Art&Wine, entre los 10 lugares secretos para visitar en pareja en Barcelona

No existe un mejor plan de pareja que visitar y conocer nuevos lugares, ya sean restaurantes, espacios culturales, locales nocturnos, o sitios donde el entretenimiento es la principal atracción. En este sentido, hay 10 lugares secretos en Barcelona para ir en pareja que se presentan como una opción ideal.

La experiencia Art&Wine se encuentra dentro de esta lista. En este lugar, fundado por el artista Jean Dahrieh, se puede crear una pintura desde cero y a la vez disfrutar de una buena copa de vino junto a la pareja.

Casa Vicens es uno de los sitios secretos más emblemáticos de Gaudí y fue construido entre 1883 y 1885 como casa de veraneo para la familia Vicens. Se trata de un lugar que fue declarado patrimonio mundial por la UNESCO, debido a su bella e imponente arquitectura.

Café d’Estiu también está dentro de los 10 lugares secretos en Barcelona para ir en pareja. Esta terraza se puede visitar a cualquier hora del día y es ideal para quienes disfrutan del silencio y la tranquilidad.

El divertido museo Big Fun Museum, el Curso Torno Alfarero, y los bares Bobby´s Free y SkyBar Barcelona, son también alternativas que ayudan a renovar los aires de pareja. Al igual que el Indoor Karting Barcelona, el restaurante Plat Únic, y las salas de escape room de Chicken Banana.

Además de todas estas opciones, dentro de los 10 lugares secretos en Barcelona para ir en pareja se encuentra la experiencia Art&Wine, la cual es famosa por combinar el arte y la cultura, con el vino y la diversión.

La experiencia Art&Wine entre los 10 lugares secretos en Barcelona para ir en pareja No es casualidad que la experiencia Art&Wine sea uno de los 10 lugares secretos en Barcelona para ir en pareja más populares del presente. Esta actividad consiste en pintar un cuadro en vivo mientras se disfruta de una buena copa de vino y un buen tema musical.

Para Art&Wine no es necesario contar con experiencia previa, ya que el artista profesional Jean Dahrieh se encarga de guiar a las parejas en todo momento. La pareja solo debe ocuparse de elegir el cuadro que desea pintar, reservando día y horario específico.

Esta experiencia, además de ser divertida y original, también ayuda a promover el diálogo que las parejas pierden por costumbre y falta de tiempo. La actividad Art&Wine ofrece la oportunidad de fortalecer a la pareja a través del arte, la cultura y el entretenimiento.