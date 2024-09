Cursos intensivos de inglés con Winter Language School

Muchos interesados en aprender nuevos idiomas tienen la intención de tomar cursos, sin embargo, no disponen del tiempo suficiente para comprometerse a un período académico largo. Es por ello que, en su lugar, muchas academias ofrecen cursos intensivos de inglés, además de otros idiomas como alemán, español y catalán.

En lo que se refiere a la enseñanza de idiomas, Winter Language School es una academia de más de 30 años siendo un centro formativo de referencia en Barcelona gracias a la pasión y el compromiso de sus profesores, dispuestos a ofrecer una experiencia de aprendizaje personalizada para cada uno de los estudiantes, entre ellas la oportunidad de aprender el idioma en un corto periodo de tiempo.

Ventajas de los cursos intensivos En comparación a los cursos tradicionales, los intensivos ofrecen resultados más rápidos debido al factor tiempo, ya que permiten mejorar el nivel de inglés en uno o dos meses, concentrándose únicamente en el aprendizaje del lenguaje. Los cursos intensivos también son idóneos para quienes no han practicado el idioma en mucho tiempo y necesitan repasar el contenido que han olvidado con el paso del tiempo por falta de práctica.

Estos cursos se caracterizan por sus horas concentradas, lo que permite mejorar las habilidades productivas y receptivas, acelerando y consolidando el aprendizaje del idioma y, a su vez, ganando confianza en el habla. Por otra parte, al ser un curso de poca duración, las clases son más prácticas y directas, enfocándose en los aspectos más útiles e importantes de la enseñanza del idioma. Además, son de gran ayuda en el proceso de preparación para los títulos oficiales, por lo que son una inteligente decisión para quienes están por realizar exámenes oficiales como ele Cambridge, el TOEFL o el TOEIC.

Cursos intensivos de inglés en Barcelona Winter Language School cuenta con cursos intensivos de inglés que permiten a los estudiantes subir un nivel de inglés en poco tiempo. Estos cursos están diseñados para que cada alumno mejore su nivel de inglés en tiempo récord, combinando 80 horas lectivas con 20 horas de trabajo complementario fuera de las aulas.

Los intensivos están orientados a alumnos que busquen certificar un nivel en poco tiempo o, incluso, para quienes deseen mejorar su nivel, pero tengan uno o dos meses, como máximo, para lograrlo, ofreciendo horarios flexibles y niveles de aprendizaje variados.

Los interesados tienen la oportunidad de tomar los cursos intensivos de inglés en el horario y tiempo que más se adapte a sus condiciones y necesidades, ya sea intensivo, de cuatro semanas, o semi-intensivo, de ocho semanas. Los cursos abarcan los niveles A1 Beginner, A2 Elementary, B1 Intermediate, B2 First Certificate, C1 Advanced y C2 Proficiency, así como también los cursos de preparación de los certificados Cambridge, IELTS, TOEFL o TOEIC.