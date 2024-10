El presidente de La Rioja ensalza 'El símbolo de la fisioterapia' como "un avance fundamental" en el reconocimiento sanitario del sector

En la inauguración de la III Jornada internacional sobre fisioterapia, actividad físico-deportiva y mujer, organizada por el Colegio riojano bajo la dirección de su presidenta, Ana San Juan, Gonzalo Capellán aprovechó para recalcar la mayor confianza que aporta la cruz blanca a los pacientes El presidente de La Rioja ha mostrado el apoyo decidido de su gobierno autonómico a El símbolo de la fisioterapia, el distintivo impulsado por el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España para remarcar el carácter sanitario del sector, combatir el intrusismo laboral que sufre la profesión y aportar una mayor confianza al paciente.

Gonzalo Capellán participó en la III Jornada internacional sobre fisioterapia, actividad físico-deportiva y mujer, organizada por el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de La Rioja, y fue en ese ámbito en el que no dudó en ensalzar la medida pionera auspiciada por el Consejo. El presidente de la comunidad estuvo acompañado por la consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, como invitados de excepción a un acto conducido por Ana San Juan, la presidenta del colegio riojano.

"Me parece un avance fundamental", recalcó Capellán al hablar sobre la importancia del establecimiento de El símbolo de la fisioterapia. "Creo que la vuestra es una profesión en la que todavía no hemos optimizado todo lo que podéis aportar para mantener la sociedad del bienestar cuidando de la salud de las personas", reconoció el presidente riojano, que ensalzó la importancia que en este sentido tiene esa cruz blanca remarcada en fucsia que cada vez se ve en más fachadas de centros de fisioterapia de todo el país.

"Como cuando vemos la Cruz Roja, todo el mundo sabe lo que es, o una cruz verde sabemos que es una farmacia, o la señal de un hospital, integrarse de esa manera visible es muy importante", aseguró Capellán, que se comprometió a avanzar desde el punto de vista normativo en la implantación masiva del símbolo.

"Es una identificación de la profesión, que también aporta profesionalidad para que la persona que va sepa que está en un centro acreditado con un fisioterapeuta colegiado, que trabaja en defensa de la profesión, no solo frente al intrusismo laboral, sino para generar la confianza de los propios pacientes hacia el papel que tiene el fisioterapeuta", comentó el presidente riojano.

Esta III Jornada internacional se encuadra en los actos que cada año se celebran en torno al Día de la Fisioterapia, con una especial significación en esta ocasión, ya que han coincidido con el vigésimo aniversario del colegio riojano. Bajo la dirección de Ana San Juan, el colectivo de fisioterapeutas de la comunidad autónoma ha llegado a los 437 profesionales colegiados en estos primeros 20 años como colegio profesional.

Además de la apuesta firme y decidida del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de La Rioja por El símbolo de la fisioterapia, los profesionales riojanos han aprovechado los actos conmemorativos para reclamar la prescripción del ejercicio físico por parte de los fisioterapeutas en población con patología y el reconocimiento de las especialidades de la fisioterapia dentro del ámbito público de salud.

Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España

El Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España (CGCFE) es el organismo que representa a más de 66.000 fisioterapeutas que trabajan en España con el objetivo común de favorecer la salud de la ciudadanía. Además, ordena la profesión, tutela los intereses de la fisioterapia, así como su óptima aplicación y universalización.

La Fisioterapia es una profesión sanitaria, según lo previsto en la legislación vigente, acreditada con el grado universitario en Fisioterapia, impartida en 43 universidades españolas, ostentando de conocimientos teóricos y prácticos destinados a beneficiar la salud de la población. Además, cada vez hay un mayor número de doctorados y masters, que aseguran su elevada cualificación.

Más información en: www.consejo-fisioterapia.org