Todo sobre las leches limpiadoras: uso, beneficios, precauciones…

Las leches limpiadoras son un producto versátil y suave con numerosos beneficios para la piel en términos de hidratación y limpieza. Al elegirla, es importante considerar el tipo de piel y los ingredientes que mejor se adapten a nuestras necesidades específicas, siempre prestando atención a posibles alergias o reacciones. Su uso adecuado puede contribuir significativamente a una rutina de cuidado facial equilibrada, dejando la piel limpia, nutrida y rejuvenecida. Con su textura cremosa y propiedades calmantes, la leche limpiadora es una excelente opción para quienes buscan un método de limpieza eficaz, indulgente y bueno para la tez.



La leche limpiadora es una buena alternativa a los limpiadores en gel o espuma y sirve además para cualquier tipo de piel, sobre todo para las más sensibles o propensas a la sequedad. Este producto se caracteriza por su textura cremosa y suave, tiene una base láctea que le confiere una consistencia más rica, lejos de la base acuosa o jabonosa de limpiadores en gel o espuma.

En términos de composición, suelen estar formuladas con emolientes (glicerina, jojoba, aceite de almendras, manteca de karité…) e hidratantes como aceites naturales y extractos de plantas, que ayudan a disolver suavemente el maquillaje, la suciedad y las impurezas sin despojar a la piel de estos aceites. Estos ingredientes nutritivos benefician sin duda a las pieles secas, sensibles o maduras contra la irritación y la sequedad: “Lo bueno de las leches limpiadoras, además de no generar espuma, es la sensación de limpieza que dejan, no tan inmediata como la de otros limpiadores de diferentes texturas pero sí más suave y respetuosa, especialmente efectiva para eliminar maquillaje y suciedad de la cara sin la necesidad de frotar. Por supuesto, podemos usarla tanto de día como de noche, se adapta muy bien a cualquier rutina facial” – nos cuenta Esperanza Sáenz, responsable de imagen de Nezeni Cosmetics.

Qué llevan y cómo se utilizan

Además de emolientes, las leches limpiadoras son ricas en extractos de hierbas y algunas plantas botánicas como el aloe vera (calmante y reparador), la manzanilla o el té verde, que reducen el enrojecimiento y protegen del estrés ambiental. También llevan vitaminas como la C y la E, sobre todo por sus propiedades antioxidantes. Y por último, ceramidas (si la piel es seca o madura) y ácido hialurónico por su gran poder hidratante.

En cuanto a cómo utilizarla, primero hay que preparar la piel limpiando y desmaquillando: “El siguiente paso es la aplicación. Echamos una cantidad adecuada en las manos y vamos distribuyendo uniformemente en movimientos circulares y suaves, intentando siempre cubrir todas las áreas como frente, nariz y mentón. El masaje lo haríamos durante dos minutos con la yema de los dedos y en dirección ascendente, para remover la suciedad y estimular la circulación sanguínea en la cara. Después, aclaramos con agua tibia y con una toalla o esponja facial, se retira todo el producto. Para finalizar, secamos el rostro con una toalla limpia y dando toquecitos suaves en el rostro” – nos explica Esperanza Sáenz.

Precauciones a tener en cuenta

- Aunque las leches limpiadoras son generalmente suaves y adecuadas para muchos tipos de piel, incluyendo las más sensibles, es crucial elegir un producto que se alinee con las necesidades específicas de tu dermis. Si tienes la tez seca, busca una leche limpiadora con ingredientes extra hidratantes.

- Examina la lista de ingredientes para asegurarte de que no contienen componentes que puedan darte alergia, optando por productos libres de fragancias, sulfatos y colorantes artificiales, especialmente si tienes la tez sensible.

- Elige fórmulas que ofrezcan la consistencia y beneficios que buscas. Algunas pueden ser más ligeras o más ricas, dependiendo de los ingredientes que contengan.

- Asegúrate de eliminar completamente la leche limpiadora de tu rostro. A pesar de ser suave, dejar residuos del producto en la piel causa obstrucción de poros e irritaciones.