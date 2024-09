The Code presenta su nueva colección de bolsos; elegancia y artesanía en cada diseño para el otoño

Los bolsos son sin duda el accesorio clave de todo conjunto y más en los meses de otoño e invierno, en los que la elección correcta del modelo puede elevar los looks y aportar elegancia a cualquier prenda que lo acompañe.

En un mundo donde predomina la moda rápida, las tendencias que apenas duran semanas y el auge las marcas low cost, la tradición y la artesanía en la creación de productos de piel se destacan como un símbolo de sofisticación y calidad en auge.

La nueva colección de The Code, diseñada y confeccionada en España en uno de los pocos talleres artesanales que quedan a día de hoy, sabe conjugar a la perfección ese mix de “es un clásico, pero está de moda”.

Sea como sea el estilo, esta marca tiene un bolso o un accesorio perfecto para todo el mundo. Bolsos de piel española en vacunos grabados, lisos y de infinidad de colores otoñales, con diseños elegantes, pero funcionales, adaptados a las necesidades de las mujeres de hoy en día, que buscan la sutileza en los detalles y los acabados.

Entre sus nuevos diseños de la colección AW24 se pueden ver totes, shoppers, maletines de portátil, sobres y sus ya famosas bandoleras, en esta ocasión destaca la bandolera Claudia, un bolso con nombre de mujer de líneas clásicas y atemporales, ligero y fácil de combinar. Es un bolso muy versátil, disponible en varios acabados y colores que sin duda será una gran elección como fondo de armario.

En cuanto a colores, los imprescindibles siguen siendo el negro y el marrón en todas sus versiones, pero este otoño el color burdeos será el protagonista y posiblemente se convierta en un nuevo MUST de las próximas temporadas.