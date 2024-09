Longines presenta sus últimas novedades en un evento organizado por The Embassy

El pasado 16 de junio, Longines presentó sus últimas novedades de relojes en el marco de un evento organizado por The Embassy, la tienda líder en comercialización de relojes y joyas de Europa. A lo largo de la jornada, la marca cautivó a los asistentes con modelos de vanguardia que combinan la elegancia y la sofisticación, con la funcionalidad y la eficiencia. Esta marca se ha catalogado como una de las compañías de relojes Longines en Andorra más conocidas del sur del continente, por lo que la presentación de sus nuevas ediciones fue suficiente para que los clientes de The Embassy valoran el lujo y belleza en estos artículos de moda.

Nuevos relojes para hombre y mujer Longines ha decidido innovar en sus nuevas referencias de relojes para mujer, hombre y niños, mezclando texturas y colores, sin perder su esencia minimalista y elegante. Entre sus nuevas creaciones destaca el Conquest, de fabricación suiza, elaborado en su totalidad con acero inoxidable de la más alta calidad. Este reloj cuenta con una esfera de 35 mm de diámetro y con un fondo de color que puede escogerse entre verde pálido, azul cielo o rosa pastel. Sus agujas y marcadores rodiados facilitan la lectura de la hora, incluyendo una pequeña sección en la parte inferior de la esfera que marca la fecha gracias a un sistema mecánico de cambio de numeración. Para los hombres, Longines renueva uno de sus clásicos de siempre, incluyendo nuevas prestaciones como un rango más alto de inmersión y materiales resistentes al agua. Se trata del Longines Legend Diver, un reloj que destaca por su diseño vintage y atemporal, el cual se ha convertido en el favorito de jóvenes y adultos desde 1959, año en el que salió la primera versión de este icónico modelo. Este año, el Longines Legend Diver llega con un diseño vanguardista que evoca a sus antepasados, pero que da paso a lo nuevo, incluyendo una pulsera de acero inoxidable y una amplia gama de colores para la esfera en el que destacan tonos brillantes y atrevidos que ofrecen un toque de personalidad a su portador.

Para los que buscan un diseño más casual y atrevido, el Longines Spirit Flyback es ideal para combinar con ropa más relajada y para dar un paseo fuera de la ciudad y en la montaña. Este reloj cuenta con una pulsera de piel intercambiable de diferentes colores, la cual contrasta con los detalles dorados de la esfera y el diseño de mecanismo expuesto que da un toque industrial a todo el conjunto.

Relojes, accesorios que dan personalidad Estos y otros relojes fueron presentados en The Embassy a mediados del mes de junio, con el único objetivo de que los clientes de esta tienda puedan escoger el modelo de su preferenica entre una amplia gama de relojes Longines en Andorra. Esta marca de relojería Suiza espera que con estos nuevos lanzamientos se mantenga la confianza de todos aquellos que ven en un reloj una pieza que es mucho más que un accesorio.