Revolución blockchain en la música: Musicdibs lanza su token DIBS

Musicdibs, la plataforma española, líder mundial en registro de propiedad intelectual para la industria musical, mediante tecnología blockchain, anuncia el lanzamiento de su nuevo token de utilidad, DIBS. De forma limitada, Musicdibs está regalando 200 DIBS GRATIS para todos los usuarios que se registren en la preventa La preventa del token DIBS está prevista para el día 14 de octubre de 2024 y será de forma muy limitada. Con más de 100.000 artistas registrados en su ecosistema, Musicdibs está revolucionando la protección y monetización de las creaciones artísticas a través de la tecnología blockchain. Musicdibs, ha transformado la manera en que los artistas protegen sus obras, ofreciendo una plataforma descentralizada que garantiza transparencia, inmutabilidad y accesibilidad a nivel global. Desde su creación en 2022, la plataforma ha experimentado un rápido crecimiento, convirtiéndose en un referente para músicos, compositores, creadores y fans de todo el mundo.

Token DIBS: un salto hacia la descentralización creativa

El lanzamiento del token DIBS, introduce una nueva era de beneficios para los artistas, ampliando las posibilidades de promoción y monetización de sus obras. Este token de utilidad es el eje del ecosistema de Musicdibs y ofrece múltiples ventajas a los artistas y fans de todo el mundo, tales como:

Registro y protección de obras: los artistas podrán utilizar DIBS para registrar sus creaciones en la blockchain de forma rápida y económica, asegurando la propiedad intelectual de manera descentralizada.

Generación de NFTs: el token DIBS permitirá la generación de NFTs para campañas de marketing y promoción con los fans.

Acceso a funciones exclusivas: los artistasby fans que posean DIBS podrán acceder a servicios premium dentro de la plataforma, como licencias avanzadas, herramientas de promoción y oportunidades de colaboración con otros artistas.

Recompensas por participación : Musicdibs incentiva la actividad en su plataforma, ofreciendo tokens DIBS a los usuarios que interactúen activamente y contribuyan al crecimiento de la comunidad.

: Musicdibs incentiva la actividad en su plataforma, ofreciendo tokens DIBS a los usuarios que interactúen activamente y contribuyan al crecimiento de la comunidad. Recompensas de bienvenida: gana 200 DIBS solo por registrarte en la preventa. Como parte del lanzamiento del token, Musicdibs está ofreciendo 200 DIBS GRATIS para todos los usuarios que se registren en la preventa. Permitiendo a los artistas, creadores y fans comenzar a interactuar con el ecosistema y beneficiarse de las múltiples funcionalidades desde el primer momento. Esta oferta está disponible por tiempo limitado y es parte de la estrategia de Musicdibs para fomentar la adopción masiva de su plataforma.

El futuro de la música es descentralizado

El lanzamiento de DIBS refuerza la misión de Musicdibs de devolver el control a los artistas y creadores, eliminando intermediarios y permitiéndoles monetizar su trabajo de manera justa y segura. Gracias a su innovadora aplicación de la tecnología blockchain, la plataforma permite que cada artista posea y controle directamente su propiedad intelectual, asegurando una transparencia nunca antes vista en la industria musical.

Musicdibs no solo registra tus obras, sino que será una plataforma 360ª para potenciar a todo tipo de creadores como nunca antes. Y todo ello gracias a una avanzada inteligencia artificial de creación artística, creación de NFTs de promoción y generación de ingresos por royalties de manera innovadora.

Disclaimer: la inversión en criptoactivos no está regulada, puede no ser adecuada para inversores minoristas y perderse la totalidad del importe invertido. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en el whitepaper del proyecto Musicdibs.com.

Para más información y registro:

Token DIBS: https://musicdibs.com/dibs