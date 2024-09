El stand de GEALAN en VETECO 2024: cuatro espacios para una experiencia inmersiva

Estructurado en cuatro áreas temáticas, el stand permitirá a los visitantes explorar el universo GEALAN y recibir atención personalizada en cada sección GEALAN participará en la feria VETECO 2024 donde lanzará oficialmente su nueva eslogan vertebral "Designed for You". Esta campaña refleja la filosofía de la compañía de proporcionar soluciones que no solo respondan a las necesidades actuales, sino que se anticipen a las tendencias de un sector que cada vez más está enfocado en la sostenibilidad, la digitalización y la personalización.

Bajo el lema Designed for You, GEALAN ha estructurado su oferta a travésdecuatro ejes clave que resumen el compromiso de la empresa con sus clientes y con el futuro del sector.

El primero de estos, Designed for your performance, hace referencia al rendimiento y eficiencia de los productos de GEALAN. Los visitantes podrán explorar sus tecnologías más vanguardistas y descubrir las novedades en los perfiles de GEALAN-LINEAR® y GEALAN-KONTUR® entre muchos otros. Además, se presentará la nueva corredera de 74, desarrollada para las necesidades del mercado peninsular, entre otras soluciones que contribuyen a optimizar el rendimiento energético de las viviendas.

En línea con esto, la campaña también aboga por una construcción más sostenible, como lo demuestra el eje Designed for our sustainable future, que incluye productos fabricados con procesos y materiales que minimizan el impacto ambiental y ayudan a cumplir con los objetivos de sostenibilidad de la industria. Este es el único cubo que lleva el pronombre "nosotros", pues GEALAN considera que se trata de una tarea en común, un pilar fundamental que desde hace décadas es parte de su ADN.

El eje Designed for your visions, llamado también el cubo de las visiones, pone el foco en la creatividad y el diseño. Para GEALAN es esencial que los arquitectos y diseñadores cuenten con una amplia gama de opciones que les permitan llevar a cabo sus proyectos. Por ello, ofrece una variedad de acabados y superficies, como GEALAN-acrylcolor® y su versión Extended, disponible desde este verano, que otorgan a los perfiles una estética moderna y resistente, perfecta para cualquier tipo de proyecto.

Por último, el cuarto cubo Designed for your success será donde los fabricantes, distribuidores y arquitectos podrán encontrar soluciones y servicios digitales que les permitirán desarrollar sus negocios para el futuro. En este apartado también se exhibirían soluciones tecnológicas que permiten integrar la automatización en hogares y edificios, como son las soluciones TEXINO que ayudan a mejorar la calidad de vida de sus usuarios. Al mismo tiempo, también podrán descubrir una nueva solución de control solar con un motor de persiana enrollable inalámbrico que ofrece una regulación inteligente y de fácil instalación, entre otros.

Así pues, y siguiendo el éxito de su participación en la última edición de la feria Fensterbau Frontale, GEALAN vuelve a Madrid con un stand de 320 metros cuadrados dividido encuatro espacios inmersivos. Cada área estará acompañada por personal especializado de los respectivos departamentos, garantizando que los visitantes puedan explorar las últimas innovaciones y soluciones personalizadas con la asesoría experta necesaria para una experiencia completa y enriquecedora.

"Creemos que el futuro está en ofrecer soluciones a medida que superen las expectativas y se adapten a las nuevas demandas del mercado, y esto es lo que venimos a contar a VETECO 2024", concluye José Miguel Cortés, Director de GEALAN en la Península Ibérica.

*Obtener una invitación gratuita cortesía de GEALAN

GEALAN en Veteco IFEMA Madrid - Pabellón 10, Stand 10D03

Acerca de GEALAN

El grupo de empresas GEALAN es uno de los principales fabricantes europeos de perfiles de PVC para sistemas de ventanas y puertas.

Los perfiles GEALAN se diseñan, fabrican y distribuyen en la propia empresa. Son la base para fabricar sistemas de ventanas, puertas y soluciones correderas modernas de gran belleza, excepcionalmente robustas y especialmente seguras, y dotarlas de los mejores valores de aislamiento térmico. GEALAN fabrica las herramientas de extrusión utilizadas para la producción de perfiles en su propio taller de herramientas altamente automatizado.

Como proveedor de sistemas innovadores para perfiles de ventanas y puertas de PVC, GEALAN ofrece a sus socios una amplia gama de servicios como los servicios de consultoría arquitectónica e ingeniería de la construcción que ayudan a arquitectos y planificadores en su trabajo diario, o las herramientas inteligentes que simplifican la planificación y la licitación. Además, organizan cursos de formación y seminarios para que sus socios estén al día de las últimas soluciones de GEALAN.

En toda Europa, GEALAN emplea a unas 1600 personas y en 2022 generó una facturación anual de más de 390 millones de euros. Desde 2014, GEALAN forma parte de la empresa familiar VEKA AG, con sede en Sendenhorst, Westfalia.