¿Trescientos artículos de Larra y autolisis/automuerte?

Es ciertamente una pequeña tragedia cultural que el bisabuelo del articulismo de opinión en nuestra sociedad, no sepamos exactamente cuántos redactó y escribió y publicó. Existen varias ediciones de sus obras completas, e, integran, un diverso número de escritos periodísticos, entre lo que hoy podríamos denominar notas periodísticas, crónicas, comentarios, artículos, críticas teatrales, etc.

Pero existe un problema, que algunas no están firmadas. También, que pueden existir más seudónimos, diríamos que el gran Pessoa, su precedente podría ser Larra. Pueden, algunos especialistas, se preguntan y cuestionan, si pudo redactar artículos, no solo sin nombre, ni seudónimo, sino también con otros seudónimos. Y, también, para complicar más la cuestión, si pudo publicar algún o algunos artículos en periódicos provinciales, o, incluso de Francia… Con lo cual, nos encontramos con una situación académicamente, no diría urgente, pero si que podría tomarse como paradigmática, el maestro del articulismo hispánico de estos dos últimos siglos –aunque hay precedentes, que ya he señalado en otros escritos-, pues no sabemos muy bien la cantidad de artículos y piezas periodísticas que pudo publicar…

Con lo cual, algunos especialistas, como la edición Cátedra, indican que pudo redactar unos dos artículos de media a la semana. Evidentemente, tuvo que tener periodos, quizás de alguno más, y, quizás otros, de alguno menos. Si se señalan diez años de producción, podríamos calcular como una cifra alta, quinientas semanas, por dos artículos de media, mil artículos y piezas periodísticas diversas…

Con lo cual, nos encontramos en una horquilla, entre trescientos y ochocientos… Con lo cual, me pregunto a mi mismo, que serán si trescientos o quinientos… Dejo esta cuestión a los expertos, quizás las tesis doctorales y los expertos en esta figura, nos podrían resolver esta cuestión. E, indicarnos, y, con las herramientas de la filología actuales y la informática, podrían pasar, por el tamiz del lenguaje y las expresiones y la retórica, si algunos artículos que no tienen nombre, de los periódicos que publicaba, pudiesen atribuirse a Larra, algo semejante, como con alguna obra de teatro, que se ha encontrado en archivos escondidos durante siglos, sin fecha y sin nombre, se ha indicado con total claridad con los Big data, megadatos, informática, inteligencia artificial y otros artilugios instrumentales semejantes, se le ha atribuido al maestro Lope de Vega, que por cierto, también sucede lo mismo, de las cientos de obras de teatro, parece ser se han perdido una enorme cantidad…

Estimo que esta es una asignatura pendiente en el periodismo y en la literatura, española o hispánica, en todas las lenguas en las que se escribe. No se conocen y no se saben con total seguridad, cuántos artículos periodísticos y otras piezas redactaron los grandes de la literatura y del columnismo, en estos dos o tres siglos. Y, pienso y opino, lo he indicado varias veces, que es una pérdida cultural de la riqueza literaria y de opinión y periodística. Porque quién dice, que algunas cuestiones de hoy, son semejantes a las del pasado, y, algunas respuestas del pasado, que ya nadie hará censura sobre ellas, se podrían publicar hoy mismo…

Invito a todos los parlantes de esta sociedad y país, que vayan poco a poco, poniendo orden en esta selva cultural… y, se vaya sabiendo, indexando, catalogando, toda la producción de cientos de articulistas que han pasado por este país y paisaje y paisanaje, como el barbudo maestro Unamuno nos recordaría, de decenas de miles de escritores, que en estos dos siglos, han dejado su impronta en la prensa…

¿Al final, no es acaso una pequeña tragedia cultural, que no sepamos con seguridad, si Larra escribió y publicó doscientos o trescientos o quinientas piezas periodísticas…? ¿No hay Congreso sobre Periodismo y sobre Articulismo de Opinión, que no se cite a Larra, el gran abuelo de todo este género, abuelo genial, y, siempre cuántos tantos lo alaban, me pregunto, no sería un deber nacional, averiguar el máximo número de artículos y piezas periodísticas que pudo haber firmado y no firmado pero realizado…?

¡Porque si se hace con Mariano José de Larra, quizás, ese mismo movimiento, se cristalice, con otras docenas de grandes articulistas de opinión de este terruño, y, quién sabe, si después, le llegará la vez, de que se materialice, con cientos y miles de articulistas de opinión, incluso de provincias, que están olvidados…!

¡No deberíamos, solo alabar tanto a Larra, que se lo merece, sino solucionar este pequeño problema o cuestión…! ¡En relación a Larra, me pregunto, cuánto habría aportado a nuestra sociedad y país, a y, en multitud de sentidos, si hubiese vivido veinte o treinta años más, cuántos artículos podría haber escrito y cuántos podría haber publicado y cuanto podría hablar hablado en tertulias, y, cuántas luces nos habría podido aportar…! ¡Cuánto…!

¡No sé si este caso y este ejemplo nos podría servir hoy para todas las entidades y organizaciones que se dedican a la prevención y la evitación de la automuerte y autolisis, indicarlo y expresarlo y publicitarlo…!