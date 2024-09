Celebrar Halloween con descuentos terroríficos en Jet Computer

No todo lo que se da por muerto es irrecuperable, ya que incluso en el más allá existe una segunda oportunidad. Y ahora que se acerca Halloween, así como los zombies, momias y fantasmas tienen su noche especial, los equipos informáticos también tienen una segunda vida en Jet Computer. Coincidiendo con Halloween, esta empresa dedicada a la venta de equipos reacondicionados ofrece a sus clientes una gran variedad de dispositivos de alta calidad a un precio de muerte. Es el momento para aprovechar la oportunidad de conseguir portátiles baratos de las marcas más cotizadas del mercado informático. Es importante destacar que Jet Computer cuenta con una trayectoria de más de 23 años, que avalan la calidad de sus servicios y de los productos ofrecidos.

Variedad de portátiles baratos En la sección de portátiles baratos de Jet Computer, los clientes pueden encontrar una extensa variedad de equipos refurbished adaptados a distintas necesidades y presupuestos. Para el próximo Halloween, los clientes tienen la oportunidad de contar con un equipo Core i3, i5, i7, i9, AMD, Pentium o 2 en 1 adquirido a precios inmejorables y que serían inalcanzables en el mercado de ordenadores nuevos. Las compras se pueden realizar desde la comodidad del hogar, a través de la tienda online de Jet Computer, donde están disponibles diversos métodos de pago seguro, incluyendo Paypal, Bizum, Visa, Mastercard, etc. La compañía ofrece envíos gratis en las compras superiores a los 100 euros y con la factura se otorga una garantía de un año.

Equipos en perfectas condiciones Los equipos comercializados por Jet Computer son reacondicionados y se encuentran en perfecto estado. La empresa se encarga de sustituir las piezas externas o internas defectuosas, reemplazándolas con elementos nuevos y garantizados. El equipo técnico de la compañía se asegura de cuidar la apariencia del equipo, remediando cualquier daño estético, como rayones, magulladuras, etc. Asimismo, la empresa cuenta con rigurosos software que le permiten testear y probar todos los sistemas certificar el borrado de datos y verificar la calidad del producto antes de ponerlo a la venta. Son dispositivos de tanta calidad como productos nuevos y con garantía de una extensa vida útil, con la ventaja de que se pueden comprar a un precio significativamente más bajo que un ordenador nuevo de fábrica. Siendo una magnífica oportunidad para adquirir tecnología de alta gama, con garantía, sin necesidad de realizar costosas inversiones.

Jet Computer celebrará Halloween “resucitando” equipos informáticos que pone a disposición de los usuarios que buscan portátiles baratos y de excelente calidad.