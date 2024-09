Ventajas de instalar un sistema de aerotermia en un hogar, por Alromar Energía

La aerotermia es un sistema único que ofrece una solución integral de climatización en los hogares y supone una inversión que se puede amortizar a partir del quinto año, sin contar con las subvenciones y ayudas disponibles.

Alromar Energía es una compañía con más de 20 años de experiencia en instalación de sistemas de aerotermia en Madrid. Son expertos en energías renovables que ofrecen a sus clientes la posibilidad de acceder a un ahorro considerable en la factura energética y en la instalación con un ahorro en la instalación. Alromar Energía realiza la instalación de aerotermia en Madrid en el mes de octubre con una ahorro en la instalación de hasta 1.000 €.

Para que un hogar sea 100% confortable es fundamental que se consiga una temperatura agradable durante cualquier época del año. La aerotermia es una tecnología innovadora que aprovecha la energía del aire exterior para generar calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria (ACS) en las viviendas. Es una de las soluciones apropiadas para calentar las viviendas este invierno,

La aerotermia es un sistema innovador que ya se utiliza en muchos hogares y logra que las viviendas consigan estancias cálidas en invierno sin suponer un gran coste ni económico ni medioambiental. Este sistema destaca por su eficiencia energética y su capacidad para extraer hasta un 75 % de la energía contenida en el aire y solo requiere un 25 % de electricidad para funcionar.

Cómo funciona la aerotermia La aerotermia funciona mediante una bomba de calor que extrae energía térmica del aire exterior, incluso en condiciones de bajas temperaturas, y la transfiere al sistema de climatización de la vivienda. Este proceso, que no requiere combustión, es seguro y eficiente. En este sentido, elimina el riesgo de emisiones contaminantes o fugas peligrosas.

En particular, Alromar Energía no solo instala sistemas de aerotermia, sino que también ofrece soluciones combinadas con otras fuentes renovables, como la energía solar fotovoltaica. La sinergia entre ambas tecnologías permite acceder a una mayor eficiencia y a un retorno de inversión óptimo.

Justamente, una de las principales ventajas de la aerotermia es que disminuye el consumo de energía. Mientras los aparatos tradicionales de calefacción, como las calderas de gas, pueden alcanzar una eficiencia del 109 %, este sistema genera hasta 4 kW de energía térmica por cada kW eléctrico consumido. Por lo tanto, su rendimiento se ubica en torno al 400 %. Esta diferencia se traduce directamente en una disminución del consumo energético y en un ahorro de hasta un 50 % en comparación con otros métodos.

Para acceder a estos beneficios, Alromar Energía ofrece soluciones integrales en Madrid. Esta empresa realiza instalaciones de aerotermia en viviendas de todo tipo y garantizando tanto un rendimiento eficaz como un ahorro significativo.

Ventajas de la aerotermia con radiadores El sistema de aerotermia con radiadores permite aprovechar los radiadores instalados en el hogar por lo que se realiza en poco tiempo y resulta más económica. Además, no necesita combustibles fósiles o gas, sino que utiliza la energía del aire, una fuente de energía renovable. Al mismo tiempo, no genera emisiones de CO₂ ni humos contaminantes.

Otra de las ventajas de este sistema es que, una vez instalado, exige poco mantenimiento, por lo que resulta una opción económica a largo plazo. A su vez, existe la posibilidad de combinar los paneles solares con el sistema de aerotermia con radiadores por lo que el consumo de energía puede ser bajo.

En líneas generales, este sistema ofrece un rendimiento cuatro veces superior a las instalaciones convencionales de calderas de gas o gasoil, ya que calienta más rápido la vivienda gracias a su inercia controlada. Asimismo, resulta silencioso (genera un nivel sonoro mínimo), ofrece confort térmico con un calor más uniforme y envolvente, y favorece el cambio hacía un modelo energético más sostenible.

Por otro lado, para adquirir estos equipos hay disponibles ayudas y subvenciones para adoptar los cambios de sistemas de calefacción o refrigeración más eficientes.

Por qué una instalación de aerotermia permite ahorrar Otro punto a destacar es el bajo coste de mantenimiento de los sistemas de aerotermia. A diferencia de las calderas de gas o de gasoil, que requieren revisiones periódicas y pueden presentar averías relacionadas con la combustión, estos equipos tienen menos componentes susceptibles de desgaste. Se trata de un sistema más duradero y con menores costes operativos a largo plazo. Por este motivo, es una inversión atractiva para quienes buscan reducir sus gastos energéticos y de mantenimiento.

Por último, la aerotermia representa una opción segura y sostenible para la climatización de viviendas, ya que no se emiten gases de efecto invernadero ni se usan combustibles fósiles.

Esta tecnología ofrece una solución integral que no solo beneficia al usuario en términos de ahorro económico, sino que también contribuye al cuidado del medioambiente. Gracias al servicio de instalación de aerotermia en Madrid de Alromar Energía es posible acceder a una solución limpia y eficiente.