Jukebox enseña a cantar a influencers y celebrities

Ana Mena, Georgina Rodríguez o Isabel Preysler han dado clases de canto con los profesores de Academia Jukebox '¿Dónde aprenden a cantar las celebrities?'

Dónde aprenden a cantar las celebrities como Ana Mena o Georgina Rodríguez

"Seguro que has soñado con subirte a un escenario y cantar ante miles de personas". Dedicarse a la música es un sueño al alcance de unos pocos, y los que llegan saben el esfuerzo que esto conlleva. Años de preparación, composición de canciones, trabajo duro de promoción, etc. pero todos los grandes artistas coinciden en algo indispensable: Las clases de canto

Carlos Marco, de 28 años (nacido el 4 de febrero de 1996), es un referente en el coaching vocal y la producción musical en España.

Excomponente de la boyband Auryn y actual Director y Productor Musical de programas de éxito como Mask Singer, Got Talent o Drag Race entre otros, decidió emprender hace unos años el proyecto Academia Jukebox, una academia de canto para que nuevos cantantes y cantantes con trayectoria, puedan recibir entrenamiento vocal de calidad.

Las cantantes Ana Mena, Valeria Castro, Soraya, Samurai, Cepeda, etc. influencers como Sofia Surfers. Yunimat, Jedet, Lucia de La Puertao celebrities como Anne Igartiburu o Jordi Cruz, son algunos de los nombres que acuden o han pasado por Academia Jukebox y sus profesores de canto en Madrid o Alicante para formarse vocalmente.

Clases de canto en Madrid y Alicante

Con varias sedes de sus academias de música en Madrid centro y una academia de canto en Alicante, dispone de la más alta tecnología para el entrenamiento vocal. Además, Academia Jukebox tiene un método propio de enseñanza con el que se han formado ya más de 3000 alumnos a lo largo de los 9 años que hace que abrió sus puertas.

Pero sin duda el mayor éxito es la creación de la primera Diplomatura en canto, Music Business y Creación Musical, que incluye disciplinas como:

· Clases de producción y composición musical

· Creación de contenido en redes sociales

· Interpretación, baile, Music Business y creación de contenido en redes sociales

· Masterclass: Artistas como Lola Índigo, Belén Aguilera, Dani Fernández, Edurne o Andrés Suarez han dado charlas a sus alumnos

"Los cantantes estamos muy perdidos cuando empezamos a estudiar, no sabemos donde ir porque solo hay opciones de canto clásico, ahora los cantantes de moderno tienen un sitio donde formarse y estudiar una carrera". Carlos Marco.

Carlos Marco como productor musical y vocal coach en TV

Desde Georgina Rodríguez con su famoso Si por mi fuera, hasta La Toya Jackson o Isabel Preysler han pasado por las manos de Carlos Marco o de alguno de sus profesores de canto en Madrid. Carlos Marco nos cuenta que "trabajar la voz de Georgina o Isabel Preysler fue más fácil de lo que la gente pueda pensar, lo hacían realmente bien", así como los concursantes de varios programas de televisión a nivel nacional.

Las clases son individuales, según en palabras de su director Carlos Marco: "la voz es un instrumento muy complejo que solo se puede trabajar de forma individual", con los mejores profesores y a precios asequibles para todos los niveles y edades. Con sedes en Madrid en el barrio de Argüelles (calle Altamirano, 50) y en Puerta de Toledo (Ronda de Segovia, 39), y en pleno centro de Alicante (Calle Reyes Católicos, 46).

Toda la información sobre su método y la forma de agendar una cita con ellos para sus clases de canto en Madrid o en Alicante en www.academiajukebox.com.