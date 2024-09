Llega el segundo título de Canastones, el fenómeno editorial infantil del año.

Tras el éxito arrollador de su primera entrega, la colección Canastones regresa con su segunda aventura, “Canastones - El misterio de los Jóvenes de Oro”, consolidándose como una de las propuestas más llamativas del panorama infantil. Con 4 ediciones agotadas en menos de cinco meses, esta serie de baloncesto y humor ha cautivado a un amplio público joven.

Bernat Cussó, el editor de Editorial el Pirata reconoce que el éxito ha sido inesperado. “Sabíamos del potencial que tenía la colección de libros, pero es que desde que ha salido que es el número 1 de los libros más vendidos de básquet, ¡tanto de infantil como de adultos! ¡Y el segundo tomo ya está en el top 3 de ventas estando en preventa! Vimos que iba a ser un boom cuando fuimos a una feria del libro una semana después que saliera el primer tomo de la colección “El torneo de básquet soñado” y una bibliotecaria nos riñó por no tener ya el segundo libro de la colección. ¡Se ve que los niños no dejaban de preguntarle cuándo saldría!”.

Alberto Casamayor, el escritor de la serie, habla de su experiencia como jugador de baloncesto: “No se me daba nada bien, pero me encantaba jugar. Me gustaba estar con mis compañeros, compartir la tensión de los partidos, el deseo de hacerlo bien, de ayudarnos unos a otros. Ahora, aprovecho esa experiencia para nutrir de vida a los personajes de Canastones. No importa lo bien o mal que se les dé jugar, lo importante es que disfrutan mientras lo hacen. Intento transmitir que, aunque ganar es divertido, hay muchas otras cosas que importan más. Cosas sencillas como una sonrisa, una palmada en la espalda o una palabra de ánimo; cosas que te hacen sentir bien. Que te hacen sentir ganadores”.

Un éxito que no deja de crecer Con su mezcla de humor, misterio y aventuras, este nuevo título invita a seguir de cerca las disparatadas peripecias de un grupo de amigos que demuestra que, aunque el baloncesto es importante, lo que realmente cuenta es la amistad.

La serie Canastones se destaca por una combinación de humor, deporte y valores como el compañerismo, convirtiéndose en una lectura ideal para niños y niñas de entre 8 y 11 años. Aunque el baloncesto es el telón de fondo, no es necesario ser aficionado a este deporte para disfrutar de las aventuras del equipo. La narración, acompañada de ilustraciones a todo color y diálogos tipo cómic, facilita una lectura ligera y entretenida.