​Iván Cobo continuará creciendo en el Equipo Kern Pharma

El Equipo Kern Pharma mantiene intacta la confianza depositada en Iván Cobo y el ciclista cántabro seguirá ligado al proyecto durante las dos próximas temporadas. Una renovación que ratifica el cuidado de la cantera por parte de la formación navarra y en la que ambas partes se muestran ilusionadas por el acuerdo.





Iván Cobo (Astillero, 2000) acumula ya tres años como ciclista profesional y, aunque no ha tenido toda la continuidad que podía desear, ha dejado destellos y días de gran corredor. En este 2024, rindió a gran nivel en el Tour de Omán -9º en la general- y a punto estuvo de hacerse con la victoria en el Tour de Taiwán tras ser el gran protagonista de la carrera. Su innegable capacidad para escalar y su explosividad seguirán al servicio del Equipo Kern Pharma los dos próximos cursos.

“Agradezco mucho el apoyo que me brinda el equipo con esta renovación. Han sido meses complicados porque pasé la mononucleosis entre abril y mayo y estuve completamente sin fuerzas durante muchos días, no ha sido hasta estas últimas semanas cuando he podido salir a la carretera poco a poco y he comenzado a sumar horas”, reconoce Iván Cobo, quien se ve capacitado para asumir la responsabilidad: “Quiero volver a sentirme corredor y mantener todo el año ese nivel alto que he alcanzado en algunas ocasiones. Confío en que mi mejor versión está por venir”.

Para Juanjo Oroz, manager general del Equipo Kern Pharma, “ratificar el compromiso con Iván Cobo supone arraigarnos a nuestra filosofía. Es un corredor joven y con talento que ha sufrido distintas enfermades en estos últimos años, pero le estamos dando la confianza y el apoyo suficiente para que pueda sacar adelante la calidad que tiene”.

“Todo esto que le ha tocado vivir es un proceso de aprendizaje, las lesiones y las enfermades también son parte del camino. En nuestras manos está apoyarle al máximo y es lo que vamos a seguir haciendo. Estamos convencidos de que al Equipo Kern Pharma le va a ir muy bien con Iván Cobo”, explica el máximo responsable de la formación.