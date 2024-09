Jeep Wrangler 2025 ofrece una combinación inigualable de capacidad todoterreno, diseño icónico de Jeep y libertad al aire libre

Con la capacidad como base, el Jeep Wrangler está construido sobre un diseño de carrocería sobre bastidor con un sistema de suspensión delantera y trasera de cinco brazos, ejes sólidos y autoblocantes electrónicos disponibles. Para satisfacer las necesidades de capacidad de los entusiastas más ávidos del todoterreno, el Wrangler ofrece un eje trasero Dana de flotación total, que combina un robusto motor de combustión delantera con un impresionante sistema de propulsión eléctrica trasera (solo en 4Xe), que entrega el par bajo demanda y garantiza una potencia óptima y continua en cualquier situación.



En el interior, los airbags laterales tipo cortina son de serie en la primera y segunda fila. El Wrangler cuenta con una radio con pantalla táctil Uconnect 5 estándar de 12.3 pulgadas con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos de serie, asientos delanteros de cuero ajustables eléctricamente en 12 posiciones y más de 85 funciones de seguridad, que incluyen vigilancia de ángulo muerto, detección de trayectoria transversal trasera, control de crucero adaptativo para refinar aún más el Wrangler, alerta de conductor de somnolencia, advertencia de cambio de carril y el sistema de información de señales, que reconoce las señales de tráfico y transmite la información al conductor.

Para 2025, la libertad de elección define los trenes motrices disponibles, incluido un cuatro cilindros en línea turboalimentado de 2.0 litros acoplado a un cambio automático de ocho velocidades, y el impresionante híbrido enchufable 4xe. El Jeep Wrangler 4xe está propulsado por un motor de gasolina turboalimentado de 2.0 litros, dos motores eléctricos y un paquete de baterías de alto voltaje, que ofrece hasta 52 kilómetros de autonomía totalmente eléctrica (en ciclo urbano).

Novedades para 2025

Este año, para conmemorar el 80 aniversario del desembarco de Normandía en el Día D, Jeep presenta un nuevo color impregnado de gran significado: '41. Este color está inspirado en el Willys de 1941, que se desarrolló en respuesta a la solicitud del Ejército de los EE. UU. de un vehículo liviano y versátil, capaz de transportar rápidamente equipos y personal sobre cualquier terreno. Este vehículo hizo historia, allanó el camino del mundo hacia la libertad y dio origen a la leyenda de Jeep. El color del 41, con su verde profundo y distintivo, revive ese legado en la actualidad.

Ventilación activa del habitáculo (disponible) que permite a los clientes preventilar mejor el habitáculo a través de la aplicación móvil antes de entrar al vehículo

El SUV más capaz de la historia: - Ratios de avance inigualables de hasta 77:1 - Legendaria capacidad para ir a cualquier parte con cuatro sistemas 4x4 avanzados: Command-Trac, - Rock-Trac (a tiempo parcial y a tiempo completo), Selec-Trac - Ángulos de ataque sin concesiones (36,6º), de salida (31,8 o) y ventral (21,4 o) con 253 mm de distancia al suelo - Cada Wrangler está equipado con ejes sólidos Dana, caja de transferencia de dos velocidades, control de tracción, ganchos de remolque, frenos de disco en las cuatro ruedas y cubrecárteres

Características de diseño icónicas del Jeep Wrangler: - Parrilla distintiva de siete ranuras con ranuras texturizadas en negro, biseles metálicos grises neutros y marco del color de la carrocería - Antena Trail-ready integrada en el parabrisas delantero - 4 diseños de ruedas estándar y opcionales, de 17 a 20 pulgadas - Múltiples opciones de libertad al aire libre que incluyen capota blanda estándar, dos capotas rígidas, Sunrider para capota rígida y la exclusiva capota eléctrica Sky One-touch

La amplia gama de opciones de propulsión incluye: - Motor I-4 turboalimentado de 2.0 litros: 272 cv y 400 Nm de par, combinado con transmisión automática de ocho velocidades - Tren motriz híbrido enchufable 4xe: motor de gasolina turboalimentado de 2.0 litros, dos motores eléctricos, transmisión automática de ocho velocidades y un paquete de baterías de alto voltaje, que ofrece hasta 52 kilómetros de autonomía totalmente eléctrica (en ciclo urbano) y cero emisiones

Entre las más de 85 características de seguridad disponibles se incluyen: - Airbags laterales tipo cortina estándar en la primera y segunda fila - Cinturones de seguridad exteriores en la segunda fila con pretensores y limitadores de carga - Control de crucero avanzado con tope estándar - Control de ángulos muertos y detección de tráfico cruzado trasera - Alerta de conductor somnoliento, advertencia de cambio de carril y sistema de información de señales de tráfico - La cámara de visión trasera ParkView, el control de tracción y el control electrónico de estabilidad con mitigación electrónica de vuelco son estándar en todos los modelos

Diseño interior auténtico con características y tecnología de primera calidad: - Reconocimiento de voz manos libres mejorado de serie - Asientos delanteros estándar con ajuste eléctrico de 12 posiciones - Pantalla táctil de 12,3 pulgadas con Uconnect 5 con: - Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos - Pantalla de inicio totalmente personalizable - Conectividad simultánea para dos teléfonos Bluetooth - Funcionalidad de Alexa Home to Car - Aplicación móvil Uconnect - Navegación TomTom con actualizaciones de tráfico en tiempo real - Actualizaciones OTA de mapas - Punto de acceso Wi-Fi 4G LTE - Hasta siete puertos USB para ambas filas - Tomas para accesorios de 12 voltios de serie - Aspectos destacados del Jeep Wrangler 4xe - 40 kilómetros de funcionamiento puramente eléctrico para la mayoría de los desplazamientos diarios (hasta 52 en ciclo urbano)

El tren motriz del Jeep Wrangler 4xe integra: - I-4 turboalimentado de 2.0 litros - Unidad motogeneradora montada en el motor - Unidad motogeneradora de motor montada en la transmisión integrada en la transmisión automática de ocho velocidades - Paquete de baterías de iones de litio, níquel-manganeso-cobalto de 400 voltios, 17 kWh, 96 celdas - Transmisión automática TorqueFlite de ocho velocidades - La potencia del tren motriz es de 380 c y 637 de par - Jeep 4xe Power Box que cuenta con cuatro tomas de corriente de 230 voltios, lo que permite que el paquete de baterías alimente dispositivos externos, como teléfonos y tabletas - Los modos E Selec del Jeep Wrangler 4xe permiten al conductor adaptar el tren motriz híbrido para que se adapte mejor a cada viaje, ya sea para satisfacer las necesidades de la mayoría de los desplazamientos diarios en modo puramente eléctrico, una noche en la ciudad o explorar tranquilamente la naturaleza fuera de la carretera

Híbrido: El modo predeterminado combina el par del motor de 2.0 litros y el motor eléctrico. En este modo, el tren motriz usará primero la energía de la batería, luego agregará la propulsión del I-4 turboalimentado de 2.0 litros cuando la batería alcance el estado mínimo de carga

Eléctrico: El tren motriz funciona con energía eléctrica de cero emisiones solo hasta que la batería alcanza la carga mínima o el conductor solicita más par (por ejemplo, aceleración a fondo), lo que activa el motor de 2.0 litros

eSave: Prioriza la propulsión del motor de 2.0 litros, guardando la carga de la batería para su uso posterior, como vehículos eléctricos todoterreno o áreas urbanas donde la propulsión de combustión interna está restringida. El conductor también puede elegir entre el ahorro de batería y la carga de la batería durante el eSave a través de la información de electricidad híbrida en el monitor Uconnect 4xe ofrece relaciones de avance inigualables de hasta 77,2:1

- Legendaria capacidad para ir a cualquier parte con cuatro sistemas 4x4 avanzados: Command-Trac, - Rock-Trac (a tiempo parcial y a tiempo completo) y Selec-Trac - Ángulos de aproximación (36,6 o), de salida (31,8 o) y de ruptura (21,4 o) con 253 mm de distancia al suelo - Cada Wrangler 4xe está equipado con ejes sólidos Dana, caja de transferencia de dos velocidades, control de tracción, ganchos de remolque, frenos de disco en las cuatro ruedas y cubrecárteres.

Gama de modelos:

Para 2025, la línea Wrangler ICE consta de dos modelos: - Sahara - Rubicón

Para 2025, la gama Wrangler 4xe consta de dos modelos: - Sahara 4xe - Rubicón 4xe

La frase de Il Commendatore "Si pudiera, nunca vendería mis automóviles, porque el mejor coche que he concebido, es aquel que aun está por construir, por eso cuando le vendo coches a mis amigos, les vendo algo que todavia yo no considero perfecto"- Enzo Ferrari.