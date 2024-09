Centro Estética El Pilar ofrece tratamiento para eliminar marcas del acné con láser

Las marcas de acné son un problema muy frecuente que afecta a millones de personas en todo el mundo. Estas cicatrices pueden variar desde pequeñas erupciones hasta surcos más profundos que suelen persistir incluso si la patología ha desaparecido, convirtiéndose en un problema que no solo afecta a la apariencia física, sino también la autoestima de quienes lo padecen. Aunque existen diversos tratamientos médicos indicados para la eliminación de marcas de acné, la mayoría de los profesionales coinciden que el láser es una solución eficiente, rápida y eficaz para tratar esta afección. Centro Estética El Pilar dispone de tecnología de radiofrecuencia avanzada que elimina notablemente las cicatrices de acné desde las primeras sesiones.

Eliminar marcas de acné con radiofrecuencia Centro Estética El Pilar se ha distinguido por ofrecer radiofrecuencia facial fraccionada. Este innovador tratamiento láser consigue llegar a las capas más profundas de la piel, incidiendo en aquellas áreas más debilitadas y castigadas por el acné como cuello, rostro y escote. La tecnología utiliza un láser de neodimio que emite ondas electromagnéticas de alta frecuencia sobre la piel de forma controlada que estimulan la producción de colágeno, sustancia responsable de eliminar las marcas y cicatrices del tejido cutáneo. Es un tratamiento útil para retirar la capa de la piel que está lesionada, dejando al descubierto el tejido sano. En cualquier caso, el primer paso antes de la aplicación de este tratamiento es conocer las necesidades de cada paciente. Los profesionales del Centro Estética El Pilar, realizan una primera valoración gratuita, en la cual determinan el tipo de marca del acné, el grado y la estructura de las cicatrices. Luego, propondrán el mejor tratamiento personalizado para la eliminación de las marcas y el número de sesiones necesarias para obtener resultados favorables. Este tratamiento es completamente indoloro y debe realizarse únicamente cuando la marca del acné esté bien cicatrizada y no cuando la lesión esté aún activa. Sin embargo, los especialistas recomiendan no esperar demasiado, ya que el procedimiento suele tener mayor eficiencia cuanto más reciente sea la cicatriz.

Resultados visibles desde las primeras sesiones Cada piel es diferente, por lo que no todas las manchas de acné desaparecen por igual. En términos generales, la tecnología de radiofrecuencia facial fraccionada suele ir atenuando las cicatrices del acné de manera paulatina desde las primeras sesiones. Sin embargo, el resultado final se percibe al terminar todo el tratamiento. El número de sesiones dependerá del tipo de acné del paciente: para cicatrices leves o moderadas, las sesiones suelen espaciar entre 3 a 5; en el caso de cicatrices profundas, suelen tratarse entre 4 a 6 sesiones. Centro Estética El Pilar se encuentra ubicado en Madrid, donde disponen de instalaciones equipadas con tecnología de vanguardia y un equipo de profesionales calificados para atender las necesidades estéticas de sus clientes.