Australia, el lugar perfecto para empezar una nueva vida

Australia, conocida por sus impresionantes paisajes, calidad de vida y oportunidades laborales, se ha convertido en uno de los destinos más atractivos para aquellos que buscan expandir sus horizontes y vivir experiencias únicas. María Villanueva, una joven que lleva 14 años recorriendo el mundo, ha elegido este destino ofreciendo una Guía de Nómadas especializada para aquellos que desean crear una vida en Australia. Su formación online se enfoca en proporcionar información actualizada sobre este país, así como los pasos necesarios para mudarse y comenzar a generar ingresos de inmediato.

Descubrir Australia Cuéntanos un poco sobre tu experiencia como nómada durante los últimos 14 años.

Pues siempre me he sentido atraída por los idiomas y experiencias en el extranjero. Mi primer viaje sola lo hice con 16 años a Inglaterra dónde me fui a estudiar inglés y desde ahí tuve claro que quería seguir explorando el mundo, es por eso que estudié turismo y en 2010 decidí dejar todo por cumplir ese sueño: mi casa, mi familia, mi novio ... ¡Todo!

Al principio lo hice por seguir aprendiendo idiomas y crecer en mi carrera profesional, pero sin darme cuenta se convirtió en mi estilo de vida. Gracias a haber salido tan pronto tuve trabajos de responsabilidad desde muy joven y ¡he dirigido hoteles hasta en Australia! Así que no me digan, que si no aguantas en un trabajo, no te van a querer en ningún sitio. Soy el claro ejemplo de que no es así y moviéndome por el mundo he aprendido mucho más que en la universidad.

¿Cuál ha sido tu experiencia más memorable durante tus viajes como nómada?

Uff tengo muchas, ¡te podría contar mil anécdotas! Pero sin duda, la experiencia que cambió mi vida fue estar en Nueva Zelanda cuando estalló la pandemia. Realmente yo no he vivido la pandemia como tal. Gracias a la decisión que tomé en su día, la pandemia me pilló en el país más seguro del mundo y yo nunca estuve confinada, ni llevé mascarillas, incluso me pasé toda la pandemia viajando. La gente me escribía por instagram y me decía que no se creía que lo que yo estaba viviendo fuese real mientras ellos estaban encerrados en casa. De hecho, ni siquiera yo me creía estar viviendo ese momento de la historia mundial de esa forma.

¿Cuáles son los mayores retos a los que te has enfrentado como nómada y emprendedora?

Pues tener que sobrevivir en plena pandemia por ejemplo en Nueva Zelanda, un país que se cerró al mundo, que no recibía turismo exterior, por lo que me tuve que poner a trabajar en una cooperativa de kiwis. Pero cuál fue mi sorpresa que en 2 meses gané más ¡que dirigiendo hoteles en España! Y ahí es dónde me empecé a plantear que eso se lo tenía que enseñar al mundo y a todos los jóvenes españoles que estaban sin trabajo en España.

¿Por qué decidiste centrarte en Australia como destino para tu programa de formación online?

Porque Australia me cambió la vida y la visión que yo tenía del mundo. Es país con una calidad de vida impresionante, tiene el salario mínimo más alto del mundo y allí se mueve mucho dinero. Lo que se traduce en poder vivir mejor y hacer la vida que quieras. Además, allí puedes vivir en verano todo el año o irte a hacer una temporada en la nieve, tú eliges. El hecho de estar viviendo en ciudades como Sydney, con todas las oportunidades que esto ofrece y vivir descalza en la playa era un sueño.

¿Qué aspectos destacarías de Australia como un país ideal para vivir y trabajar?

Pues además de todas las oportunidades laborales que tiene, porque tienen demanda de muchos trabajadores cualificados, también es un país ideal para emprender, ya que allí ser autónomo es totalmente gratuito. Por otro lado, es un país seguro, salarios altos, buen tiempo, gente de todo el mundo, podrás mejorar tu inglés y viajar por lugares alucinantes.

¿Qué diferencia a tu formación online de otras guías para nómadas?

Pues principalmente que no hay ningún programa en el mercado igual que este. Esto no es la típica agencia que te busca un curso de inglés y se olvidan de ti. Aquí te damos un soporte integral desde que accedes y no sabes nada de Australia, hasta que llegas y encuentras trabajo. Y literal si haces lo que yo te digo, empezarás a generar dinero en Australia desde el minuto uno. Porque me ha funcionado a mí y a otros cuántos que han confiado en mí. Yo con lo que ahorré en un año en Australia me pude comprar una villa en Filipinas y tal cual lo hice yo, lo cuento en el programa.

¿Cuál es la estructura y contenido principal de los 10 módulos de tu formación online?

Empezamos por un módulo para fijarnos nuestros objetivos y saber lo que nos vamos a encontrar. En el siguiente ya encuentran la información sobre los visados y empezamos con las asesorías personales para gestionar los visados de los chicos. Tienen otro módulo hablando sobre todos los destinos de Australia para que ellos elijan bien el suyo y después seguimos con la compra del vuelo y seguros, papeleos previos y a la llegada en Australia, que no son pocos. Ayudamos con el alojamiento y como no con la búsqueda de trabajo. El módulo final es información sobre cómo podrían quedarse en Australia si eso es lo que quieren y el programa también se complemente con Bonus extras de plantillas de curriculum, cartas de motivación, consejos para superar las entrevistas en inglés, y el Bonus estrella: Les enseño a vivir y viajar gratis en Australia como hice yo.

¿Para quiénes recomendarías especialmente tu programa?

Pues sobre todo para jóvenes que estén cansados de su vida monótona en España, que tenga aspiraciones y quieran progresar en su carrera profesional, mejorar su nivel de inglés y sobre todo ¡ahorrar! En España eso hoy en día es difícil con los salarios que tenemos ahí.

También para gente aventurera que quiera aprender a vivir como nómadas, como lo hago yo. Si siempre ha sido tu sueño vivir viajando, ¡Australia es el mejor país para empezar a hacerlo!

Y también para emprendedores, que estén hartos de todo lo que pagan los autónomos en España y quieren por fin emprender, los que todavía no lo han hecho o aquellos que sí, expandir su negocio.

¿Qué tipo de seguimiento o soporte ofreces a tus alumnos en la formación?

Pues el soporte va desde que acceden y empezamos a gestionar el visado, hasta que llegan y encuentran trabajo. Todo con un contacto directo e instantáneo por Whatsapp, asesorías personales y llamadas grupales en directo para aclarar dudas. Es genial para gente también que no sabe mucho inglés y le satura tanta información. Y sobre todo porque no toda la información que hay en internet está actualizada. Inmigración cambia las leyes cada 2 por 3 y sin avisar y yo tengo contacto directo con agentes inmigratorios certificados por el gobierno australiano, que nos actualizan casi al minuto.

¿Qué planes futuros tienes para seguir expandiendo tu proyecto de guía de nómadas en Australia u otros destinos?

Pues ya lo he expandido a Nueva Zelanda y Canadá, dos países también con una calidad de vida tremenda y una economía muy fructífera. De hecho ahora mismo estoy escribiendo desde Vancouver, dónde he pasado todo el verano disfrutando de la playa y la montaña, y ganando mucho dinero, porque ¡Canadá no solo es nieve!

También en 2 meses hacemos nuestro primer viaje en grupo a Australia, dónde acompañaré en el viaje a un grupo de chicos y les ayudaré con todos los trámites a la llegada. Pensado para aquellos que no les guste la idea de ir solos y también a aquellos que no tengan tanto nivel de inglés y les agobie el hecho de llegar y no entender nada. Así que la idea es seguir haciendo este tipo de acompañamiento en el próximo año.

Finalmente, ¿qué mensaje te gustaría transmitir a aquellas personas que sueñan con llevar una vida nómada, pero aún no se han atrevido a dar el paso?

Que si lo sienten, lo hagan, que no lo piensen, porque si lo piensan no lo hacen jeje. Y es que todos tenemos miedos, inseguridades, pensamos que no nos va a funcionar o tenemos a gente alrededor que nos quita las ganas y nos hace dudar. Al acceder al programa tienes nuestro soporte y la comunidad que se ha creado con muchos chicos y chicas que están ya allí o a punto de ir, por lo que ya van a llegar conociendo a gente y compartir este proceso con gente que están haciéndolo a la vez que tú eres mucho más tranquilizador.

Una oportunidad única María Villanueva es un claro ejemplo de cómo la experiencia y el conocimiento adquirido como nómada pueden ser compartidos y utilizados para ayudar a otros a cumplir sus sueños de vivir en un lugar seguro y alucinante como Australia. Su guía de nómadas ofrece una oportunidad única para quienes desean emprender una nueva vida en este país.