El CEO de Certitec habla de las soluciones informáticas a medida para la gestión empresarial

En la actualidad, las empresas se enfrentan al desafío constante de evolucionar al ritmo de las nuevas tecnologías para mejorar la eficiencia de sus procesos de producción, gestión y ventas. Para alcanzar estos objetivos de manera eficaz, es fundamental que las compañías cuenten con soluciones informáticas adaptadas a sus necesidades. En este sentido, Agustín Martínez Santos, CEO de la consultora especializada en la implementación de software de gestión empresarial Certitec, destaca la importancia de estas herramientas a la hora de potenciar la rentabilidad y reforzar la seguridad de las organizaciones.

¿Cuál son los principales retos que enfrentan las empresas que buscan digitalizarse?

Los retos son principalmente dos: la seguridad o ciberseguridad y la digitalización plena.

Respecto a la primera, es fundamental una auditoría de los sistemas de la empresa y el establecimiento de protocolos y procedimientos que mejoren y garanticen la seguridad de la misma y, por lo tanto, la continuidad del negocio.

Los diferentes malware hacen que aquellas compañías que no se adapten a la nueva realidad, vean comprometida seriamente la permanencia del negocio. Hay que pensar que este tipo de programas maliciosos, que van desde el secuestro de datos hasta el robo y venta de los mismos, son una fuente de ingresos importante para los ciberdelincuentes, ya que la información es uno de los bienes más preciados de una empresa para poder establecer sus planes de negocio y de futuro.

Respecto a la digitalización plena, no solo comprende la informatización de todos y cada uno de los procesos, sino una integración total con clientes, proveedores y trabajadores. Los sistemas han de estar hiperconectados y deben de automatizarse y robotizarse todos los procesos que lo permitan y, en especial, aquellos que no generen valor en la relación con los actores mencionados anteriormente.

En estos procesos cobra relevancia la Inteligencia Artificial (IA) ampliada a la gestión administrativa y comercial de la empresa, donde ayudará de una forma muy importante, pudiendo dedicar la mayor parte de los recursos de la empresa a generar el valor antes indicado. Todo esto hará un ecosistema muy robusto para afrontar los próximos años, donde habrá una verdadera catarsis en la gestión de la empresa.

¿Cómo contribuyen a la rentabilidad de las compañías las soluciones avanzadas en software de gestión empresarial?

Una de las contribuciones más importantes es la corrección de errores por la mala aplicación de procedimientos, los cuales podrán ser definidos con herramientas ERP y la aplicación de la IA a estas soluciones. Estas permitirán la automatización y robotización de procesos administrativos y el análisis avanzado de datos a través de las herramientas de Business Intelligence (BI) de estos sistemas. Además, posibilitan la integración de clientes, proveedores y trabajadores, así como el intercambio necesario de información entre ellos.

¿Qué áreas de los negocios abarcan las soluciones informáticas de Certitec?

Certitec explora varias soluciones, desde la implantación de sistemas ERP verticalizados y generalistas, así como herramientas CRM, pasando por la ciberseguridad y la integración de sistemas. En este sentido, la instalación de sistemas ERP verticalizados se realiza en los sectores agrícola, vitivinícola, proyectos, industrial, distribución y fabricación. El vertical agrícola ha sido desarrollado plenamente por el departamento de producción, siendo esta área una especialidad de la empresa, y en la que tiene mayor conocimiento y experiencia en la implantación.

Por su parte, la instalación de sistemas CRM y conexión con los sistemas ERP se aplica directamente o con la integración sobre otros ERP que la empresa tenga implantados por otras consultoras. A su vez, Certitec se ocupa de la concesión e integración de diferentes sistemas como básculas, medidores, sondas, termómetros y equipamiento de seguridad y control para la empresa. Y como último punto, pero no menos importante, la seguridad o ciberseguridad. En este campo, los consultores y técnicos de Certitec asesoran a las compañías realizando una auditoría de seguridad y proponen soluciones adecuadas a sus necesidades para optimizar sus sistemas y conservar la integración de estos.

¿Qué papel cumplen los sistemas ERP y CRM en la optimización y el mejoramiento de la eficiencia de los procesos de las organizaciones?

Los sistemas ERP y CRM son fundamentales. Sin estas herramientas no es posible hacer una gestión eficiente y con unos costes adecuados, por lo que los negocios que den la espalda a estas herramientas dejarán de ser competitivos. De forma general, algunas compañías han emprendido el proceso de implantación de una herramienta ERP, mientras que otras lo han ampliado y el resto están cerca de la etapa de finalización. Estas soluciones no solo van a ayudarlas a ganar competitividad, sino que serán fundamentales para la continuidad de las empresas. De hecho, los cambios y la ampliación de la normativa contable y de facturación, marcan la importancia y la necesidad de estos sistemas.

¿Cómo es el procedimiento de implantación y mantenimiento de las soluciones informáticas de Certitec?

No se puede resumir en pocas palabras un procedimiento de estas características, ya que se compone de diferentes fases y especialistas en cada una de ellas para la consecución final.

Pero de forma general, algunas de las partes del proceso son el análisis por departamentos, la elaboración del documento de definición de proyecto (IDP), y la creación del documento de desarrollo adicional (IDR), con sus modificaciones y versiones. Asimismo, se lleva a cabo la aplicación del IDP y del IDR, y la instalación en servidores y equipos PC. Además, se realiza la parametrización, la creación, corrección y verificación del prototipo, y la finalización, entre otras fases.

La documentación generada se traslada al departamento de soporte, que es el encargado del mantenimiento de la herramienta y de su evolución tecnológica, así como de sus ajustes en los cambios normativos. En el procedimiento de soporte, y gracias a la documentación aportada, el departamento conoce al detalle la instalación y sus procesos, atendiendo de forma rápida y eficiente cualquier incidencia producida.

¿Qué sectores pueden beneficiarse con las soluciones tecnológicas de Certitec?

Desde una empresa de distribución hasta una compañía de ingeniería pueden aprovechar las herramientas de Certitec. Cualquier actividad económica tiene su ERP generalista o verticalizado, que proporciona una solución completa a todas las necesidades de cada organización, completando los procedimientos de control y gestión, así como la integración de sus diferentes sistemas y equipamientos. Además, existen diferentes soluciones en función de la complejidad organizativa, y el volumen y número de usuarios del sistema, por lo que las compañías de cualquier tamaño pueden beneficiarse con su implementación.

¿Cuáles son los aspectos diferenciales del servicio de Certitec?

Si se trata de resumir en una sola palabra, la especialización es el verdadero aspecto diferencial de Certitec. Es evidente que ninguna firma de este perfil puede tener total conocimiento sobre todas las actividades económicas de todas las empresas. Sin embargo, pueden especializarse en ciertos sectores que conozcan mejor y en los que hayan ayudado a los clientes. Este es el caso de Certitec, cuya especialización en el sector agrario comprende desde compañías de distribución de insumos agrícolas, pasando por productores, transformadores y comercializadores de frutas y hortalizas, mientras que abarca la gestión completa en el sector vitivinícola.

¿Cuáles son las perspectivas de Certitec para los próximos años en lo que respecta al desarrollo de aplicaciones empresariales?

Todo pasa por la integración de la IA aplicada a los procedimientos de control y gestión, junto con la automatización y robotización de procesos a través de las herramientas ERP y CRM. Las nuevas soluciones de análisis avanzados de datos para la ayuda en la toma de decisiones serán otra pata fundamental para cualquier tipo de empresa, y no estarán solo reservadas a las grandes corporaciones.

En definitiva, contar con un proveedor de soluciones avanzadas en software de gestión empresarial representa una gran ventaja competitiva para los negocios que buscan crecer en el entorno empresarial actual. En este escenario, la experiencia y el enfoque en las necesidades específicas de cada cliente han posicionado a Certitec como un aliado estratégico para las compañías.