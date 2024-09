La IA impulsando la evolución de los pagos digitales

Otras de las soluciones que estarán disponibles, serán: Wordline Scale Issuing, Credit Insights & Scoring, Fraud Management, Instant payments and Worldline Digital Identity Suite & Hub Worldline [Euronext: WLN], uno de los líderes mundiales en servicios de pagos, tendrá una participación destacada -stand 18-, en Secure Payments & ID Congress 2024, que se celebra el próximo 26 de septiembre en el Kinépolis, Ciudad de la Imagen, de Madrid.

Los pagos digitales en España están creciendo a un ritmo acelerado, alineándose con las tendencias europeas. Según datos recientes, más del 80% de las transacciones en nuestro país se realizan mediante tarjetas y pagos digitales. Además, en Europa, más del 50%2 de los usuarios prefieren interactuar con las marcas a través de aplicaciones de mensajería como WhatsApp, lo que está acelerando la adopción de esta plataforma para procesos de compra y pago debido a la conveniencia, rapidez y familiaridad de esta plataforma.

En este escenario, Worldline llevará al evento soluciones innovadoras que responden a las demandas actuales del mercado y que apuntan a seguir impulsando la digitalización en los medios de pago en España y Europa. Destacan, las últimas versiones de sus soluciones Worldline Smart Engage, Worldline Tap on Mobile, EasyPay, y Worldline WhatsApp for Business.

Mesa redonda

Worldline liderará la mesa "Hac-IA una nueva era en el mundo de los pagos", que abordará los nuevos desafíos que plantea la IA Generativa y su impacto en los medios de pago. Un impacto que va a redefinir los procesos, personalizar la experiencia de los clientes (CX) y mejorar la seguridad de los pagos. Entre sus primeras aplicaciones destacan la reducción de los pagos falsos positivos, la biometría del comportamiento del consumidor y el aumento de la conversión. Entre los retos, destacan el uso de la IA en los pagos autónomos y las consideraciones éticas y de seguridad.

La mesa, moderada por Miguel Álvarez, Sales Payment Director de WORLDLINE y contará con la participación de Gustavo Tonti, Head of Fraud Management de DESTINIA, Pedro Pablo de Pinto Fernández, Fraud Manager de ONEY ESPAÑA; Laura Tamayo, Directora de Desarrollo de Negocio y Datos, IBERPAY y David Jofre Tejada, VP, Sales & Business Development, Europe - SHIFT4.

Worldline WhatsApp for Business en vivo

En el marco del evento, Worldline realizará una demo en vivo de Worldline WhatsApp for Business, una solución que destaca por su robustez, fiabilidad y adopción por empresas de múltiples sectores, que ofrece servicios omnicanal, es fácil de integrar con otros sistemas existentes y que permite implementar bots.

Worldline WhatsApp for Business mejora la atención al cliente mediante Chatbots o agentes, permite digitalizar procesos y experiencias de autoservicio para asistir a los clientes en sus consultas y operaciones y facilita el envío de alertas, notificaciones, promociones y recordatorios. Además, la solución de Worldline permite la venta online de productos y servicios, acepta pagos, cobros y recobros de deuda y automatiza procesos de contratación y el envío de documentación.

Este éxito refleja un cambio de tendencia orientado a las conversaciones impulsadas por la Inteligencia Artificial y la sustitución progresiva del uso de los SMS y los correos electrónicos por aplicaciones de mensajería, con las que los usuarios se sienten más seguros, a la vez que disfrutan de una experiencia digital más fluida.

Presentaciones

Entre los productos que llevará Worldline al Secure Payments & ID Congress 2024, destaca Worldline Smart Engage que da respuesta a grandes desafíos como mejorar y medir la experiencia y la calidad de la atención a los clientes e interactuar eficazmente con ellos.La solución permite a los comercios crear escenarios y lanzar campañas en los terminales de pago con una combinación de pantallas predefinidas que incluyen: preguntas directas y concretas; evaluación de la satisfacción (mediante estrellas y emoticonos) y visualización de un código QR. Dentro de sus ventajas destacan la mejora del conocimiento de los clientes, la posibilidad de movilizar y analizar los KPIs, y el aumento de la satisfacción de los clientes y de las ventas.

También Worldline Tap on Mobile, unasolución end to end basada en Android que permite a todos los comercios, desde los pequeños hasta los más grandes, aceptar pagos utilizando un smartphone, tableta o dispositivo empresarial.

"Podremos comentar novedades sobre nuestras soluciones de Worldline como Wordline Scale Issuing, Credit Insights & Scoring, Fraud Management, Instant payments, y Wordline Digital Identity Suite & Hub. También les presentaremos las capacidades de nuestro Digital Competence Centre, que está especializado en el desarrollo de soluciones innovadoras que combinan lo último en tecnología, creatividad y conocimiento del mercado".

También se podrá disfrutar de información interactiva del POC de innovación EasyPay que muestra los diferentes tipos de pago orientados a turistas y visitantes en una gran ciudad.

En el stand habrá una cafetera para poder demostrar en vivo la solución Selft2000. "Le esperamos en el stand 18, venga a charlar con nosotros y nos tomamos un café", animan.