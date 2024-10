17ª edición de Swab, la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Barcelona

Swab Barcelona, con una delicada programación que combina galerías consagradas con galerías más jóvenes, actúa como plataforma de experimentación de propuestas artísticas emergentes. Fiel a su idiosincrasia, la feria mantiene la escala humana, un espíritu cercano, y prioriza la calidad y la diversidad de su programa.



El comité de selección, los y las comisarias colaboradoras y la dirección de la feria apuestan por las propuestas más frescas y actuales del panorama nacional e internacional, dando visibilidad a proyectos jóvenes e innovadores e integrando nuevos espacios en el circuito del arte. Un ejemplo de ello es MyFAF, respaldado por la Fundación Swab Barcelona, un programa que otorga becas a tres galerías con menos de dos años de existencia, brindándoles la oportunidad de participar por primera vez en una feria de arte. El resultado es una feria que presenta una visión global de las nuevas tendencias del arte contemporáneo.



El comité de selección de Swab 2024 está formado por los comisarios y directores artísticos Omar López-Chahoud, de la feria Untitled Miami, Jérôme Pantalacci, de la feria francesa Art-o-Rama, Isa Natalia Castilla, de la Feria Material en Ciudad de México, Domenico de Chirico, comisario independiente, y de los coleccionistas José Luis Lorenzo, Marie Elena Angulo, Jesper Stieler, Pedro Jaile y Laura Peh.

Por segundo año y tras la buena acogida de la pasada edición, Swab 2024 se celebrará en el Pabellón Textil de Fira de Barcelona, situado en la Avenida Rius i Taulet, 10. Situado en el lugar del antiguo Palacio del Arte Textil de la Exposición Universal de Barcelona de 1929, el pabellón de estética industrial cuenta con más de 3.000m2 que ocupará íntegramente la feria.

El efervescente panorama artístico asiático, en Swab 2024

En esta edición, la feria pone el foco en el efervescente panorama artístico de Asia Oriental. La ciudad de Taipéi, referente en la escena contemporánea, es la protagonista en dos programas de Swab Barcelona: Solo Show, inaugurado el año pasado en colaboración con la Fundació Vila Casas, pondrá en relación las realidades y contextos de Barcelona y Taipéi con la presentación de cuatro proyectos independientes de cada ciudad. Un programa comisariado por Yipei Lee (Taipéi) y Carla Jaria (Barcelona), y titulado The Color Blue from My Sky.

El programa Video Box, destinado al videoarte y apoyado por la Fundación Swab Barcelona, presentará a cuatro artistas de la región de Taipéi. Comisariado por Yipei Lee (Taipéi) y titulado Intimacy: The Moments of Social Skin, profundiza en las fuerzas intangibles de la geopolítica, el género, el poder y la cultura que han dado forma al desarrollo social contemporáneo taiwanés desde la década de 1990.

Ambos programas buscan dar testimonio al dinamismo creativo y a la efervescencia artística de la región de Taipéi, punto de encuentro y referencia para la comunidad en crecimiento de artistas digitales, y una región que emana innovación.

El programa Focus Tokio - Seúl, comisariado por el artista Kelvin Kyung Kun Park (Seúl), reúne las perspectivas artísticas de espacios expositivos de ambas ciudades, urbes en constante transformación y que entrelazan de manera única tradición, futuro y nacionalismo. Bajo el título Tentacles of Thought (from an Octopus), la sección presenta una selección de seis proyectos coreanos y japoneses que mostrarán sus influencias culturales y sus diversas interpretaciones y visiones artísticas.

Swab 2024 completa la presencia del este de Asia con la iniciativa PERHUTANA del colectivo indonesio Jatiwangi Art Factory. El proyecto, que parte del movimiento Lumbung que se inició en la pasada Documenta 15, propone la creación de un extenso bosque de propiedad colectiva como alternativa a la visión tecnocéntrica de los planes de desarrollo.