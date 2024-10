UHY Internacional reúne en España a representantes de 15 países en la XXI edición del UHY Forum

Celebrado desde hace más de 20 años, un total de más de 700 delegados se han beneficiado de este evento de formación de alto nivel desde su debut. El UHY Forum es el encuentro de referencia de UHY International, una red internacional de consultoría, auditoría, fiscalidad, asesoramiento y asesoría jurídica, con 334 oficinas en 96 países. En 2024, el evento anual contó con la presencia de Alan Farrelly, miembro del Consejo de UHY International y socio director de la firma irlandesa miembro de UHY, UHY FDW Cada año, Grazalema (Cádiz) es el escenario elegido por UHY International para reunir a los futuros líderes de esta red global de consultoría y auditoría registrada, entre otros, en el Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) para auditar a empresas cotizadas en Estados Unidos.

En esta XXI edición del UHY Forum, más de 40 delegados de 15 países (entre ellos Alemania, EE.UU., Kenia, Guatemala, Nueva Zelanda, Malasia, Islas Mauricio, Dubái, España, Francia, Grecia, Países Bajos, Polonia, Irlanda y Reino Unido) han tenido la oportunidad de compartir sus experiencias y conocimientos. El objetivo esencial de este evento es potenciar las habilidades de liderazgo y negociación de los asistentes como pilar fundamental para la consecución de sus objetivos a través de una buena gestión de equipos.

Bernard Fay, socio director de UHY FAY & CO (firma española miembro), expresidente de UHY International y miembro del Consejo durante 21 años hasta octubre de 2019, describe el UHY Forum como "el marco ideal para que profesionales de todo el mundo se conozcan y aprendan unos de otros, así como para forjar relaciones que nos permitan mantener uno de nuestros grandes diferenciales: todos los miembros de UHY nos conocemos bien, lo que nos permite ofrecer un servicio realmente excelente y coordinado a nivel internacional".

Fay, impulsor de esta iniciativa que comenzó en 2002, destacó también la "inestimable labor" de San Telmo Business School, entidad responsable de la parte académica del programa, que "garantiza la máxima calidad de contenidos y formación". Para Fay, "esta colaboración nos permite ofrecer una excelente plataforma para desarrollar habilidades esenciales de liderazgo y negociación, fundamentales en el actual entorno empresarial globalizado, y hacerlo de la mano de profesionales de reconocido prestigio como Manuel González Toruño o Luis Huete".

Con una trayectoria de más de 20 años y con más de 700 delegados formados desde su creación, el UHY Forum se ha convertido en la cita clave del calendario anual de eventos de esta red internacional, que cuenta con 334 oficinas y más de 9.000 profesionales en un total de 96 países.

Alan Farrelly, representante del Consejo de este año en el UHY Forum

Los asistentes al Hotel El Fuerte Grazalema, sede de la XXI edición del UHY Forum, también pudieron intercambiar opiniones, conocimientos y experiencias con Alan Farrelly, miembro del Consejo y secretario de UHY International y socio director de UHY en Irlanda (UHY FDW).

Farrelly, que lleva 35 años en UHY International, destacó en su intervención que el éxito de la organización radica en contar con "los mejores profesionales, comprometidos y alineados con los valores de UHY" y resaltó la importancia de contar con un gran equipo multidisciplinar que trabaje unido con el propósito común de alcanzar la excelencia. El socio director de UHY FDW también subrayó el valor de este tipo de reuniones para establecer conexiones profesionales sólidas y comprender los retos a los que se enfrentan los miembros en los distintos países, afirmando que "la diversidad de los equipos de UHY es crucial para su éxito".

Una iniciativa de la firma española UHY Fay & Co

El UHY Forum es una iniciativa de la firma española miembro de UHY International, UHY Fay & Co, y se celebra ininterrumpidamente desde hace 21 años. La idea de los UHY Forum surgió de Bernard Fay, socio director de UHY Fay & Co, expresidente de UHY International y miembro del Consejo, quien identificó la necesidad de crear un espacio no solo para intercambiar las mejores prácticas y para que las diferentes firmas miembro estrecharan lazos, sino también para formar a los futuros líderes de UHY a nivel global como forma de garantizar la calidad ahora y en el futuro.

El XXI UHY Forum se consolida así un año más como un encuentro clave para poner en valor la cultura colaborativa y global de UHY International, reforzando la apuesta de la red por el talento y destacando las diferentes estrategias que las firmas del grupo implementan en todo el mundo con el objetivo de seguir ofreciendo las mejores soluciones fiscales, empresariales, de auditoría y legales a nivel mundial.

Acerca de UHY

Una gran firma necesita tres cosas: claridad, valentía y cercanía. Son una red internacional de firmas que ofrece una forma diferente de entender el asesoramiento, fiscal, empresarial de auditoría y legal. Cuentan con más de 9.000 profesionales en más de 330 oficinas, en casi 100 países, cuyo objetivo es servir a su negocio.

UHY FAY & CO firma miembro de UHY INTERNATIONAL en España, con oficinas en Andalucía (Marbella y Málaga), así como en Madrid y Barcelona, es una firma multidisciplinar de servicios profesionales con más de 40 años de experiencia que se ha consolidado como una firma especializada en la prestación de servicios profesionales de alta calidad. Con una clara orientación a la atención y satisfacción del cliente, la firma destaca por ofrecer un servicio personalizado y cercano. Situada entre las 20 primeras firmas del sector según el ranking de Expansión, la firma apoya a sus clientes en sus procesos de expansión e internacionalización. UHY FAY & CO trabaja estrechamente con cada cliente, aportando soluciones a medida que satisfagan sus necesidades específicas y garantizando resultados óptimos en cada proyecto.