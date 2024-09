Novena edición de DEI Summit, el mayor congreso profesional y evento de referencia en Diversidad, Equidad e Inclusión.

El día 23 de octubre tendrá lugar el congreso profesional referente en materia Diversidad, Equidad e Inclusión organizado por INTRAMA.

El único evento de estas características enfocado exclusivamente a profesionales con una puesta en escena llena de experiencias y buenas prácticas.

En un mundo empresarial cada vez más consciente de la importancia de la Diversidad, la Equidad y la Inclusión (DEI), llega, de la mano de INTRAMA, líder en la implementación de proyectos de Diversidad y Bienestar, la novena edición del DEI Summit, el mayor congreso profesional, referente y pionero en su campo, que se ha establecido como referencia en Diversidad, Equidad e Inclusión para todos los profesionales que buscan impulsar un cambio real en sus organizaciones.

El 23 de octubre de 2024, el Teatro Goya Multiespacio de Madrid será el escenario de este evento transformador, que congregará a más de 500 asistentes y contará con la participación de más de 30 ponentes de renombre en el ámbito de la DEI. El DEI Summit 2024 se presenta como un espacio clave de intercambio de ideas, networking y aprendizaje, especialmente dirigido a profesionales de Recursos Humanos, Relaciones Laborales, Diversidad e Inclusión, RSE, RSC, Marketing y Comunicación, así como a aquellos todos interesados ​​en integrar la diversidad como un valor estratégico en sus organizaciones.

Un programa disruptivo, construido desde la experiencia El programa de este año combina mesas redondas con ponencias prácticas, asegurando un enfoque dinámico y centrado en las soluciones para los desafíos actuales en materia de diversidad e inclusión. Las cinco mesas de opinión estarán compuestas por líderes y expertos que explorarán temas tan cruciales como:

Visión de la diversidad desde la perspectiva de la alta dirección: Reflexiones de los CEOs y directivos de grandes compañías sobre cómo liderar desde el compromiso con la diversidad.

Liderazgo y talento femenino: Estrategias para romper techos de cristal y fomentar un liderazgo inclusivo.

Cómo potenciar el talento intergeneracional: Claves para gestionar equipos diversos en edad y aprovechar la riqueza que ofrece la colaboración entre generaciones.

Gestión de la diversidad en la discapacidad: Prácticas efectivas para integrar plenamente a personas con discapacidad en el entorno laboral.

Mejores prácticas en diversidad LGBTI+: Casos de éxito que muestran cómo las empresas pueden ser agentes de cambio social y promover la inclusión de la comunidad LGBTI+.

Además, las cuatro ponencias prácticas ofrecerán herramientas y metodologías innovadoras para abordar algunos de los retos más complejos en la gestión de la DEI, incluyendo:

Inteligencia intercultural: Cómo navegar con éxito en equipos y mercados multiculturales.

Bienestar en la diversidad: La conexión entre el bienestar de los empleados y las políticas inclusivas.

DEI Analytics: Cómo medir el impacto de las estrategias de diversidad e inclusión en los resultados de negocio.

Neurodiversidad: Entender y capitalizar el potencial de las personas con diferentes formas de procesamiento cognitivo en el lugar de trabajo.

Reconocimiento a la excelencia en diversidad e Inclusión Uno de los momentos más esperados del DEI Summit será la entrega de la Certificación TOP DIVERSITY COMPANY, que distingue a las 50 empresas en España con las mejores prácticas en Diversidad e Inclusión. Este reconocimiento, considerado el más prestigioso en su categoría, es un reflejo del compromiso y liderazgo de estas organizaciones en la creación de entornos de trabajo más justos, inclusivos y diversos.

El respaldo de las grandes empresas El éxito del DEI Summit 2024 no sería posible sin el apoyo de sus patrocinadores. Este año, el evento cuenta con el patrocinio de grandes compañías comprometidas con la diversidad y la inclusión:

Patrocinadores Premium: Leroy Merlin, Naturgy, Schneider Electric.

Patrocinadores Golden: Cigna, Ifeel, Ilunion, Generali, SAP, Urban Sports Club.

Patrocinadores Silver: AXA, Banco Mediolanum, Cepsa, Deloitte, Ferrovial, Fundación Teresa, Grupo IskayPet, NTT Data, MasOrange, Pepsico, Redeia, Santen.

Un evento que marca tendencia Con un enfoque práctico y una visión clara de hacia dónde deben dirigirse las empresas en términos de DEI, el DEI Summit 2024 promete ser un hito en la agenda de todos los profesionales del sector. En un contexto donde la diversidad ya no es una opción, sino una necesidad estratégica, este evento es la oportunidad perfecta para escuchar a los líderes del cambio, compartir experiencias y encontrar soluciones que impulsen el éxito empresarial.

Organiza: INTRAMA CONSULTORÍA

Fecha: 23 de octubre de 2024

Lugar: Teatro Goya Multiespacio, Madrid

Horario: 09:00 a 15:00

No hay que perderse la oportunidad de formar parte del cambio en el DEI Summit 2024.

Sobre INTRAMA: Partner Global de Recursos Humanos líder en proyectos de Formación, Consultoría en materia de Diversidad y Bienestar. Especializados en la Organización de Eventos Profesionales en estas temáticas. INTRAMA está formado por un equipo de profesionales con más de 20 años de experiencia. Hace casi diez años iniciaron su andadura en el mundo de la Igualdad aplicada al mundo empresarial con la organización del primer evento profesional sobre Liderazgo y Talento Femenino, SWE (Salón Mujer y Empresa). En 2014 dan un paso adelante y comienzan a organizar eventos enfocados a la Diversidad transversal, abordando todas las dimensiones de la misma en el mayor congreso profesional y evento de referencia en la materia, Diversity and Inclusion Summit. En 2022 organizan la primera edición de Wellbeing Summit, que ya se ha convertido en el congreso nacional referente en materia de Salud Laboral y Bienestar Corporativo.