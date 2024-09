Ingredientes hidratantes menos conocidos que el ácido hialurónico

Las expertas en belleza de Medik8. Ambari y Rosalique descubren los ingredientes hidratantes como la glicetina, el pantenol, etc. La sequedad de la piel, que a menudo se manifiesta con tirantez y picor, requiere la acción de ingredientes hidratantes efectivos. Aunque el ácido hialurónico es conocido por su capacidad para retener grandes cantidades de agua, existen otros componentes que también destacan por su habilidad para restaurar la hidratación de la piel seca. A continuación, se describen algunos de estos activos alternativos que compiten con el ácido hialurónico en el ámbito de la dermocosmética.

Ácido hialurónico: el estándar de la hidratación

El ácido hialurónico ha sido el ingrediente principal en muchas formulaciones hidratantes debido a su capacidad de retener hasta 1000 veces su peso en agua. Funciona como un imán que atrae la humedad del entorno, equilibrando la piel durante horas y proporcionando un efecto de relleno inmediato. Además, con el uso continuado, se aprecian beneficios acumulativos en la apariencia de la piel.

Alternativas menos conocidas pero altamente efectivas

Aunque el ácido hialurónico es un componente excelente, no es el único con la capacidad de hidratar eficazmente la piel. Ingredientes como la glicerina, el pantenol, la urea y el alfabisabolol también ofrecen resultados excepcionales.

Glicerina

La glicerina es uno de los humectantes más comunes y efectivos. Actúa como una esponja que absorbe la humedad del ambiente y la retiene en la piel, proporcionando una hidratación duradera y profunda. Este ingrediente es apto para todo tipo de pieles, incluidas las más sensibles. Además de mejorar la hidratación, refuerza la barrera cutánea, protege contra la irritación y deja la piel suave y flexible.

Mushroom & Karite Story de Byoode: Esta crema, enriquecida con glicerina y otros humectantes, revitaliza la piel seca y la mantiene hidratada. 69 € en Byoode.com

de Byoode: Esta crema, enriquecida con glicerina y otros humectantes, revitaliza la piel seca y la mantiene hidratada. 69 € en Byoode.com Even Tone de Omorovicza: Un tratamiento hidratante con glicerina que corrige las áreas con pigmentación desigual y mejora la textura de la piel. 130 € en Purenichelab.com Urea

La urea, cuyo nombre deriva del griego 'ouron', que significa humedad, actúa tanto como humectante como exfoliante suave. Mejora la hidratación y suavidad de la piel mientras promueve la renovación celular, eliminando las células muertas. Este doble efecto la convierte en un ingrediente clave para tratar la piel seca, áspera y con tendencia a descamarse.

HEO Mask de Medik8: Una mascarilla nocturna con urea que combina humectantes, emolientes y oclusivos para una hidratación prolongada. 69 € en Medik8.es Alfabisabolol

Derivado de la manzanilla, el alfabisabolol es un ingrediente menos conocido pero altamente efectivo. Destaca por sus propiedades antiinflamatorias y calmantes, además de su capacidad para retener la humedad en la piel. Este activo es ideal para pieles irritadas o enrojecidas, y es comúnmente utilizado en cremas post-sol o after sun.

Rosalique Anti-Redness Miracle Formula: Una crema hidratante que combina alfabisabolol con otros ingredientes calmantes para tratar pieles sensibles y enrojecidas. 34,95 € en Purenichelab.com Pantenol

El pantenol, también conocido como provitamina B5, es otro ingrediente con un excelente perfil hidratante y calmante. Una vez aplicado, se convierte en ácido pantoténico, que mejora la función de la barrera cutánea y promueve la retención de humedad. Además, el pantenol es ideal para pieles sensibles, ya que reduce la irritación, el enrojecimiento y acelera la cicatrización.

Relief Sun Moisture de Boutijour: Un protector solar con pantenol, escualano y antioxidantes que ofrece hidratación y protección solar SPF 50+. 39,99 € en Purenichelab.com

de Boutijour: Un protector solar con pantenol, escualano y antioxidantes que ofrece hidratación y protección solar SPF 50+. 39,99 € en Purenichelab.com CCC + Ferulic Brightening Under-Eye Cream de Perricone MD: Un tratamiento hidratante para la zona de la ojera que incluye pantenol y vitamina C para una hidratación y luminosidad intensas. 81 € en Perriconemd.es Aunque el ácido hialurónico sigue siendo el principal referente en hidratación, otros ingredientes, como la glicerina, la urea, el alfabisabolol y el pantenol, han demostrado ser igual de eficaces en la retención de humedad y el cuidado de pieles secas y sensibles. Incorporar estos ingredientes en una rutina de cuidado puede marcar una gran diferencia en la apariencia y salud de la piel.