiento en las cifras de inversión directa en derechos de patrocinio, también crecen a doble dígito los presupuestos que las marcas destinan a sus planes de activación. Insertar logotipos en la camiseta del deportista o en las vallas que circunscriben el campo de juego se queda muy corto. Las marcas quieren ofrecer experiencias a los fans y, sobre todo, quieren alargar el impacto temporal de un evento deportivo. Se hace necesario diseñar planes de activación antes y después de la celebración del evento. En este sentido, las activaciones digitales cada día cobran mayor relevancia porque elevan exponencialmente el impacto espacio-temporal del patrocinio deportivo”.

Las marcas y las properties han entendido que la esponsorización es una potente plataforma de comunicación que trasciende a la esfera puramente publicitaria para trabajar sobre otros ámbitos empresariales. “El Patrocinio ya no es un territorio exclusivo de los departamentos de marketing" - señala Néstor Domínguez - "hoy día es común ver como el hospitality de un evento es un poderoso incentivo comercial para los departamentos de ventas. También es muy común observar a los departamentos de relaciones externas articulando acciones de Responsabilidad Social Corporativa asociadas a los patrocinios deportivos. Incluso, los departamentos de RRHH realizan actividades de Team Building con empleados y los deportistas patrocinados por la empresa”.

Las cifras de inversión no solo se mueven entre los grandes clubes y deportistas de élite. En opinión de José Manuel Rivero “Estamos en un momento muy interesante porque cualquier club deportivo, deportista o evento deportivo por muy humilde que sea puede acceder a cualquier empresa y plantear propuestas de patrocinio que trascienden a los resultados deportivos. Hoy cualquier marca o empresa necesita contenidos diferenciales y también necesitan llegar a nuevas audiencias y, todo esto se puede conseguir con planes de activación alrededor de un patrocinio deportivo. Tan solo es necesario aportar imaginación y algo de creatividad y eso, bien planteado, es atractivo para marcas y empresas de cualquier dimensión”.