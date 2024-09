El pack estudiantes de Electro Depot y High One permite contar con múltiples electrodomésticos por 250 €

Cuando un joven se muda a la ciudad para estudiar una carrera o para formarse en un oficio debe enfrentar varios gastos. En primer lugar, es necesario conseguir un piso o habitación. Después, hay que equiparlo para poder vivir de manera confortable.

A propósito de esto, Electro Depot ha lanzado un pack estudiantes en colaboración con la marca de electrodomésticos High One para equipar un hogar por alrededor de 250 €. Se trata de una solución económica y completa para aquellos que inician una nueva etapa en sus vidas.

Cómo equipar un piso de estudiante por menos de 250 € El pack estudiantes de Electro Depot con High One incluye una variedad de electrodomésticos fundamentales para facilitar la vida diaria en el hogar. Entre ellos destaca un microondas de calidad, ideal para preparar rápidamente desayunos, almuerzos y cenas. Asimismo, se incluye un televisor de 32 pulgadas con calidad HD, perfecto para disfrutar de entretenimiento en alta definición, sin ocupar demasiado espacio en habitaciones pequeñas.

Además, este pack cuenta con un aspirador de mano que simplifica las tareas de limpieza y una freidora de aire para cocinar de manera saludable con poco aceite. Este conjunto de productos se completa con un tostador, una batidora y un hervidor. De esta manera, es posible cubrir las necesidades de cocina para alimentarse de forma sencilla y variada. Todos estos productos se consiguen por menos de 250 €. Por lo tanto, este pack es una elección atractiva para un estudiante que recién comienza con una nueva etapa de su vida en otra ciudad.

¿Por qué optar por el pack de estudiantes de Electro Depot con High One? Electro Depot junto con High One se comprometen a ofrecer este pack por un precio accesible. De hecho, el coste es hasta un 20 % más bajo que lo que está disponible, en promedio, en el mercado. Por otro lado, esta tienda proporciona opciones flexibles de entrega, permitiendo a los clientes recoger sus productos en tan solo una hora en puntos designados sin coste adicional. También es posible optar por entrega a domicilio por un precio competitivo.

Por otra parte, los métodos de pago online que emplea esta tienda son completamente seguros. Además, un equipo de atención al cliente está disponible para ofrecer asesoramiento y asistencia durante todo el proceso de compra y posventa, asegurando una experiencia satisfactoria.

En conclusión, el pack estudiantes de Electro Depot con High One representa una oportunidad única para los jóvenes que buscan equipar su piso de forma asequible y sin sacrificar la calidad de los productos. Se trata de una solución integral para facilitar la transición hacia la independencia y la vida universitaria.