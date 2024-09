Omoda 5 2025 de gasolina Euro6E con una potencia de 145 CV (108 kW) y un par motor de 275 Nm

OMODA sigue marcando su propio camino en todos los mercados del mundo en los que está presente. Y por eso, tras debutar en España con el superventas OMODA 5 de gasolina hace sólo unos meses, ahora sorprende con el nuevo OMODA 5 2025, que estará a la venta en pocos días, en este mes de octubre.



El nuevo OMODA 5 MY2025 viene con una mecánica inedita, un interior diferente y algunos detalles estéticos y prácticos identificativos, con el objetivo de seguir cautivando a quienes buscan un atractivo SUV de vanguardia de tamaño medio, gracias a un diseño muy llamativo, un completo equipamiento de serie orientado a las prestaciones, la seguridad y el confort, un precio muy competitivo (que se mantiene en el modelo renovado) y 7 años de garantía oficial o 150.000 km.

Nuevo motor 1.6 turbo de 145 CV

En el apartado mecánico, el nuevo OMODA 5 2025 se ofrecerá con un propulsor de gasolina Euro6E de la misma cilindrada (1.598 cc), pero con una potencia de 145 CV (108 kW) y un par motor de 275 Nm. Este bloque de cuatro cilindros en línea situado transversalmente ha sido especialmente afinado para lograr un nuevo equilibrio entre prestaciones y sostenibilidad. De hecho, su consumo oficial combinado se queda en 7l/100 km y sus emisiones descienden ahora hasta los 159 g/km (WLTP). Esto repercute favorablemente en el impuesto de matriculación (que se reduce un 5%), con lo que el PVP del vehículo, a pesar de las mejoras, no se incrementa.

No obstante, sus números siguen siendo brillantes, pues declara una aceleración de 0 a 100 km/h en 10,1 segundos y una velocidad máxima de 195 km/h.

Habitáculo más tecnológico e intuitivo

El habitáculo es ahora más tecnológico e intuitivo. Presenta unas líneas maestras limpias, elegantes y ergonómicas, muy semejantes al de la versión ‘cero emisiones’ del OMODA 5 -el OMODA 5 EV-, con unos niveles de calidad en materiales y ajustes más propios de segmentos superiores.



Tras el volante multifunción de piel sintética, dotado de botones integrados y de tacto liso, con el selector del cambio y el resto de los controles básicos en una disposición tipo satélite, ahora hay una gran pantalla digital más fina y de doble visionado, compuesta por otras dos LCD de 12,3 pulgadas (26 cm) cada una. Su manejo, tan lógico como intuitivo, combina los comandos táctiles con los de voz, en un sistema de infoentretenimiento desde el que se gestionan todas las funciones de climatización, audio, telefonía y personalización de muchos de los parámetros principales del vehículo.

En el nuevo OMODA 5 2025, la consola central es flotante y consta de un segundo módulo claramente diferenciado, pero que sigue el mismo lenguaje de diseño de todo el conjunto. En ella, la simplicidad y la elegancia se traducen en una única línea de botones físicos de acceso rápido -para climatización y selección de modos de conducción-, entre dos refinadas tapas que ocultan unos prácticos huecos portaobjetos y el soporte del teléfono móvil -con carga inalámbrica por inducción (50W)-. Debajo, un espacio para efectos más voluminosos y unas útiles tomas de conexión (USB, USB-C y 12V).

En cuanto al maletero, el OMODA 5 cuenta ahora con un suelo mucho más versátil, con dos bandejas ajustables, para que se aproveche mucho mejor su capacidad de carga.

Cambios en el exterior

Exteriormente, en el nuevo OMODA 5 MY2025 destacan nuevos elementos identificativos, que van mucho más allá de lo estético. Entre otros, aparece la palabra OMODA en el centro de las ópticas traseras, se añade un apéndice aerodinámico sobre el portón, se incluyen de serie unas nuevas llantas de 18” con baja resistencia al viento, neumáticos marca Kumho y hay y nuevas configuraciones cromáticas de carrocería.

Por si fuera poco, el nuevo OMODA 5 MY2025 también trae de serie barras en el techo para cargar equipaje, y sensores de aparcamiento más eficaces en la parrilla delantera.



Acabado de acceso más completo

En el nuevo OMODA 5, el acabado de acceso (Comfort) sube un escalón y se aproxima más que nunca al acabado tope de gama (Premium), aunque ambos mantienen sus precios. De hecho, el primero también viene ahora de serie con espejo retrovisor central dotado de interfaz USB para instalación de DVR (grabador de video digital -no incluye cámara-), asistente automático de cambio de luces largas a luz de cruce, sensor de lluvia con ajuste automático de velocidad, toma USB y USB-C para las plazas traseras e interior del habitáculo en negro.

A la venta este mes de octubre

Está previsto que en pocos días, ya en el mes de octubre, el nuevo OMODA 5 MY2025 sea una realidad en la amplia red oficial de venta y postventa que la firma asiática tiene desplegada y plenamente operativa en nuestro país, y que cuenta ya con 65 localizaciones.

Estará disponible desde los 27.900 euros en el acabado de acceso Comfort y por 29.900 euros, en el acabado Premium, el tope de gama.

Evolución dinámica del producto

Los cambios de los que se beneficia el nuevo OMODA 5 MY2025 responden al concepto que OMODA denomina ‘evolución dinámica del producto’ y que forma parte esencial de su ADN como marca: el contacto permanente con su comunidad global de usuarios para adaptar y mejorar continuamente sus vehículos en base a sus opiniones, y adaptarlos así a los gustos y necesidades de cada mercado en un tiempo récord.

Esta filosofía ha contribuido de manera destacada a que el OMODA 5 haya sido un éxito en todos los lugares en los que se ha empezado a comercializar, y España -primer país de Europa en el que ha debutado- no es una excepción. Por ello, todo hace pensar que la acogida del nuevo OMODA 5 2025 en nuestro mercado será, por lo menos, igual de positiva que la de su predecesor.

La frase del actor «Un sueño sin ambición es como un auto sin gasolina… no vas a ningún lado»– Sean Hampton.