Pinturas Adoral, líder en innovación y compromiso social, apoya al joven esgrimista Gabriel Sáez en su camino al Circuito Europeo de Budapest

Pinturas Adoral, una empresa referente en la fabricación de pinturas y uno de los pocos fabricantes de pintura en aerosol de España, refuerza su compromiso con la sociedad apoyando a Gabriel Sáez, joven esgrimista albaceteño, en su desafío de competir a nivel europeo Pinturas Adoral, con sede en La Roda (Albacete) y más de 32 años de experiencia en el sector, se ha consolidado como una empresa innovadora y comprometida con la comunidad. La empresa ha crecido bajo los valores de su fundador Mariano Castillo Toboso, quien siempre destacó la importancia de las personas en los negocios. Con una extensa gama de productos que va desde pinturas decorativas y constructivas hasta soluciones industriales avanzadas, Pinturas Adoral se distingue por ofrecer un mix de productos integral, abarcando esmaltes, barnices, poliuretanos, epoxis y aerosoles, entre otros.

Una solución integral en el mundo de la pintura

La capacidad de Pinturas Adoral para ofrecer un servicio completo y de calidad los ha posicionado como un referente tanto en el mercado nacional como internacional, exportando a países del Este, Norte de África y Sudamérica.

"Pretendemos ofrecer un servicio global que cubra todas las necesidades del cliente, desde la pintura decorativa hasta las soluciones más especializadas, sin necesidad de buscar otros proveedores", comenta Lalo Castillo, director general de la empresa.

Uno de los grandes diferenciadores de Pinturas Adoral es su capacidad para innovar en el mercado de pinturas en aerosol, siendo una de las pocas empresas españolas que manufacturan este tipo de productos. Su enfoque en la tecnología y la inversión continua en I+D los ha llevado a disponer de dos laboratorios punteros, donde se desarrollan nuevas fórmulas y se mejora constantemente la oferta.

Compromiso con la sociedad y el talento joven

Además de su liderazgo en el sector, Pinturas Adoral se distingue por su responsabilidad social. La empresa ha recibido reconocimientos como el premio a la inclusión en la gala "Contigo" en La Roda, reafirmando su compromiso con iniciativas sociales y comunitarias. En esta ocasión, la empresa ha decidido apoyar a Gabriel Sáez, un joven talento de la esgrima, en su participación en el Circuito Europeo en Budapest.

"En Pinturas Adoral creemos que los valores son esenciales, no solo en los negocios, sino también en cómo impactamos en nuestra comunidad. Por eso, cuando surgió la oportunidad de apoyar a Gabriel, no lo dudamos. Nos gusta involucrarnos en causas que tienen un verdadero impacto, y sabemos que el apoyo a los jóvenes deportistas puede marcar la diferencia", explica Lalo Castillo.

Una empresa Familiar con fuertes valores y proyección internacional

Pinturas Adoral es una empresa familiar que ha sabido adaptarse a los tiempos sin perder su esencia. Con una estructura ágil que les permite reaccionar rápidamente a las demandas del mercado, han logrado diferenciarse de las grandes compañías, manteniendo siempre un trato cercano y personalizado con sus clientes. Su principal mercado sigue siendo la distribución tradicional, donde la atención directa y el asesoramiento experto son clave.

"Para nosotros, la empresa es mucho más que un negocio; es un proyecto de vida que compartimos con nuestros empleados y nuestros clientes. No queremos perder la esencia de cercanía y atención personalizada que nos define", añade Lalo Castillo, quien junto a su hermana María José, representa la segunda generación al frente de Pinturas Adoral.

Mirando al futuro sin perder la esencia

Con una clara visión de futuro y sin perder de vista sus valores, Pinturas Adoral continúa expandiendo su presencia en nuevos mercados y desarrollando productos que cumplen con las más altas exigencias tecnológicas.

"Nuestro enfoque está en mejorar continuamente y ofrecer soluciones que respondan a las necesidades cambiantes del sector. No ponemos techo a nuestras ambiciones, pero siempre mantendremos la esencia que nos ha hecho quienes somos", concluye Castillo.

Con este patrocinio, Pinturas Adoral reafirma su compromiso no solo con la excelencia en sus productos, sino también con el apoyo a iniciativas que enriquecen a la sociedad, demostrando que el éxito empresarial y el impacto social pueden ir de la mano.