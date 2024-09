Contenido de valor sobre derecho bancario, en el blog de Oportuna Legal

Entender las implicancias de ciertas prácticas abusivas en el ámbito financiero es fundamental para que las personas estén alertas y eviten caer en estafas o fraudes. No obstante, la información sobre estos temas suele presentarse de forma compleja, lo que dificulta la comprensión por parte de las personas ajenas al ejercicio del derecho. Por esta razón, el despacho de abogados Oportuna Legal combina su servicio de asesoramiento legal con una labor de difusión a través de su blog. Allí, los usuarios pueden conocer qué es un crédito revolving, en qué consiste el phishing, y encontrar mucho más contenido relacionado con el derecho bancario.

Ventajas y desventajas del crédito revolving En momentos de apuro económico, muchas personas buscan financiarse mediante mecanismos que les permitan obtener dinero de forma rápida y con requisitos mínimos. Sin embargo, es importante estar atentos a las condiciones del contrato antes de optar por este tipo de productos. En este sentido, los expertos de Oportuna Legal explican qué es un crédito revolving y cuáles son sus ventajas e inconvenientes. Esta línea crediticia concedida por una entidad financiera cuenta con un límite del que el cliente puede disponer durante un plazo determinado.

Una de las principales características de este préstamo es que el usuario establece la cuota a pagar cada mes. Esta debe estar compuesta por una parte de la suma utilizada más los intereses generados. No obstante, Oportuna Legal advierte sobre los tipos de interés elevados del crédito revolving, lo que puede generar que el pago de la deuda se extienda más de lo deseado.

Phising, una modalidad de ciberdelito cada vez más usual Otras de las temáticas abordadas por Oportuna Legal en su blog son las nuevas modalidades de ciberdelincuencia. En este sentido, es necesario comprender qué es el phishing, una de las prácticas de suplantación de identidad más habituales. Por medio de esta técnica, los cibercriminales buscan obtener datos personales y bancarios de los usuarios para acceder a sus cuentas y hacerse con el dinero disponible.

Para ello, los delincuentes informáticos realizan llamadas telefónicas, envían correos electrónicos o mensajes de textos, y remiten a las víctimas a páginas web falsas, simulando una situación que requiere su actuación urgente. En el caso de detectar este tipo de actividad, es esencial no facilitar información, no pinchar en los enlaces ni descargar los archivos enviados y bloquear al remitente. Por su parte, quienes hayan caído en esta clase de estafas deben comunicarse de forma inmediata con el banco para bloquear la operación, e interponer una denuncia.

A través de este contenido, Oportuna Legal tiene como objetivo ayudar a las personas a conocer en profundidad qué es un crédito revolving y qué es el phishing para entender su funcionamiento y los riesgos que traen aparejados.