The Feelms Studio apunta a Nueva York como próximo destino para la realización de proyectos audiovisuales

En los últimos años, una de las profesiones más solicitadas en la industria de la moda es la de filmmaker. Este auge ha sido impulsado en gran medida por la necesidad de las empresas de este sector de generar contenidos audiovisuales como parte de su estrategia de marketing y comunicación. En este escenario, es posible destacar a The Feelms Studio, una productora audiovisual española que tiene como objetivo consolidar su presencia en Nueva York. De este modo, la firma fundada por el realizador Borja Respal persigue nuevos retos en una de las capitales de la moda más importantes a nivel mundial.

La expansión de The Feelms Studio en el mercado estadounidense The Feelms Studio se especializa en la realización de proyectos audiovisuales relacionados con el mundo de la moda y la publicidad, desde editoriales y campañas hasta fashion films. Después de trabajar durante varios años en España y Miami, su fundador Borja Respal ha decidido dar el salto a Nueva York para afrontar nuevos desafíos.

En este sentido, el filmmaker español apunta a esta ciudad por su relevancia en el panorama global de la moda. De hecho, Nueva York es la cuna de algunas de las marcas y diseñadores más reconocidos del mundo, por lo que se trata de un destino ideal para rodar con nuevos clientes.

La importancia de los fashion films para las marcas de moda La producción de fashion films se ha convertido en uno de los recursos más utilizados por las firmas de la industria de la moda para atraer la atención de los consumidores. Este formato combina el videomarketing y el storytelling para contar una historia que otorgue notoriedad a la marca.

En este aspecto, la propuesta de The Feelms Studio fusiona buen gusto, vanguardia y estética para la creación de anuncios sensibles y elegantes, que perduren en la mente de los espectadores.

Con su desembarco en Nueva York, la productora busca expandir su presencia en el mercado de la moda estadounidense, donde ya ha trabajado en diversos proyectos en Miami.