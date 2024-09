"Entropía", de Wilson Rogelio

"Entropía" nos introduce a una trama cautivadora y profundamente reflexiva, donde la curiosidad infantil y la sabiduría anciana se entrelazan de manera magistral. La historia comienza con Adrianela Rodríguez, una niña de once años que, tras sufrir un colapso físico, se encuentra envuelta en una serie de cuestionamientos que la mayoría de los adultos ni siquiera se atreverían a plantear: ¿Por qué la humanidad parece empeñada en autodestruirse? ¿Qué sentido tienen la guerra, la política, la pobreza y el amor en un mundo que parece caótico?



Es en la clínica, justo cuando su camilla tropieza con la de don Gaspar Salinas de Brigard, un anciano que ha sido partícipe de los oscuros engranajes del poder, que algo mágico ocurre. Sus miradas se cruzan, y en ese preciso instante, una conexión etérea, más allá de lo físico, se fragua entre ambos. Lo que sigue es una travesía única, donde sus esencias despojadas del cuerpo emprenden un viaje profundo y sublime. Juntos, se enfrentarán a preguntas que siempre han rondado el corazón humano, en busca de una misión casi imposible: restaurar la felicidad perdida en la humanidad.

Wilson Rogelio Enciso logra, con un estilo fluido y poético, llevar al lector por los rincones más profundos de la mente y el alma. Nos enfrenta a la idea de que, incluso en medio del caos y la entropía, siempre hay espacio para la reflexión, el amor y la búsqueda de la alegría.

Wilson Rogelio Enciso obtuvo el premio César Vallejo a la excelencia literaria en 2024 y 2023, premio al mejor libro latino (ILBA) en la modalidad novela histórica en Los Ángeles en 2019, fue finalista en el concurso internacional de novela contacto latino de Ohio en 2016 y ganó dos veces el premio de microrrelato de la Revista Guka de Buenos Aires en 2020 y 2021.

Este libro no es solo una novela; es una puerta abierta a una manera diferente de entender el mundo, una ventana a la inocencia y la sabiduría que a menudo olvidamos en la rutina diaria. A través de sus páginas, el autor nos invita a explorar la vida con los ojos curiosos de un niño, capaces de cuestionarlo todo, y al mismo tiempo, con la profundidad y el entendimiento de un anciano que ha visto el paso del tiempo y ha comprendido los matices de la existencia.

Cada capítulo es una oportunidad para detenerse, respirar y pensar en el caos que a menudo nos rodea, y en cómo ese caos también puede ser un reflejo de nuestra propia búsqueda interna. La historia te llevará por caminos inesperados, donde las emociones se entrelazan con las ideas, dejando en el lector una huella imborrable.

Este libro no solo toca el corazón, lo transforma. Al cerrar sus páginas, es imposible no sentir una renovación de esperanza, una chispa que ilumina la incertidumbre con la certeza de que siempre hay algo más por descubrir, algo más por aprender.

No es solo una lectura, es una experiencia que resuena en lo más profundo de quienes buscan respuestas en medio de las dudas. Un viaje hacia la introspección que dejará una marca duradera en todos los que se atrevan a embarcarse en él.