Emocionante Tercera Parada del Circuito Europeo de Match Race en el Lago Iskar, Bulgaria

La tercera parada del Circuito Europeo de Match Race ha llegado a su fin, y lo ha hecho en un lugar espectacular: el lago Iskar, en Bulgaria. Este lago, ubicado a tan solo 30 kilómetros al sur de Sofía, es el más grande del país y, curiosamente, es un embalse artificial. Creado en 1949 para suministrar agua potable a la capital y generar electricidad, el lago Iskar también se ha convertido en un lugar ideal para quienes buscan una escapada tranquila, rodeada de montañas y bosques. Es fácil imaginar lo hermoso que es este lugar, con sus 30 kilómetros cuadrados de agua y zonas que alcanzan profundidades de hasta 75 metros. Un entorno que, además de ser un paraíso natural, se ha vuelto perfecto para eventos de gran magnitud como el match race.

Durante cuatro días desde el 19 a 22, diez equipos de distintos países, incluyendo Bulgaria, Inglaterra, Francia y España, compitieron en el difícil campo de regatas del lago Iskar. El objetivo era claro: no solo se trataba de ver quién ganaba esta parada del circuito, sino que también estaban en juego plazas para la gran final del Circuito Europeo de Match Race, que se celebrará en Nápoles, Italia, del 25 al 27 de octubre. Las condiciones del lago no hicieron las cosas fáciles ni para los regatistas ni para el comité organizador. Los vientos cambiantes, tanto en intensidad como en dirección, mantuvieron a todos en tensión. Sin embargo, este desafío también convirtió las regatas en un espectáculo fascinante para los cientos de espectadores que se acercaron a las orillas del lago para disfrutar del evento.

Aunque el clima complicó las cosas, el programa se desarrolló casi en su totalidad, excepto el último día, cuando las primeras semifinales tuvieron que ser canceladas debido a las condiciones meteorológicas. Aun así, se pudo celebrar la emocionante competición conocida como “El King of the Castel”, un evento en el que se enfrentan los equipos que no logran clasificar a las semifinales para determinar quién se queda con el mejor puesto entre ellos. Aquí es donde el equipo español, Cigarran Sailing Team, se destacó. Este joven equipo, que ha estado mostrando una mejora constante en el circuito europeo, se llevó la victoria en esta revancha y demostró su gran potencial y crecimiento en la disciplina del match race.

El ganador absoluto de esta tercera parada fue el equipo francés liderado por Thimotte Polet, un regatista no solo experto en match race, sino también en la navegación oceánica. Su preparación para la próxima “Jacques Vabre 2025” es solo un ejemplo de su talento y dedicación. Polet y su equipo no cometieron errores en toda la competición y dejaron claro que el match race francés sigue siendo una fuerza dominante. En segundo lugar, quedó otro equipo francés, liderado por Benoit Dijoux, que aunque dio pelea, no pudo superar a Thimotte. En tercer lugar, el equipo inglés de Cyrus Ledru, que empezó con un rendimiento más bajo, pero fue mejorando con cada enfrentamiento, lo que lo convierte en un equipo a tener en cuenta para la gran final en Nápoles.

Por su parte, el equipo griego, liderado por el veterano Stavros Kouris, finalizó en la cuarta posición, pero dejó una impresión duradera al ofrecerse para realizar un clínic en las instalaciones del club, una propuesta que fue recibida con entusiasmo por todos los presentes.

Volviendo al equipo español, el Cigarran Sailing Team, llegó desde el extremo más occidental de Europa, concretamente desde el Real Club Marítimo de Baiona, en Galicia. Con sus mecenas son “Ciagrran Abogado”, Lenda, Torre de Nuñez” y colaboradores “Tierra y Mar Multiaventura” “Deporte Galego”, Aunque finalizaron en el quinto puesto, estuvieron a un paso de alcanzar sus primeras semifinales. Además, ganaron la competición de “King of the Castel”, lo que reafirma su excelente progresión en este exigente circuito europeo. El equipo tuvo altibajos: los nervios les jugaron una mala pasada en el primer enfrentamiento, luego hubo un exceso de agresividad en otro match, un tercer enfrentamiento con unas decisiones arbitrales caseras y finalmente, un error táctico en la última prueba les costó el pase a las semifinales. Sin embargo, estos detalles no empañan su desempeño general, ya que siguen avanzando y encontrando su lugar en el match race.

No solo se quedaron a las puertas de las semifinales y lograron coronarse como los "Reyes del Castillo", sino que también consiguieron una de las plazas para disputar la Gran Final del Match Race en Nápoles, donde las 12 mejores escuadras de Europa se darán cita para competir del 24 al 28 de octubre. Este logro es un reflejo del compromiso y la mejora constante del equipo, que sigue creciendo en una disciplina tan técnica y exigente como es el match race.

Antes de cerrar esta crónica, es importante destacar también la actuación del equipo local búlgaro liderado por Samuel Karadzhian. Aunque terminó noveno en la primera ronda, en la competición de “King of the Castel” fue eliminando adversarios hasta encontrarse con el equipo español, que le cerró el paso al título. Aun así, Samuel y su equipo fueron una de las sorpresas del campeonato, mostrando un rendimiento mucho mejor de lo esperado y poniendo en aprietos a los rivales más experimentados.

Con esta emocionante parada en el lago Iskar, concluye la tercera etapa del Ultramarine Match Race European Circuit. Hay que agradecer el esfuerzo del comité organizador, liderado por Yavor Kolev y su equipo, quienes lograron sacar adelante un evento tan complejo a pesar de las difíciles condiciones meteorológicas. Ahora, los equipos ya piensan en la siguiente parada, pero sobre todo, en la gran final que tendrá lugar en Nápoles, donde se definirá quién será el campeón europeo de esta edición del circuito.

Durante la regata, se vivió un importante momento de concienciación social gracias a la iniciativa conjunta de "Plastic Race" y el "European Match Race". Voluntarios, jueces, regatistas, miembros de la organización y personal del ayuntamiento unieron fuerzas para llevar a cabo una acción de limpieza, logrando recoger hasta 2 toneladas de plásticos y residuos. Esta actividad no solo resaltó la importancia de la competición, sino también el compromiso con la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente.

Conclusión:

El Cigarran Sailing Team ha demostrado que tiene lo necesario para competir al más alto nivel, pero sigue en construcción. Su evolución en el circuito ha sido notable, y no cabe duda de que estarán listos para darlo todo en Nápoles. ¡Todo un orgullo para el deporte de la vela en España!. Ahora la organización ya piensa en el 2025.

Video: youtu.be/TWosAhMN_lA