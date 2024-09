El parche 7.1 'Crossroads' para Final Fantasy XIV Online llegará a mediados de noviembre de 2024

SQUARE ENIX® ha revelado hoy el primer parche importante para FINAL FANTASY™ XIV Online tras el lanzamiento de su quinta expansión, Dawntrail™ Durante la transmisión Letter from the Producer LIVE desde el Tokyo Game Show 2024, se han anunciado detalles sobre el parche 7.1, titulado 'Crossroads', cuyo lanzamiento está previsto para mediados de noviembre de 2024.

El productor y director Naoki Yoshida ha destacado durante la transmisión algunas de las incorporaciones que incluirá el parche 7.1, como son la continuación de la historia principal, la primera parte de la serie de Crossover Alliance Raids de FINAL FANTASY XI, nuevas misiones Allied Society y muchas cosas más.

La transmisión (solo con el audio en japonés) puede verse aquí: https://youtu.be/Hf79RkD_bG8?t=594

El futuro parche incorporará las esperadísimas Crossover Alliance Raids del primer MMORPG de SQUARE ENIX, FINAL FANTASY XI. La nueva serie de Alliance Raids de FINAL FANTASY XIV: Dawntrail arranca con un contenido de combate titulado 'Echoes of Vana'diel', donde 24 jugadores son llamados a la aventura en un mundo completamente distinto: Vana'diel.

La serie de parches 7.1 también traerá un montón de contenidos de combate de alto nivel con diferentes dificultades, incluyendo la primera Alliance Raid para 24 jugadores de gran dificultad, titulada 'The Cloud of Darkness (Chaotic)', además de un nuevo Trial, un nuevo Unreal Trial y un nuevo Ultimate Raid.

El parche 7.1 brindará una gran variedad de contenidos nuevos, actualizaciones y otras cosas:

Nuevas misiones de la historia principal.

Nueva Dungeon: Yuweyawata Field Station.

Yuweyawata Field Station. Nueva Alliance Raid para 24 jugadores: Echoes of Vana'diel.

Echoes of Vana'diel. Nuevo Trial: The Minstrel’s Ballad: Sphene's Burden.

The Minstrel’s Ballad: Sphene's Burden. Nuevo Unreal Trial: The Jade Stoa (Unreal), donde enfrentarse a Byakko, uno de los Four Lords, en el nivel 100.

The Jade Stoa (Unreal), donde enfrentarse a Byakko, uno de los Four Lords, en el nivel 100. Chaotic Alliance Raid: The Cloud of Darkness (Chaotic), una nueva Raid de gran dificultad para 24 jugadores.

The Cloud of Darkness (Chaotic), una nueva Raid de gran dificultad para 24 jugadores. Nueva Ultimate Raid: Futures Rewritten (Ultimate).

Futures Rewritten (Ultimate). Nuevas misiones Allied Society: Podremos participar en nuevas misiones Allied Society para los Pelupelu, diseñadas para clases y oficios de combate.

Podremos participar en nuevas misiones Allied Society para los Pelupelu, diseñadas para clases y oficios de combate. Un nuevo cliente para Custom Deliveries: Nitowikwe.

Nitowikwe. Misiones de rol y Wachumeqimeqi adicionales: Tras completar todas las misiones de rol de Dawntrail podremos acceder a una nueva historia de misiones de rol. De igual forma, tras completar todas esas misiones asociadas, estará disponible una nueva historia Wachumeqimeqi.

Tras completar todas las misiones de rol de Dawntrail podremos acceder a una nueva historia de misiones de rol. De igual forma, tras completar todas esas misiones asociadas, estará disponible una nueva historia Wachumeqimeqi. Nueva serie de misiones de Hildibrand: Inconceivably Further Hildibrand Adventures.

Inconceivably Further Hildibrand Adventures. Función New Game+ para el parche 7.0: Para volver a jugar las misiones de la historia principal, las misiones de oficios y las misiones de rol.

Para volver a jugar las misiones de la historia principal, las misiones de oficios y las misiones de rol. Adiciones a Duty Support: Se añadirá apoyo para la Dungeon Halatali, que no es de la historia principal, y habrá más incorporaciones en el futuro.

Se añadirá apoyo para la Dungeon Halatali, que no es de la historia principal, y habrá más incorporaciones en el futuro. Actualizaciones en las viviendas: Se añadirán nuevos diseños de interior y la posibilidad de seleccionar diseños de interior procedentes de distintas áreas residenciales sin importar la ubicación de la parcela.

Se añadirán nuevos diseños de interior y la posibilidad de seleccionar diseños de interior procedentes de distintas áreas residenciales sin importar la ubicación de la parcela. Actualizaciones varias: Se incorporarán entrenamientos para un amplio abanico de mecánicas de combate en Hall of the Novice, voces para los PNJ de Doman Mahjong, y otras cosas.