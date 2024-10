Arkopharma presenta Arkosterol Plus Complete para celebrar el Día Mundial del Corazón con una mejor salud cardiovascular

El 29 de septiembre, Día Mundial del Corazón, Arkopharma recuerda la importancia de los buenos hábitos para controlar el colesterol y prevenir enfermedades cardiovasculares, con el cardiólogo José Abellán y la nutricionista Amelia Platón. Según la OMS, el 80% de las muertes prematuras por enfermedad cardiovascular se pueden prevenir y entre el 60-70% de los pacientes de alto riesgo cardiovascular no tiene controlados los niveles de colesterol LDL, siendo un factor de riesgo en las mujeres con menopausia Arkopharma lanza Arkosterol Plus Complete, que ayuda a controlar la cantidad y la calidad del colesterol. En el Día Mundial del Corazón, Arkopharma recuerda que las enfermedades relacionadas con el sistema circulatorio son una de las principales causas de muerte en los países desarrollados, siendo la segunda en España, como confirman los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE)[i].

Más de la mitad de la población adulta española tiene hipercolesterolemia[ii], y el 46,4% lo desconoce. Sin embargo, según la OMS, el 80% de las muertes prematuras por enfermedad cardiovascular se podrían prevenir. "Cuando existen alteraciones en el colesterol y un elevado riesgo de sufrir enfermedad del corazón, los fármacos tienen un papel importante, pero antes de recurrir a ellos, el estilo de vida es fundamental".

Una alimentación natural, basada en plantas, el ejercicio físico regular, un buen descanso y evitar el estrés crónico juegan un papel relevante, así como algunos complementos que pueden mejorar la calidad del colesterol y disminuir su nivel" afirma el Dr. José Abellán, Cardiólogo Intervencionista en el Hospital Gral. Universitario Santa Lucía, Murcia y CEO de Vital.

Sobre todo, son las mujeres de más de 50 años las que deben tener especial cuidado en observar los síntomas y hacer revisiones periódicas ya que, según la Sociedad Española de Cardiología (SEC), "la disminución de los niveles de estrógenos en la menopausia se relaciona con alteraciones en la función vascular". Los cambios hormonales característicos de esta etapa también se asocian a alteraciones en la composición corporal con un incremento de la grasa abdominal (la más peligrosa) y a cambios en el perfil lipídico, de forma que se producen incrementos de entre un 10% y un 15% en los niveles de colesterol LDL (colesterol malo) y triglicéridos, mientras que bajan levemente los niveles de colesterol HDL (colesterol bueno). Además, entre el 30% y el 50% de las mujeres desarrolla hipertensión antes de los 60 años"[iii].

Por ello, Arkopharma, a través de la campaña de lanzamiento del nuevo producto de Arkosterol, lleva un año concienciando sobre hábitos cardiosaludables y completa su gama destinada al control del colesterol con su último lanzamiento, Arkosterol Plus Complete, que ayuda no solo a controlar el colesterol LDL, sino que también mantiene el colesterol HDL, mejorando su calidad.

PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES:

Las placas de ateroma, son depósitos principalmente de grasas que crean un entorno proinflamatorio y protrombótico y que, en última instancia, son las culpables de obstruir las arterias o, cuando se desprenden, provocar ictus, trombos y otras patologías fatales. Por ello, es importante valorarlo en toda su complejidad para poder dar una solución más completa frente al problema.

El hígado fabrica la mayoría del colesterol que hay en el organismo, en concreto, se encarga de producir aproximadamente ¾ del colesterol quese encuentra en sangre y, por otro lado, aproximadamente ¼ se obtiene de forma exógena a través de la ingesta de alimentos de origen animal, ricos en grasas saturadas.

Por ello, de forma clásica siempre se ha intentado actuar tanto sobre la alimentación (colesterol exógeno) como sobre la fabricación de colesterol en el organismo (colesterol endógeno). Acciones que se llevan a cabo mediante diversos fármacos útiles en hipercolesterolemia.

Para lograr mantener los niveles deseados de colesterol es imprescindible:

Una alimentación equilibrada y con una proporción baja de grasas saturadas y grasas trans. "La dieta mediterránea es la idónea porque su aporte de grasas proviene fundamentalmente de los ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados presentes en el pescado y los aceites de oliva y de semillas. También es importante el consumo de vegetales, legumbres, cereales, hortalizas y frutas", afirma la nutricionista Amelia Platón.

Incorporar complementos alimenticios que ayuden a mantener niveles normales de colesterol. Los complementos alimenticios a base de ingredientes naturales son una forma saludable e inteligente de aprovechar, de forma concentrada, los beneficios de la naturaleza para el bienestar.

Innovadora fórmula triple acción* que:

1. Ayuda a mantener el colesterol LDL y HDL

2. Ayuda a conservar la salud cardiovascular

3. Proporciona una acción antioxidante

Gracias a la combinación de sus ingredientes, a base de Bergamota, Alcachofa, Coriandro, Vitamina E y Vitamina D y Policosanoles, logra una acción sinérgica.

*El Coriandro ayuda a mantener los niveles normales de colesterol y a conservar la salud cardiovascular. La Alcachofa ayuda a mantener los niveles de lípidos en sangre (HDL y LDL). La Vitamina E completa la fórmula, ayudando a proteger las células frente al daño oxidativo. La Bergamota por su parte, es un activo rico en polifenoles que complementa los nombrados anteriormente.

VÍNCULO ENTRE LA NUTRICIÓN Y LA FARMACIA

Arkopharma, como laboratorio farmacéutico especializado en fitoterapia y líder europeo en el ámbito de los medicamentos y complementos alimenticios naturales a base de plantas, defiende la importancia de cuidarnos bien por dentro para sentirnos bien por fuera.

